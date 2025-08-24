Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей - 24.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250824/diversanty-ne-ostanutsya-nezamechennymi-sazonov-o-roli-mestnogo-naseleniya-v-zaschite-rubezhey-1067537610.html
Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей
Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей - 24.08.2025 Украина.ру
Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей
Эффективность противодействия диверсионным группам напрямую зависит от оперативной работы и тесного взаимодействия с местным населением в приграничных районах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-08-24T06:15
2025-08-24T06:15
новости
ссср
россия
украина
алексей анпилогов
украина.ру
фсб
вооруженные силы украины
дрг
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/02/1032210212_0:105:1619:1016_1920x0_80_0_0_802eac7daa3f30ea8c56a2c8ac4b31a0.jpg
Ранее в Брянской области сотрудники российских спецслужб обезвредили украинскую ДРГ, которая планировала подрыв крупного ж/д узла. Трое диверсантов были убиты при задержании, еще трое взяты в плен.Сазонов, комментируя действия участников ДРГ, одетых в гражданскую одежду, подтвердил: "Они должны были действовать как гражданские лица в любом случае". Однако он указал на их ключевую слабость.Он добавил, что движение по дорогам — это вопрос к постам ДПС и Росгвардии, которые должны заниматься фильтрацией населения."Наиболее правильный подход — это ведение оперативной работы в зоне государственной границы и ее тыловых участках, — подчеркнул Сазонов. — У погранслужбы, ФСБ должны быть информаторы из местного населения, которые бы отслеживали ситуацию и сообщали о нарушениях госграницы". Эксперт напомнил, что даже в СССР не везде были сплошные линии контрольных инженерных заграждений из-за сложного рельефа, и контроль во многом строился на визуальном наблюдении и войсковой охране.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250820/troe-likvidirovany-v-bryanskoy-oblasti-presechena-deyatelnost-drg-kotoruyu-kurirovalo-gur-ukrainy-1067314127.html
ссср
россия
украина
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/02/1032210212_264:0:1619:1016_1920x0_80_0_0_5c5e4f02fb8571102872a99faeb2ed9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ссср, россия, украина, алексей анпилогов, украина.ру, фсб, вооруженные силы украины, дрг, диверсия, диверсанты, брянская область, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, СССР, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, Украина.ру, ФСБ, Вооруженные силы Украины, ДРГ, диверсия, диверсанты, Брянская область, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей

06:15 24.08.2025
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
© Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эффективность противодействия диверсионным группам напрямую зависит от оперативной работы и тесного взаимодействия с местным населением в приграничных районах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее в Брянской области сотрудники российских спецслужб обезвредили украинскую ДРГ, которая планировала подрыв крупного ж/д узла. Трое диверсантов были убиты при задержании, еще трое взяты в плен.
Сазонов, комментируя действия участников ДРГ, одетых в гражданскую одежду, подтвердил: "Они должны были действовать как гражданские лица в любом случае". Однако он указал на их ключевую слабость.
"Раньше пограничникам помогали добровольные дружины из местных жителей. Чужие люди в приграничье сразу обращают на себя внимание", — отметил эксперт.
Он добавил, что движение по дорогам — это вопрос к постам ДПС и Росгвардии, которые должны заниматься фильтрацией населения.
"Наиболее правильный подход — это ведение оперативной работы в зоне государственной границы и ее тыловых участках, — подчеркнул Сазонов. — У погранслужбы, ФСБ должны быть информаторы из местного населения, которые бы отслеживали ситуацию и сообщали о нарушениях госграницы".
Эксперт напомнил, что даже в СССР не везде были сплошные линии контрольных инженерных заграждений из-за сложного рельефа, и контроль во многом строился на визуальном наблюдении и войсковой охране.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.
Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 20.08.2025
20 августа, 11:46
"Трое ликвидированы": в Брянской области пресечена деятельность ДРГ, которую курировало ГУР УкраиныВ Брянской области российские силовики выявили и пресекли деятельность ДРГ Службы спецопераций Украины, сообщили в пресс-службе ФСБ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСССРРоссияУкраинаАлексей АнпилоговУкраина.руФСБВооруженные силы УкраиныДРГдиверсиядиверсантыБрянская областьСВОновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей
06:04Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России
06:04Западная Украина за минувшую неделю: пуля в голову пенсионерке от ТЦК
06:03"Мы же не крепостные, почему нас заставляют воевать?" Внезапные открытия украинских экспертов
06:00Внутренние проблемы Мерца, Стармера и Макрона ослабляют единство ЕС против России — Ермаков
05:49Старый добрый "Урал", водка для "друга" Зеленского и мода на СССР: аляскинские символы дружбы РФ и США
05:30"Трамп будет заниматься бальным залом и парадом": Дробницкий о реальных приоритетах президента США
05:15Бесконечные обсуждения без реальных результатов: политолог раскрыл, почему Европа увязла в переговорах
05:00Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса
22:07Он хотел, чтобы мы запомнили его сильным и весёлым. Памяти настоящего Героя
19:11Прощание с Кириллом
19:00Что дал понять Трамп и последний шанс Зеленского. Итоги 23 августа
17:57Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан из прифронтовых районов
17:54На воинский учёт на Украине теперь ставят не только женщин-врачей
17:51Сын маньяка Чикатило опроверг свою гибель
17:38В чём суть предложений России и какой ключевой выбор предстоит сделать Зеленскому — Килинкаров
17:30Житель белгородского села погиб после удара дрона ВСУ - Гладков
17:11ПВО уничтожила дрон ВСУ в Тосненском районе Ленобласти
16:39Усатый ястреб. К бывшему советнику Трампа пришли с обыском
16:00Главные новости к 16:00 23 августа
Лента новостейМолния