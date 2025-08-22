Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области - 22.08.2025 Украина.ру
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области. Об этом Министерство региональной безопасности в ночь на 22 августа сообщает в своём телеграм-канале
"Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Тем временем над Ростовской и Воронежской областями силы ПВО работают по украинским дронам. "Несколько БПЛА сбиты над посёлком Залужный и хутором Морозов в Ростовской области. Местные жители сообщают о разрывах в небе. ПВО также сработало над городом Лиски в Воронежской области. Жители слышали не менее четырёх разрывов в небе. Обломки одного из дронов упали на крышу частного дома", — пишет "Anna News".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области

00:32 22.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области. Об этом Министерство региональной безопасности в ночь на 22 августа сообщает в своём телеграм-канале
"Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Тем временем над Ростовской и Воронежской областями силы ПВО работают по украинским дронам.
"Несколько БПЛА сбиты над посёлком Залужный и хутором Морозов в Ростовской области. Местные жители сообщают о разрывах в небе. ПВО также сработало над городом Лиски в Воронежской области. Жители слышали не менее четырёх разрывов в небе. Обломки одного из дронов упали на крышу частного дома", — пишет "Anna News".
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния