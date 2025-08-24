https://ukraina.ru/20250824/diversanty-ne-ostanutsya-nezamechennymi-sazonov-o-roli-mestnogo-naseleniya-v-zaschite-rubezhey-1067537610.html

Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей

Эффективность противодействия диверсионным группам напрямую зависит от оперативной работы и тесного взаимодействия с местным населением в приграничных районах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

Ранее в Брянской области сотрудники российских спецслужб обезвредили украинскую ДРГ, которая планировала подрыв крупного ж/д узла. Трое диверсантов были убиты при задержании, еще трое взяты в плен.Сазонов, комментируя действия участников ДРГ, одетых в гражданскую одежду, подтвердил: "Они должны были действовать как гражданские лица в любом случае". Однако он указал на их ключевую слабость.Он добавил, что движение по дорогам — это вопрос к постам ДПС и Росгвардии, которые должны заниматься фильтрацией населения."Наиболее правильный подход — это ведение оперативной работы в зоне государственной границы и ее тыловых участках, — подчеркнул Сазонов. — У погранслужбы, ФСБ должны быть информаторы из местного населения, которые бы отслеживали ситуацию и сообщали о нарушениях госграницы". Эксперт напомнил, что даже в СССР не везде были сплошные линии контрольных инженерных заграждений из-за сложного рельефа, и контроль во многом строился на визуальном наблюдении и войсковой охране.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.

