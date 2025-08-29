Стремидловский: Публичное приглашение "Мадяра" в Польшу – следствие скандала между Варшавой и Будапештом - 29.08.2025 Украина.ру
Стремидловский: Публичное приглашение "Мадяра" в Польшу – следствие скандала между Варшавой и Будапештом
Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского является мелкой местью венгерскому руководству. Об этом заявил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский публично пригласил в Польшу командующего беспилотных сил ВСУ с позывным "Мадьяр" - после того, как ему отказали во въезде в Венгрию. "Подобный жест со стороны правительства Польши носит не проукраинский, а скорее антивенгерский характер" - заявил Станислав Стремидловский и добавил, что его причины данного заявления кроются во внутрипольских политических событиях. По словам эксперта, речь идет о скандале с участием депутата польского Сейма Марчина Романовского, который сбежал от уголовного преследования из Польши и получил политическое убежище в Венгрии. Стремидловский напомнил, что Варшава требовала от Будапешта выдачи Романовского, но получила отказ, что вызвало резкую реакцию со стороны главы МИД Сикорского. При этом обозреватель отмечает, что общая внешняя политика Польши не имеет на текущий момент ярко выраженного проукраинского характера, и подчеркивает, что риторика действующего президента Польши Кароля Навроцкого вполне объяснима его бэкграундом. Стремидловский подчеркнул, что ранее Навроцкий руководил музеем Второй мировой войны в Гданьске и Институтом национальной памяти Польши - и имеет ряд внутренних убеждений, которыми не готов поступиться ради конфронтации с Россией. При этом эксперт добавил, что действующего президента Польши нельзя назвать пророссийски настроенным - по его словам, Кароль Навроцкий ориентирован на Вашингтон, на администрацию Дональда Трампа, в то время как глава МИД Сикорский - скорее на Лондон. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что разногласия между странами запада, задействованными в поддержке Украины, нарастают, и практически ежедневно можно наблюдать сигналы, свидетельствующие об этом
Стремидловский: Публичное приглашение "Мадяра" в Польшу – следствие скандала между Варшавой и Будапештом

15:53 29.08.2025
 
© Ярослав Чингаев/ИА REGNUMСтанислав Стремидловский
Станислав Стремидловский
© Ярослав Чингаев/ИА REGNUM
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского является мелкой местью венгерскому руководству. Об этом заявил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский публично пригласил в Польшу командующего беспилотных сил ВСУ с позывным "Мадьяр" - после того, как ему отказали во въезде в Венгрию.

"Подобный жест со стороны правительства Польши носит не проукраинский, а скорее антивенгерский характер" - заявил Станислав Стремидловский и добавил, что его причины данного заявления кроются во внутрипольских политических событиях.

По словам эксперта, речь идет о скандале с участием депутата польского Сейма Марчина Романовского, который сбежал от уголовного преследования из Польши и получил политическое убежище в Венгрии. Стремидловский напомнил, что Варшава требовала от Будапешта выдачи Романовского, но получила отказ, что вызвало резкую реакцию со стороны главы МИД Сикорского.
При этом обозреватель отмечает, что общая внешняя политика Польши не имеет на текущий момент ярко выраженного проукраинского характера, и подчеркивает, что риторика действующего президента Польши Кароля Навроцкого вполне объяснима его бэкграундом. Стремидловский подчеркнул, что ранее Навроцкий руководил музеем Второй мировой войны в Гданьске и Институтом национальной памяти Польши - и имеет ряд внутренних убеждений, которыми не готов поступиться ради конфронтации с Россией.

При этом эксперт добавил, что действующего президента Польши нельзя назвать пророссийски настроенным - по его словам, Кароль Навроцкий ориентирован на Вашингтон, на администрацию Дональда Трампа, в то время как глава МИД Сикорский - скорее на Лондон.

Подводя итоги, собеседник издания заявил, что разногласия между странами запада, задействованными в поддержке Украины, нарастают, и практически ежедневно можно наблюдать сигналы, свидетельствующие об этом
Польша Россия Венгрия Кароль Навроцкий Станислав Стремидловский Сикорский МИД Вооруженные силы Украины сейм
 
