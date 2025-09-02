https://ukraina.ru/20250902/voennyy-ekspert-osvobozhdenie-krasnogo-limana-dast-rossii-klyuch-k-seversku-i-slavyansku-1068008924.html
Военный эксперт: Освобождение Красного Лимана даст России ключ к Северску и Славянску
Овладение Красным Лиманом необходимо для взятия Северска и в дальнейшем - Славянска. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
"Продвижение ВС РФ на Краснолиманском направлении идет быстро из-за того, что российские войска на этом участке создали себе все условия для этого" - заявил Игорь Рублев и добавил, что финальной целью наступление является овладение городом Красный Лиман. Эксперт отметил, что украинское командование несколькими месяцами раньше не смогло предотвратить создание плацдарма ВС РФ на левом берегу реки Жеребец, в результате чего плацдарм существенно расширился и его площадь позволяет наладить относительно безопасную логистику снабжения. По словам обозревателя, для уверенного овладения Красным Лиманом российским войскам необходимо освободить четыре населенных пункта на его флангах - Дробышево, Ставки, Заречное и Ямполь. Рублев отмечает, что за Заречное ВС РФ уже ведут бои, а Дробышево и Ставки максимально неудобны для обороны и после того, как ВС РФ окончательно зачистят Шандриголово, следует ожидать освобождения именно этих сел. Трудности эксперт видит только в освобождении Ямполя, поскольку этот населенный пункт находится в лесистой местности. При этом эксперт допускает, что освобождение Ямполя не является обязательным условием для взятия Красного Лимана - по его словам, даже освобождение Заречного, Дробышево и Ставков создаст такую конфигурацию линии фронта, при которой оборона Красного Лимана будет крайне сложной и потребует значительно больших ресурсов. Рублев подчеркнул, что Красный Лиман является важной целью для ВС РФ, поскольку город находится в непосредственной близости от Славянска - с освобождением Красного Лимана российская армия сможет сильно затруднить логистику ВСУ через Славянск. Кроме того, отметил он, ВС РФ смогут значительно усложнить снабжение Северска - что станет предпосылкой к переходу еще одного города ДНР под контроль России. Также обозреватель добавил, что возвращения Красного Лимана под контроль России станет важным медийным символом, поскольку в 2022-м году ВС РФ были вынуждены отступить из города. При этом эксперт полагает, что командование российских войск на этом направлении не планирует наступление на Славянск со стороны Красного Лимана - поскольку это предполагает форсирование крупной реки Северский Донец. Тем не менее, Рублев отметил, что в случае взятия Северска ВС РФ получают возможность продвигаться на Славянск напрямую, без водных преград. Подводя итоги, собеседник издания отметил, что вопрос Славянска следует рассматривать в контексте событий на других участках фронта - эксперт напомнил, что выступ, который сформировали ВС РФ в районе Доброполья, устоял. Поэтому, по мнению обозревателя, следует ожидать постепенного охвата Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон.
