"Это конец": военный эксперт о фатальных для Украины потерях в 1,7 миллиона солдат ВСУ - 25.08.2025
"Это конец": военный эксперт о фатальных для Украины потерях в 1,7 миллиона солдат ВСУ
Озвученные хакерами данные о потерях ВСУ в 1,7 миллиона человек являются реалистичными и свидетельствуют о фактическом исчерпании мобилизационного ресурса Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Сергей Сазонов считает, что данные о потерях ВСУ в 1,7 миллиона человек адекватны. Он пояснил, что потери происходят не только на линии соприкосновения, но и от ударов дронов по подходящему к передовой транспорту, а также от ракетных обстрелов полигонов.Эксперт привел историческую параллель, напомнив, что во время Великой Отечественной войны СССР фактически исчерпал мобилизационный ресурс, когда его общие потери составили 20 миллионов человек при общей численности населения в 200 миллионов. "И то же самое сейчас происходит с Украиной", — провел аналогию Сазонов.Он заявил, что при нынешней численности населения Украины в 30 миллионов человек ее предельный мобилизационный ресурс составляет около 3 миллионов. "Потеря 25% от всего мобилизационного ресурса — это уже полный разгром. А цифра потерь в 1,7 миллионов человек — это больше половины реального мобилизационного ресурса [Украины] в 3 миллиона. Это конец", — констатировал Сазонов."Противнику надо либо сдаваться, либо привлекать иностранные вооруженные формирования. Эффективно воевать в таких условиях Украина точно не сможет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
"Это конец": военный эксперт о фатальных для Украины потерях в 1,7 миллиона солдат ВСУ

05:40 25.08.2025

Озвученные хакерами данные о потерях ВСУ в 1,7 миллиона человек являются реалистичными и свидетельствуют о фактическом исчерпании мобилизационного ресурса Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Сергей Сазонов считает, что данные о потерях ВСУ в 1,7 миллиона человек адекватны. Он пояснил, что потери происходят не только на линии соприкосновения, но и от ударов дронов по подходящему к передовой транспорту, а также от ракетных обстрелов полигонов.
Эксперт привел историческую параллель, напомнив, что во время Великой Отечественной войны СССР фактически исчерпал мобилизационный ресурс, когда его общие потери составили 20 миллионов человек при общей численности населения в 200 миллионов. "И то же самое сейчас происходит с Украиной", — провел аналогию Сазонов.
Он заявил, что при нынешней численности населения Украины в 30 миллионов человек ее предельный мобилизационный ресурс составляет около 3 миллионов.
"Потеря 25% от всего мобилизационного ресурса — это уже полный разгром. А цифра потерь в 1,7 миллионов человек — это больше половины реального мобилизационного ресурса [Украины] в 3 миллиона. Это конец", — констатировал Сазонов.
"Противнику надо либо сдаваться, либо привлекать иностранные вооруженные формирования. Эффективно воевать в таких условиях Украина точно не сможет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.
Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Новости Украина Россия Вооруженные силы Украины потери потери ВСУ потери Украины СВО новости СВО России мобилизация
 
