https://ukraina.ru/20260827/raketnuyu-opasnost-obyavili-v-bashkirii-permskom-krae-i-regionakh-urala-1082826913.html

Ракетную опасность объявили в Башкирии, Пермском крае и регионах Урала

Ракетную опасность объявили в Башкирии, Пермском крае и регионах Урала - 27.08.2026 Украина.ру

Ракетную опасность объявили в Башкирии, Пермском крае и регионах Урала

Ракетную опасность объявили в Башкирии, Пермском крае и регионах Урала, закрыты для полётов несколько аэропортов. Об этом в ночь на 27 августа сообщают официальные источники и российские мониторинговые каналы

2026-08-27T05:39

2026-08-27T05:39

2026-08-27T05:41

украина.ру

россия

урал

уфа

екатеринбург

ханты-мансийск

росавиация

ракетный удар

опасность

воздушная тревога

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Режим ракетной опасности из-за угрозы атак ВСУ ввели в Башкирии, Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе."В регионе объявлен режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в канале на платформе "Макс", также напомнив жителям о необходимых для безопасности действиях.Росавиация в этих регионах закрыла для полётов аэропорты Перми, Уфы и Екатеринбурга.Ранее сообщалось, что Росавиация закрыла для полётов 15 аэропортов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

урал

уфа

екатеринбург

ханты-мансийск

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