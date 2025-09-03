https://ukraina.ru/20250903/putin-priglasil-zelenskogo-v-moskvu-glavnoe-na-vecher-3-sentyabrya-1068116085.html

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву: главное на вечер 3 сентября

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву: главное на вечер 3 сентября - 03.09.2025 Украина.ру

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву: главное на вечер 3 сентября

Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений по итогам своего четырехдневного визита в Китай, экс-президент Польши Анджей Дуда рассказал о попытках Зеленского втянуть Польшу в войну с Россией, ВС РФ продолжают продвигаться на фронте

2025-09-03T19:46

2025-09-03T19:46

2025-09-03T19:54

главное

россия

украина

китай

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068111427_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_aee472732f245aec9ddfbf3854701336.jpg

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции подвел итоги своего визита в Китай, в частности, саммита Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства отметил, что считает позитивными результаты своего посещения в КНР и подчеркнул, что формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами.Комментируя итоги саммита ШОС, президент России назвал своевременной идею глобального управления, предложенную лидером КНР Си Цзиньпином, отметил ее направленной на позитив между разными странами и добавил, что единство лидеров всех собравшихся стран в Китае демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей. Также Путин заявил, что принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее. По его словам работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, и переговоры шли не один год. Глава государства особо подчеркнул, что потребности стран азиатско-тихоокеанского региона в энергоресурсах растут - в то время как в ведущих экономиках Еврозоны наблюдается рецессия. Президент России также отметил, Китай будет получать энергосырье не по завышенным, а по рыночным ценам.В рамках пресс-конференции Путин подчеркнул, что контуры многополярного мира сложились и отметил, что однополярный мир является несправедливым и должен прекратить свое существование. При этом, добавил российский лидер, многополярность не значит, что должны появиться новые гегемоны, все страны должны иметь равные права.Помимо этого, Владимир Путин также сделал ряд заявлений касательно кризиса на Украине. Он особо подчеркнул, что Россия всегда была против членства Украины в НАТО и добавил, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России. По словам главы государства, Россия в ходе Специальной военной операции борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке и жить в своей культуре. Путин также призвал уважать мнение народа, который решил жить в составе России, и добавил, что "это и есть демократия".Комментируя слухи вокруг переговоров по Украине, президент России особо отметил, что Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Он также отметил, что никогда не исключал встречи с Зеленским и подтвердил, что заявил об этом и Дональду Трампу - однако подверг сомнению целесообразность такой встречи. Путин также заявил, что полномочия президента Украины давно истекли, и сейчас фактическим главой Украины является спикер Верховной Рады. При этом президент России все же допустил возможность встретиться с Зеленским.Путин также затронул территориальный вопрос и вопрос легитимности действующей украинской власти. Глава государства отметил и другой юридический казус относительно урегулирования вопросов о легитимности украинской власти и территориальных изменений - по словам Путина, после проведения выборов президента по конституции Украины необходимо заключение Конституционного суда об их законности. Президент России напомнил, что не так давно от Конституционного суда Украины потребовали подтвердить пролонгацию полномочий Зеленского как президента а тот фактически отказал это сделать.Также глава государства еще раз напомнил, что Россия неоднократно пыталась решить украинский вопрос мирным способом, однако "все попытки были пущены под откос", и добавил, что Россия никогда не будет безвольно смотреть на происходящее рядом. Путин подчеркнул, что Россия еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и закончить конфликт, и отметил, что тогда предложения России не вызывали отторжения у украинских властей, но после отвода войск от Киева Украина передумала.Помимо всего прочего, российский лидер прокомментировал обстановку на фронте - он подчеркнул, что армия России наступает на всех направлениях, а ВСУ пытаются "затыкать дыры", перебрасывая наиболее боеспособные силы из одного района в другой, который считает наиболее критичными. Путин отметил, что предварительный анализ показывает, что возможностей наступать у ВСУ нет, а укомплектованность украинских подразделений личным составом в среднем составляет меньше 50%. При этом глава государства призвал воздержаться от прогнозов по ходу боевых действий и добавил, что "расслабляться на войне нельзя".Также президент России затронул вопрос российско-американских отношений - по словам Путина, у него сложились "добрые отношения" с президентом США Дональдом Трампом. Комментируя заявления Трампа относительно "заговора против США", российский лидер заявил, что американских коллега "не лишен чувства юмора" и подчеркнул, что за четыре дня своего визита в Китай никто не высказывал отрицательных суждений в адрес действующей американской администрации, все его визави поддержали встречу с Трампом на Аляске, а деятельность ШОС не направлена на борьбу с кем бы то ни было. Глава государства подтвердил информацию о приглашении Дональда Трампа в Москву - однако сказал, что подготовка пока не ведется, поскольку предположительные сроки неизвестны. Также Путин отметил работу спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, однако отказался ее оценивать, "поскольку это должен делать Трамп". При этом он заявил, что Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его подход и подход Трампа по урегулированию на Украине мирными средствами. При этом президент России похвалил главу переговорной группы Владимира Мединского и отметил. что доволен его работой, назвав ее примером сдержанности и профессионального подхода. Также он заявил, что в случае необходимости Москва готова повышать уровень переговорной группы - однако подчеркнул, что важен не статус переговорщиков, а результат. Подводя итоги, Владимир Путин заявил, что подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разные, среди них - воевать до последнего и попытки решить конфликт мирно. Он добавил, что достичь целей спецоперации лучше мирными средствами - однако в случае невозможности мирно решить украинский вопрос России придется решать поставленные задачи вооруженным путем.О предварительных итогах саммита ШОС читайте в материале Виктории Титовой "Итоги саммита ШОС: Россия, Индия и Китай спасают распадающийся мир" на сайте Украина.руЗеленский пытался втянуть НАТО в войну с РоссиейБывший президент Анджей Дуда заявил в интервью польскому СМИ, что Украина с первого дня конфликта с Россией пыталась втянуть в него Польшу и другие страны НАТО. Политик привел в пример инцидент с упавшей в Польше ракетой осенью 2022 года. Дуда напомнил, что тогда президент Украины заявил, что эта ракета является российской, и отметил, что таким образом Зеленский хотел втянуть Польшу в войну. Экс-президент добавил, что "очевидно, это было в их интересах". По словам Дуды, интерес Украины заключался в том, чтобы не только Польша, но и другие страны НАТО приняли участие в конфликте на стороне Киева. Бывший лидер Польши отметил, что прямое участие стран НАТО в войне с Россией является мечтой украинского руководства, и что если бы он сам был на месте киевских властей, то тоже мечтал бы об этом. Анджей Дуда также отметил, что Польша, как страна НАТО, не могла согласиться на подобное предложение. Об основных тенденциях в отношениях польского общества к Украине изданию Украина.ру рассказал эксперт Станислав Стремидловский. Что происходит на фронтеНа Купянском направлении украинские войска выбиты из населенного пункта Степовая Новоселка - об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Военкор подчеркнул, что основная задача подразделений группировки войск "Запад" ВС РФ на данном участке фронта - выйти к городу Ковшаровка, что позволит лишить снабжения украинский гарнизон Купянска с юга и с запада города.Кроме того, Ермаков сообщает, что на Краснолиманском направлении ВС РФ продвинулись к южным окраинам села Шандрилогово, выйдя к переправе через реку Нитриус в сторону населенного пункта Новоселовка. Он отмечает, что это отрезает Шандриголово от снабжения - однако добавил, что для полного окружения ВСУ в селе необходимо взять под контроль село Дерилово. В Днепропетровской области штурмовые отряды группировки войск "Восток" ВС РФ приступили к штурму села Новоселовка в Днепропетровской области - об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". По информации канала, ВСУ регулярно контратакуют - однако бойцы армии России смогли закрепиться в восточной части населенного пункта. Кроме того, телеграм-канал добавляет, что ВС РФ полностью взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области. И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по селу Белица Беловского района - в результате удара погиб мирный житель, 52-летний мужчина.О перспективах продвижения ВС РФ на Краснолиманском направлении рассказал изданию Украина.ру военный обозреватель Игорь Рублев

россия

украина

китай

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

главное, россия, украина, китай, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, шос, индия, переговоры, вс рф, эксклюзив