Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области. Об этом Министерство региональной безопасности в ночь на 22 августа сообщает в своём телеграм-канале
"Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Тем временем над Ростовской и Воронежской областями силы ПВО работают по украинским дронам.
"Несколько БПЛА сбиты над посёлком Залужный и хутором Морозов в Ростовской области. Местные жители сообщают о разрывах в небе. ПВО также сработало над городом Лиски в Воронежской области. Жители слышали не менее четырёх разрывов в небе. Обломки одного из дронов упали на крышу частного дома", — пишет "Anna News".
