Военкор Тимофей Ермаков: Зеленского предупредили – никаких шагов в сторону мира с Россией
Военкор Тимофей Ермаков: Зеленского предупредили – никаких шагов в сторону мира с Россией
Устами Стерненко настоящие хозяева украинских националистов угрожают Зеленскому. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
25.08.2025
2025-08-25T19:07
Ранее известный украинский националист и волонтер Сергей Стерненко заявил в интервью британскому изданию The Times, что Зеленский станет трупом, если выведет украинскую армию из ДНР."Наиболее радикально настроенная часть украинского общества через Стерненко таким образом выносит Зеленскому предупреждение – даже не думать о том, чтобы идти на мир с Россией" - заявил Ермаков и добавил, что националистические структуры Украины в большей степени подконтрольны западным спецслужбам, чем политическому руководству страны. Эксперт напомнил, что во время двух ранее объявленных перемирий в этом году подразделения радикалов, такие, как "Азов"* и "Третья штурмовая бригада", не соблюдали прекращение огня, и подчеркнул, что именно подобные подразделения являются главным козырем европейской "партии войны", особенно в то время, когда действующая администрация президента США настаивает на деэскалации. По мнению военкора, такая воинственность националистов обусловлена тем, что на текущий момент страны Европы находятся в нестабильном экономическом положении, и потому продолжение войны выгодно для них. Ермаков при этом отмечает, что наименее воинственный настрой в Европе демонстрируют страны, которые не участвуют в распределении оборонного бюджета - такие, как Венгрия, Словакия, даже Италия - в отличие от куда более агрессивных Франции и Германии, которые призывают к вводу войск на территорию Украины в рамках "гарантий безопасности".Военкор подчеркнул, что Стерненко является последовательным противником мира еще и потому, что он имеет личный интерес, поскольку сам он не воюет, но имеет возможность обогащаться с собираемых "на ВСУ" денег - и подобную позицию разделяют все более-менее известные медийные личности Украины, сделавшие медийный и политический капитал на войне. Ермаков отмечает, что недавние протесты против переподчинения украинской генпрокуратуре НАБУ и САП ярко продемонстрировали Зеленскому, насколько уязвима созданная им система. Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что слова Стерненко не случайно были озвучены именно британским изданием Times. Эксперт отмечает, что большая часть подобных материалов в этом издании не выходит без согласования с высшим руководством силовых ведомства Великобритании - и потому подобное заявление отнюдь не случайно. Таким образом, по словам военкора, руководство страны Европы и Великобритании предостерегает Зеленского от реальных шагов в сторону мира с Россией. О том, чем известен украинский националист Сергей Стерненко читайте в материале Павла Котова "В Британии нашли напарника Залужному. Кто и зачем раскручивает националиста Стерненко" на сайте Украина.ру *Запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация
Военкор Тимофей Ермаков: Зеленского предупредили – никаких шагов в сторону мира с Россией

Устами Стерненко настоящие хозяева украинских националистов угрожают Зеленскому. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее известный украинский националист и волонтер Сергей Стерненко заявил в интервью британскому изданию The Times, что Зеленский станет трупом, если выведет украинскую армию из ДНР.
"Наиболее радикально настроенная часть украинского общества через Стерненко таким образом выносит Зеленскому предупреждение – даже не думать о том, чтобы идти на мир с Россией" - заявил Ермаков и добавил, что националистические структуры Украины в большей степени подконтрольны западным спецслужбам, чем политическому руководству страны.

Эксперт напомнил, что во время двух ранее объявленных перемирий в этом году подразделения радикалов, такие, как "Азов"* и "Третья штурмовая бригада", не соблюдали прекращение огня, и подчеркнул, что именно подобные подразделения являются главным козырем европейской "партии войны", особенно в то время, когда действующая администрация президента США настаивает на деэскалации.
По мнению военкора, такая воинственность националистов обусловлена тем, что на текущий момент страны Европы находятся в нестабильном экономическом положении, и потому продолжение войны выгодно для них.

Наращивание военного производства - единственное, на что рассчитывают ведущие страны Евросоюза, чтобы вытянуть свою экономику из болота, как барон Мюнхгаузен себя за волосы. Достаточно посмотреть на показатели Rheinmetall и прочих оружейных компаний - ни одна корпорация сейчас не дает таких результатов. Для них это последняя соломинка.

Тимофей Ермаков
Военный корреспондент
Ермаков при этом отмечает, что наименее воинственный настрой в Европе демонстрируют страны, которые не участвуют в распределении оборонного бюджета - такие, как Венгрия, Словакия, даже Италия - в отличие от куда более агрессивных Франции и Германии, которые призывают к вводу войск на территорию Украины в рамках "гарантий безопасности".

Военкор подчеркнул, что Стерненко является последовательным противником мира еще и потому, что он имеет личный интерес, поскольку сам он не воюет, но имеет возможность обогащаться с собираемых "на ВСУ" денег - и подобную позицию разделяют все более-менее известные медийные личности Украины, сделавшие медийный и политический капитал на войне.

Ермаков отмечает, что недавние протесты против переподчинения украинской генпрокуратуре НАБУ и САП ярко продемонстрировали Зеленскому, насколько уязвима созданная им система.
Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что слова Стерненко не случайно были озвучены именно британским изданием Times. Эксперт отмечает, что большая часть подобных материалов в этом издании не выходит без согласования с высшим руководством силовых ведомства Великобритании - и потому подобное заявление отнюдь не случайно.
Таким образом, по словам военкора, руководство страны Европы и Великобритании предостерегает Зеленского от реальных шагов в сторону мира с Россией.
О том, чем известен украинский националист Сергей Стерненко читайте в материале Павла Котова "В Британии нашли напарника Залужному. Кто и зачем раскручивает националиста Стерненко" на сайте Украина.ру
*Запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация
