"Критические потери": Алехин раскрыл, зачем Драпатый перебрасывает под Харьков наемников - 27.08.2026 Украина.ру
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"Критические потери": Алехин раскрыл, зачем Драпатый перебрасывает под Харьков наемников
"Критические потери": Алехин раскрыл, зачем Драпатый перебрасывает под Харьков наемников - 27.08.2026 Украина.ру
"Критические потери": Алехин раскрыл, зачем Драпатый перебрасывает под Харьков наемников
ВСУ оголяют Запорожье ради Харькова — главком ВСУ Михаил Драпатый перебрасывает лучшие бригады на север, ослабляя один участок фронта и бросая в бой даже наемников из Латинской Америки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-27T05:45
2026-08-27T05:45
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Анализируя ситуацию севернее Харькова, Алехин сообщил о переброске сил ВСУ с Запорожского направления."Наиболее подготовленные и боеспособные подразделения двух штурмовых бригад Драпатый уже перебросил на другие направления", — отметил обозреватель.По его данным, 92-я бригада, укомплектованная уроженцами Харькова, выведена на доукомплектование. "Основная часть 92-й отдельной бригады, штат которой комплектовался из уроженцев Харькова и прилегающих районов, выведена на доукомплектование", — пояснил Алехин.Он подчеркнул, что боеспособность ВСУ на этом направлении падает — мотивация и слаженность в частях оцениваются как низкие или средние. Потери противника в живой силе и технике стремительно растут, в отдельных подразделениях достигнув критической отметки."В Волчанский район переброшены подразделения штурмового полка с Запорожского направления, усиленные наемниками из Латинской Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.Киевский режим пытается перегрузить российскую ПВО волновыми атаками дронов. Противостоять этому способна лишь эшелонированная система ПВО с едиными региональными пунктами управления. Подробнее об этом — в материале "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.
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"Критические потери": Алехин раскрыл, зачем Драпатый перебрасывает под Харьков наемников

05:45 27.08.2026
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : freedome.org.ua
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ВСУ оголяют Запорожье ради Харькова — главком ВСУ Михаил Драпатый перебрасывает лучшие бригады на север, ослабляя один участок фронта и бросая в бой даже наемников из Латинской Америки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Анализируя ситуацию севернее Харькова, Алехин сообщил о переброске сил ВСУ с Запорожского направления.
"Наиболее подготовленные и боеспособные подразделения двух штурмовых бригад Драпатый уже перебросил на другие направления", — отметил обозреватель.
По его данным, 92-я бригада, укомплектованная уроженцами Харькова, выведена на доукомплектование. "Основная часть 92-й отдельной бригады, штат которой комплектовался из уроженцев Харькова и прилегающих районов, выведена на доукомплектование", — пояснил Алехин.
Он подчеркнул, что боеспособность ВСУ на этом направлении падает — мотивация и слаженность в частях оцениваются как низкие или средние. Потери противника в живой силе и технике стремительно растут, в отдельных подразделениях достигнув критической отметки.
"В Волчанский район переброшены подразделения штурмового полка с Запорожского направления, усиленные наемниками из Латинской Америки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Киевский режим пытается перегрузить российскую ПВО волновыми атаками дронов. Противостоять этому способна лишь эшелонированная система ПВО с едиными региональными пунктами управления. Подробнее об этом — в материале "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.
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