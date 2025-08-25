https://ukraina.ru/20250825/v-britanii-nashli-naparnika-zaluzhnomu-kto-i-zachem-raskruchivaet-natsionalista-sternenko-1067607013.html

В Британии нашли напарника Залужному. Кто и зачем раскручивает националиста Стерненко

В Британии нашли напарника Залужному. Кто и зачем раскручивает националиста Стерненко - 25.08.2025 Украина.ру

В Британии нашли напарника Залужному. Кто и зачем раскручивает националиста Стерненко

Известный на Украине политический авантюрист Сергей Стерненко дорос до того, чтобы грозить смертью Владимиру Зеленскому. Сделал он это не абы как, а со страниц британской газеты The Times

"Кидай на дроны"Стерненко – одно из самых омерзительных явлений постмайданной Украины. Человек, который в последние годы сделал себе целое состояние на бесконечных сборах для ВСУ, деньги с которых спокойно оседают на его банковских счетах.Делает он это с крайней степенью цинизма. С его подачи, например, в перегретые пропагандой украинские массы пошел нацистский по своей сути термин "русорез", который обыгрывается вот в этом новом "шуточном" клипе, в котором снялся сам Стерненко.Если кто подзабыл классику зарубежной попсы 1990-х, то это переделанная композиция What is Love группы Haddaway."Русорез, кидай на дроны, на дроны кидай", - поют так называемые комики из Badstreet Boys во главе с певцом Владимиром Дантесом.На видео пламенный патриот Стерненко не стесняется показывать себя таким, каким он есть – за рулем дорого авто, в люксовых интерьерах, в окружении приплясывающих барышень.Для Стерненко и ему подобных все происходящее с Украиной – золотая пора накопления капитала, а теперь еще и возможность набрать политические очки с прицелом на будущее, на отдаленном горизонте которого можно разглядеть пока еще не очень уверенные очертания грядущих выборов.Стерненко как политический проектПубликация в The Times большой статьи с пиаром Стерненко не выглядит простым журналистским материалом. Именно в британском инкубаторе сейчас выращивают будущую политическую элиту Украины во главе с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.Как написала недавно американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на свои источники, в Лондоне в настоящее время полным ходом идет подготовка переквалифицировавшегося в дипломаты экс-военачальника на роль следующего украинского президента.С ее слов, в Британии уже запущена работа предвыборного штаба Залужного, который активно набирает сотрудников.В окружении бывшего главнокомандующего все это, естественно, опровергли. Но дыма без огня в данном случае быть не может. В качестве антикриза Банковая через контролируемые структуры выкатила очередной опрос общественного мнения, по которому Владимир Зеленский вдруг аж на 6% обходит по популярности Залужного, при том, что все последнее время дело обстояло ровно наоборот.Угрозы Стерненко через The Times – новый ход лондонского "обкома", который Зеленскому прямо дает понять, что в случае чего его могут просто устранить физически."Если бы Зеленский отдал любую незавоеванную землю, он был бы трупом - политически, а потом реально", - заявил активист.Если информация про президентские амбиции Залужного имеет под собой основания, то Стерненко может рассматриваться постановщиками этого спектакля как потенциальный член его команды, либо же как фигура, вокруг которой можно сколотить какую-нибудь новую умеренно "патриотическую" партию для прохода в Верховную Раду в качестве младшего партнера по коалиции.Влиятельный убийцаДля того, чтобы лучше уяснить, что это за личность, достаточно штрихами обозначить основные вехи его биографии.Бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"*, участник массового убийства в Доме профсоюзов 2 мая, крышеватель наркоторговцев, околополитический деятель, а теперь еще и ушлый бизнесмен на крови.Первый этапом раскрутки этого персонажа стало "покушение" на него, которое произошло в мае этого года. Стерненко в сопровождении телохранителей из СБУ выходил из подъезда киевского ЖК, где он обзавелся жилплощадью, когда стоявшая там же женщина открыла по нему огонь.Стерненко практически не пострадал, неудавшегося киллера скрутили и арестовали. По показанием женщины, она в мессенджере общалась якобы с сотрудником СБУ, который убедил ее убить Стерненко, так как он предатель Украины.Дело это шито белыми нитками и скорее всего женщину использовали втемную сами украинские спецслужбы, чтобы создать Стерненко ореол жертвы. "Россияне хотели, чтобы это был день мести", - прокомментировал The Times он сам.Утверждается, что после этого "покушения" ему позвонил Зеленский, а сам Стерненко за сутки получил в свой фонд пожертвований на 500 тыс. долларов.Не обходят они стороной и неприглядные факты из его биографии, однако препарируют их под нужным им углом. Так, в 2018 году Стерненко в ходе конфликта с двумя одесситами убил одного из них ножом. В ходе постыдного судебного процесса было установлено, что это была якобы самооборона, обвинения были сняты, а убийце даже вернули нож, которым он зарезал человека.Этот эпизод обыгрывается и в упомянутом клипе про дроны. Вот вся эта компания позирует с холодным оружием."Убийство еще пять лет преследовало Стерненко: одесская прокуратура пыталась оспорить его самооборону, обвиняя в чрезмерной силе и умышленном убийстве. Стерненко возражал, утверждая, что сам стал жертвой нападения, и заявлял, что его преследовала по политическим мотивам коррумпированная пророссийская судебная система", - пишет The Times.Зачем им СтерненкоНесмотря на истеричные вопли про "русорез", становиться под ружье Стерненко не спешит. В феврале 2022 года он формально был зачислен в ряды территориальной обороны Киева, где в основном делал селфи в военной форме и с оружием."Когда россиян выбили из Киевской области, встал вопрос, что подразделение будет дальше делать. Я общался с командиром. Командир сказал: "Занимайся обеспечением подразделений (в том числе нашего)". И я продолжил волонтерскую деятельность, которой занимался и до полномасштабного вторжения", - рассказывал активист.Таким образом Стерненко пребывает в глубоком тылу, где ни в чем себе не отказывает. По его же словам, возглавляемый им фонд собрал за это время более 70 млн гривен (почти 138 млн рублей). В ноябре прошлого года украинское издание "Страна.ua" писало со ссылкой на источники, что Стерненко вывел со своего криптокошелька более 1 млн долларов. "При этом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах он указал сумму более 44 млн грн. Из них: в 2022 году — более 18 млн грн, а в 2023-м — чуть меньше 24 млн грн. По данным реестров, в 2023 году Сергей Стерненко и его сожительница Наталья Усатенко приобрели два автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN. Отец [Сергея Стерненко] летом 2024 года купил земельный участок размером более 4,5 тыс. га (это площадь более, чем шести футбольных полей. - ред.) в Белгород-Днестровском районе Одесской области", - говорилось в публикации.Понятно, что даже если он присваивает себе только часть собранных средств (а якобы закупаемые им для ВСУ дроны мало кто видел), то доход для совершенно заурядного украинского националиста получается все равно астрономический.То, как на Западе из обычного бандита, убийцы и мошенника лепят образ "голоса поколения" и представителя новой генерации украинских политиков весьма симптоматично. Именно на таких беспринципных проходимцев и патологических русофобов будет сделана ставка, именно им будет поручено обеспечить дальнейшее функционирование Украины как антироссийского проекта.* Деятельность организации запрещена в РФО том, как Стерненко угодил в публичный конфликт с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским - в материале издания Украина.ру Казус Стерненко и роль националистов на Украине.

