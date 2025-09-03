https://ukraina.ru/20250903/itogi-sammita-shos-rossiya-indiya-i-kitay-spasayut-raspadayuschiysya-mir-1068117178.html

Итоги саммита ШОС: Россия, Индия и Китай спасают распадающийся мир

Саммит ШОС в Тяньцзине прошёл грандиозно и подтвердил курс организации на создание многополярного мира и усиление роли стран Глобального Юга. Россия и Китай договорились не просто о стратегическом партнёрстве, но и о конкретных масштабных проектах в сфере финансов, энергетики и безопасности.

Чего стоит только строительство газопровода "Сила Сибири-2"! Как написал сегодня Bloomberg, этот проект перевернёт мировой рынок сжиженного газа с ног на голову. Так европейскую политику по отказу от российского газа можно записать в ущерб самому ЕС.Также страны-участницы саммита ШОС в принятой Тяньцзиньской декларации продемонстрировали западному миру, что эффективность односторонних санкций и тарифных войн теряет силу. Страны ШОС настаивают на принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы.В практической плоскости страны договорились о создании Банка развития ШОС, формировании независимой финансовой системы, а также о продвижении национальных валют для взаиморасчётов. На этом фоне новость о снижении объёма доллара в качестве резервной валюты до 42% (самый низкий показатель с середины 90-х) очень симптоматична. Всё это говорит о том, что организация ШОС к 2025 году окрепла, усилила своё влияние, упрочила авторитет и сформировала собственное видение развития не просто региона, но и мира в целом.Своими впечатлениями от саммита поделились эксперты в своих блогах.Общественный деятель Татьяна ПопИз Китая продолжают нестись "пламенные приветы" коллективному Западу в целом, его американской и европейской частям по отдельности. Прошли переговоры глав России, Китая и Монголии вместе, а потом ещё Путина и Си Цзиньпина отдельно, по итогам которых стало известно о серьёзном прогрессе в энергетическом сотрудничестве стран. Москва, Пекин и Улан-Батор подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" — трубы, которая даст Китаю до 50 млрд кубов российского газа в год. Кроме того, заметно возрастут объёмы поставок по уже работающей "Силе Сибири".Это, как несложно догадаться, "привет" в первую очередь штамповщикам пакетов на пакетной фабрике санкций Урсулы фон дер Ляйен. России есть с кем торговать и с кем развивать инфраструктуру, пока европейские лохи делают вид, что расследуют теракт на "Северных потоках", оставивших их самих без дешёвого топлива. Во-вторых, максимально тёплая встреча глав России и Китая, на которой Си Цзиньпин назвал наши страны главными победителями во Второй мировой войне. Отсылка к истории тут, хотя и справедливая, но, вероятно, не главная. Как мне кажется, тут открытый привет "победителю Дональду", который любит представлять себе историю в виде комикса с американскими супергероями. И намекает ему Си не на искажение прошлого, а на выстраивание новых союзов в мире, где "супергероев" никто не боится.Только МИД Украины обиделся, что их не упомянули в итоговом заявлении ШОС, и тут, как по заказу, украинская тема всплыла в Китае. Правда, в неприятном для Киева виде — обсуждали Украину Путин и Фицо. Кстати, в отличие от множества других переговоров нашего президента во время этого визита, встреча с премьером Словакии началась с достаточно детальных высказываний для СМИ. Если вкратце, то лидеры сходятся во мнении, что в НАТО Киеву делать нечего. Украинские удары по энергосистеме без ответов не останутся — Россия уже начала отвечать военными методами, а власти Словакии пытаются увещевать соседей дипломатически и через ЕС. Кстати, тут им Путин порекомендовал использовать старый российский метод газовых переговоров с Украиной — перекрыть вентиль. В своё время Россия так делала, когда Незалежная чрезмерно нагло воровала топливо из транзитной трубы, так что и венграм со словаками должно помочь для сговорчивости. Фицо в пятницу встречается с Зеленским по энергетическим проблемам, но после часового разговора с Путиным с глазу на глаз есть подозрение, что и по российским условиям урегулирования месседж передаст. Кстати, всего из Европы пригласили только двух лидеров — Фицо и Вучича, но Сербия в ЕС не входит. Так что Роберт наверняка повезёт домой российские тезисы не только для просрочки, но и для Брюсселя.Политолог Дмитрий ЕвстафьевНе кажется ли вам, коллеги, что избыточная даже по китайским меркам пышность мероприятия была призвана отвлечь внимание от главных мероприятий, договорённостей и консультаций? Результаты мы лишь краешком заметили при подписании соглашения "Сила Сибири-2". Это не просто дальнейшая "отвязка" от европейского рынка, на что обратили внимание все. Поставки на европейский рынок в нынешних условиях означают усиление антироссийской милитаризации Европы за счёт наших же ресурсов. Это принципиально новый заход на реиндустриализацию региона в отвязке от поставок углеводородов из стран, которые становятся рисковыми. Я имею в виду США. Это чёткий сигнал Трампу.Но некоторые приняли китайскую пышность за чистую монету и выдали под камеры смешные тексты, демонстрировавшие полную оторванность от "контекста". Вообще "поля" саммита были диспропорционально больше самого саммита. Наверное, этот саммит ШОС был одним из мероприятий, где важно было не то, что показали, а то, что НЕ показали. И не показали, прежде всего, китайские СМИ. Это вообще было очень "китайское" мероприятие, когда посылается много "сигналов" с оттенками. Проблема, впрочем, в том, что адресат этих сигналов — Трамп, а у него с оттенками сложно. Например, вряд ли в США увидели, что главным лейтмотивом саммита было "уважение". Это не просто фигура речи, это некий политический символ.Про европейцев и речи нет — эти почувствовали, что что-то произошло, не поняли, что именно, и решили нахамить. Европа вообще становится пространством простейших колониальных в своей основе рефлексов.Главное, что случилось в Тяньцзине, — это окончательное разделение ШОС и BRICS. Раньше они воспринимались как два китайских проекта "в одном флаконе". Но BRICS важнее. Теперь ясно, что Пекин начинает достраивать ШОС до более высокого уровня, нежели BRICS. Конечно, никто BRICS хоронить в ближайшее время не собирается. Но китайцы всерьёз начали формировать "большую" альтернативу своему глобальному проекту, который в свою очередь был "мягкой заменой" американоцентричной глобализации. Это очевидно.Политолог Вадим ТрухачёвФорум в Китае лишний раз доказал, что России не надо зацикливаться ни на южных странах СНГ, ни на Европе. Как бы мы справедливо ни ругали внешнюю политику России, с задачей недопущения изоляции она справилась. С Путиным встречаются коллеги из десятков стран мира со всех континентов. И в Пекине снова было так. И экономические связи у нас есть и с другими. Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, ЮАР, Иран, Египет, Вьетнам, Венесуэла, Эмираты — вот далеко не полный перечень стран, чьи лидеры или посещали Россию, или принимали Путина у себя, или общались ещё где-то.На этом фоне просто нелепо выглядит зацикленность на южных странах СНГ. Их роль в мире минимальна. Их учебники пестрят русофобией. Их граждане создают России и её жителям большие проблемы. Зачем им столько внимания? И Европе внимание — тоже излишнее. Ну, видит она в России врага — зачем ей любой ценой впаривать нефть и газ? Её роль в мире падает — во многом именно благодаря зацикленности на русофобии. Зачем навязываться в партнёры тому, кто этого не хочет?Получается, что из-за излишнего внимания к СНГ и Европе возникает ощущение, что внешняя политика России провальная. Хотя это не так, а именно в этих регионах работать сложнее всего. Но выпячивают именно их — вместо того чтобы показывать пусть и относительные, но всё же успехи на других направлениях. Россия претендует на статус глобальной державы. Однако зацикленность на Европе и, особенно, СНГ отдаёт обратным — глубокой местечковостью, которая только мешает и от которой надо избавляться.Публицист, экономист Алексей БобровскийКитай и страны ШОС не подвели — Си Цзиньпин уже в третий раз на больших форумах заявил, что ШОС должна противостоять блоковой конфронтации и травле и защищать миропорядок. Он призвал членов ШОС использовать преимущества своего "мегамасштабного рынка". В реальности же за этими правильными словами последует ровно обратное. Восток чётко и громко обозначил, что далее играть по западным правилам не намерен. Фактически из ШОС будет формироваться отдельная экономическая зона. Внутри кругами Эйлера будут развиваться макрозоны Китая, России и, возможно, Индии (хотя её внутренний рынок — сам по себе отдельная макрозона).Надо заметить, что появятся шансы на тесный геоэкономический треугольник Москва — Пекин — Дели. В него почти никто не верит, а он возможен. Да, с индусами невозможно договариваться, да, они по сути похоронили БРИКС как единую экономическую группу. Но сотрудничество в треугольнике может строиться по принципу противостояния внешним угрозам: торпедирование санкций друг против друга, совместный контроль части ключевых сырьевых рынков через обеспечение спроса и сбыта, корреспондирующие рынки страхования и частично прямых инвестиций в третьих странах, общие действия на международных политических площадках.Если бы часть из этого удалось реализовать, это и стало бы каркасом мировой системы, которая на глазах распадается на части. И развилка простая: политическое средневековье — все против всех, или части некогда глобального мира создают свои институты — аналоги некогда работавших глобальных в области: финансов, энергетики, продовольственной безопасности, здравоохранения, управления НТП (наукой, по сути), безопасности. Если вы обратили внимание, Си и Владимир Путин всё это и обозначили. Китайский лидер уже на третьем подряд большом саммите говорит всё открытым текстом. Пора брать ситуацию в свои руки.Чем ответит Запад? Под давлением и через интриги США Европа: введёт тарифы против Индии, Китая, поддержит военные действия США в АТР, ужесточит санкции против России, постарается забрать наши ЗВР, чем вызовет отток азиатского капитала, продолжит поддержку Израиля в надежде забрать портовую и сырьевую инфраструктуру в регионе, чем сильнее нарушит логистику между ЕС и Азией.Политика США будет хитрее. У Вашингтона не получилось разбавить собой ось Москва — Пекин. США продолжат плавно, но верно: забирать свободные энергоактивы в Азии, закрывать пути китайского экспорта в США и выгонять из Латинской Америки, ломать экспорт Китая на других направлениях, пытаться войти в проекты нашего СМП, давить на китайский рынок микроэлектроники, рвать сетевую инфраструктуру с ЮВА, модернизировать военную инфраструктуру в ЮВА, обновлять РСМД, разгонять свой ВПК. По сути, вектор изменений в мире оформился.Читайте также: Новый газопровод и безвизовый режим: названы результаты визита Путина в Китай

