Ермак использует опыт РФ, но есть нюанс. Главное на 13:00 22 августа

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщили о реформе системы государственного управления в стране. Украина продолжает наносить удары по регионам России

Утром 22 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о реформах в администрации Владимира Зеленского."Мы внедряем кое-что важное. Речь о людях, прошедших фронт. Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство. А главное – неравнодушие. Не все из них – кадровые военные, многие добровольцы ушли из гражданки. Кое-кто работал в успешных компаниях. И государство должно быть им благодарно. Сегодня я предложил президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтверждённым боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий", — заявил Ермак.По его словам, "речь идёт о работниках всех уровней во всех департаментах без исключения."Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Ведь именно эти люди – мерило чести, морали и преданности Украине. Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом прошедшие войну люди. Они не ищут оправданий, они ищут решения как добиться результата", — отметил Ермак.Он также привёл в пример своего заместителя — Павла Палису."Мой заместитель, полковник Павел Палиса, ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успеваемость боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность – для него это значит оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем", — заявил Ермак.Он отметил, что это пример — не только для государства, призвав брать на работу ветеранов бизнес, IT и культурные учреждения, что, по его мнению, "делает систему более сильной и справедливой".Примечательно, что де-факто Ермак использует российский опыт. Так, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года заявил о запуске программы "Время героев"."Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное - это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей", — заявил тогда Путин.В апреле 2025 года президент России назвал ветеранов СВО золотым фондом, отметив, что они — настоящая элита страны.При этом украинское копирование российской программы, как отмечают некоторые, может на самом деле иметь цели, противоположные заявленным.Так, Ермак на самом деле пытается избежать ответственности за провалы во внутренней политике, уверен медиаэксперт Анатолий Шарий."Ермак предложил Зеленскому реформировать ОП: идея заключается в том, чтобы значительную часть сотрудников офиса составляли военные с боевым опытом или ветераны боевых действий. Зеленский поддержал эту идею.1. Идея "гениальна" - нападок будет меньше, ведь "не посмеют критиковать военных". 2. Отстреливаться от лохов, которые начинают что-то понимать", — написал он в своём телеграм-канале.При этом даже народные депутаты Украины подвергают украинское военное командование жёсткой критике, в т.ч. и за сервильность и невнимание к жизням личного состава, а также за кумовство и коррупцию.Обстрелы и налётыУтром 22 августа Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 21 августа до 07:00 по московскому времени 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 19 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 7 БПЛА – над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 21 удар.На горловском направлении ВСУ осуществили 18 ударов, на енакиевском — 3 удара, выпустив всего 21 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня 2008 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений, легковые автомобили и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Збурьевка — 7; Новая Каховка — 4; Алёшки — 5; Васильевка — 4; Днепряны — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Пролетарка, Великая Лепетиха и Каховка.Кроме того, Администрация Горностаевского муниципального округа сообщила и об атаках БПЛА."За прошедшие сутки зафиксировано 22 артиллерийских удара и 17 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка", — заявила пресс-служба Администрации.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах украинских ударов."За последние сутки из-за агрессии киевского режима погиб один человек. В селе Новая Збурьевка Голопристанского округа в результате обстрела жилого сектора погиб мужчина 1958 года рождения", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.В Раденске Алешкинского округа повреждены жилой дом и легковой автомобиль.Также в Каховке в результате повреждения линии электропередачи без света оставались 11 населённых пунктов и более 20 тысяч человек. Электроснабжение восстановлено, частично без света остаётся город Каховка."В Голопристанском округе обстрелами вызваны лесные пожары: Чулаковка (0,9 га), Голая Пристань (0,2 га), Большая Кардашинка (24 га, повреждён трактор), Бехтеры (возгорание резервуара на АГЗС, пожар ликвидирован). В Скадовском округе горели сухая трава у села Малоалександровка (100 кв. м) и крупный лесной массив в Новониколаевке (17,9 га)", — сообщил Сальдо.Кроме того, в Великолепетихском округе в посёлке Великая Лепетиха сгорели хозяйственные постройки и сухая трава на площади 80 кв. м. В Верхнерогачикском округе у села Алексеевка огонь охватил камыш на площади 700 кв. м."Также подверглись обстрелам: Василевка, Днепряны, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Корсунка, Пролетарка, Великая Лепетиха и Каховка", — отметил Сальдо.Утром 22 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Разумное и Октябрьский, сёлам Бочковка, Головино и Никольское совершены атаки 8 беспилотников, один из которых сбит. В селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома ранен мужчина. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", — писал губернатор.В селе Бочковка повреждены 2 частных дома и 2 надворные постройки. В посёлке Октябрьский от атак двух беспилотников повреждены одно из помещений на территории коммерческого объекта и легковой автомобиль. В посёлке Разумное повреждён легковой автомобиль.В Борисовском районе село Грузское, а также хутора Климовое и Красиво атакованы 8 беспилотниками. В селе Грузское и хуторе Климовое повреждены по одному частному дому."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Двулучное, Казинка, Соболевка, а также хуторам Бабка, Жердевка, Леоновка и Рябики нанесены удары 12 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В селе Казинка повреждён коммерческий объект, в хуторе Бабка — надворная постройка", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе посёлок Волоконовка, сёла Борисовка и Грушевка, а также хутор Шаховка атакованы 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В селе Грушевка на территории сельхозпредприятия повреждено одно из оборудований, в хуторе Шаховка — частное домовладение.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дунайка, Дорогощь, Ивановская Лисица, Луговка, Мокрая Орловка, Почаево, Санково и Сподарюшино атакованы 25 беспилотниками и подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 11 боеприпасов."В городе Грайворон от ударов дронов пострадали 3 мирных жителя. Им оказана помощь, лечение продолжат амбулаторно", — сообщил Гладков.В городе Грайворон в течение дня повреждены 21 квартира в 5 МКД, 4 легковых автомобиля, ГАЗель и частное домовладение. В селе Почаево на территории сельхозпредприятия повреждены 2 автомобиля и складское помещение, в селе Санково — частный дом, в селе Дорогощь — 2 частных дома и надворная постройка, в селе Дунайка — 2 автомобиля и 2 частных дома."Движущийся в районе села Почаево автомобиль атакован дроном — транспортное средство повреждено. Ночью в городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены 6 легковых автомобилей, трактор и 6 частных домовладений", — указывалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам 20 беспилотников. Информация о последствиях уточняется."Город Новый Оскол атакован беспилотником. Троим пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Лечение будут проходить в амбулаторных условиях. Повреждены коммерческий объект и 2 автомобиля", — писал губернатор.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Обошлось без пострадавших и повреждений.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нехотеевка и Новая Таволжанка выпущено 6 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 9 подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены 2 легковых автомобиля и 2 частных домовладения, в селе Муром — частный дом, в селе Вознесеновка — частично сгорел трактор и повреждён частный дом, в районе села Маломихайловка осколками посечён легковой автомобиль, в селе Белянка — помещение на территории сельхозпредприятия. Сегодня утром в селе Чураево повреждён частный дом.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ".

