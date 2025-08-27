Между палкой Келлога и "кровью и потом" Залужного. Чем заняты украинские элиты - 27.08.2025 Украина.ру
Между палкой Келлога и "кровью и потом" Залужного. Чем заняты украинские элиты
Представители украинской политической элиты в связи с годовщиной независимости уже неделю щеголяют в вышиванках, произносят пафосные речи и ходят вокруг американского посольства.
2025-08-27T05:10
2025-08-27T05:10
эксклюзив
украина
сша
киев
валерий залужный
кит келлог
владимир зеленский
офис президента
the guardian
вооруженные силы украины
В Киев по случаю праздника как раз приезжал спецпредставитель президента США Кит Келлог и встречался в посольстве США со многими украинскими политиками, в том числе теми, кого на Украине называют "оппозиционными".Вся оставшаяся на Украине "оппозиция" в той или иной степени настроена на продолжение войны и русофобской политики государства. Преимущественно это несколько отодвинутые от кормушки бюджета политики и чиновники из окружения Петра Порошенко* и Виталия Кличко. Десятки депутатов выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с Китом Келлогом. На "незалежной" фотографии или рукопожатие с высокопоставленными американскими чиновниками считаются "оберегом" от обвинений в коррупции.В своих публикациях по случаю приёма в посольстве украинские элиты рассыпались в благодарностях перед администрацией США, ухитряясь подчас слово "дякую" повторить три раза в одном предложении. Такое подобострастное поведение говорит, как минимум, об успешной тактике воспитания и дрессировки украинских элит. Весной этого года тот же Келлог заявил по поводу приостановки помощи США: "Лучший способ описать это — это как бить осла палкой по носу". Чтобы Келлог поменьше бил "ослика" по носу, Зеленский наградил его орденом Ярослава Мудрого.Поскольку желающих занять место Зеленского на Украине предостаточно, и они активно обхаживают американское посольство, в Офисе президента решили усилить своё положение "преторианской гвардией". На днях глава Офиса Андрей Ермак заявил о желании ввести туда на работу побольше военных.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Ермак, по сути, внедряет в управление страной своих личных охранителей. "Ермак пытается усилить свою власть военными, так как больше всего боится военного Майдана. Проработка данной концепции с использованием “ручных военных” плотно началась Ермаком ещё с 2023 года, когда пришло понимание, что война будет долгой, что опасность для них несёт не русская армия, а свои патриоты/нацики", — пишет "Легитимный". По данным украинских экспертов, во все органы государственной власти Офис президента тоже пытается продвигать военных, чтобы заручиться их поддержкой.Однако альтернативой подобной военной диктатуре чаще всего называют другую военную диктатуру.В качестве вероятного сменщика Зеленского украинцам в очередной раз пытаются подсунуть бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.Журналист "Украинской правды" Роман Кравец заявил, что у Валерия Залужного пока нет официального предвыборного штаба в Лондоне, но складывается впечатление, что подготовка к возможному участию в выборах всё же идёт.Всю прошлую неделю западные СМИ пиарили отставного генерала, положившего тысячи соотечественников в бессмысленном "контрнаступе". Британская The Guardian называет его "самым популярным политиком" на Украине, ссылаясь на мнение неких анонимных источников. По данным издания, "лондонское ожидание" Залужного — это не пауза, а активная фаза подготовки к возвращению в большую политику.Украинцам же смена марионетки в Киеве сулит далеко не радужные перспективы, что признаёт и сама The Guardian."Он будет позиционировать себя как жёсткого лидера военного времени, который пообещает “кровь, пот и слёзы” украинскому народу в обмен на спасение нации, как Уинстон Черчилль", — пишет The Guardian. Получается, что большинство украинцев — мазохисты, если самый популярный политик у них Залужный, который обещает им кровь, пот и слёзы.Как отмечается в публикации, в ходе одной из частных бесед Залужный выразил сомнение в том, что украинский народ согласится на столь жёсткий подход, но это говорит также о том, что именно жёсткого подхода к украинцам от будущих управленцев Украины ожидают на Западе. По сути, британцы ищут, кто сможет простых украинцев ещё жёстче скручивать в бараний рог.Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что на фоне активизации мирных переговоров и обсуждения возможного завершения войны на Украине вновь усилились разговоры о будущих президентских выборах. В центре внимания — потенциальное участие сразу нескольких ключевых фигур, связанных с силовым блоком: Валерия Залужного, Кирилла Буданова** и Андрея Билецкого**.Все три персонажа в той или иной степени обещают украинцам милитаризацию общества, ограничение прав и продолжение войны. Все варианты, включая сохранение власти Зеленским, предполагают закручивание гаек для простых украинцев, дальнейшее ограничение их прав и продолжение войны даже после какого-нибудь условного перемирия.* признан в РФ причастным к террористической деятельности** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского
украина
сша
киев
Украина.ру
2025
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
эксклюзив, украина, сша, киев, валерий залужный, кит келлог, владимир зеленский, офис президента, the guardian, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, США, Киев, Валерий Залужный, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Офис президента, The Guardian, Вооруженные силы Украины

ЭксклюзивУкраинаСШАКиевВалерий ЗалужныйКит КеллогВладимир ЗеленскийОфис президентаThe GuardianВооруженные силы Украины
 
