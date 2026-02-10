https://ukraina.ru/20260210/1075434766.html

Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел

Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел - 10.02.2026 Украина.ру

Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел

Стратегические цели СВО Россия поставила. Чтобы их выполнить, нужно решить стратегические задачи в виде Запорожья и Славянска-Краматорска. Но это не значит, что завтра эти задачи не изменятся. Если условия России не будут приняты, то и задачи могут быть пересмотрены в сторону дальнейшего продвижения российских войск по юго-востоку Украины

2026-02-10T06:43

2026-02-10T06:43

2026-02-10T06:43

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сво

китай

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075429681_72:14:789:418_1920x0_80_0_0_e61b76d34c804564579293a133badb72.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Сергей Богачев – политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, секретарь Донецкого городского совета в 2012–2014 годах, командир батальона во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ракетного дивизиона на южных границах СССР- Сергей Валентинович, когда на Украине ввели серьезные ограничения на работу "Старлинка", было много разговоров относительно того, кому это больше навредит. Однако пока же мы не видим, чтобы решение Илона Маска всерьез поменяло ход боевых действий. Можем ли мы считать, что эта история закончилась?- Конечно, отключение "Старлинка" какое-то влияние на ход боевых действий оказало, но вряд ли это влияние было существенным. Последние события на линии фронта показывают, что активность российской армии не уменьшилась. На каких-то участках Запорожского и Славянско-Краматорского направлений (Константиновка, Красный Лиман, Новониколаевка) темпы ее продвижения даже возросли. Это говорит о том, что существенного значения для россиян "Старлинк" не представляет.Я бы даже сказал, что это больше ударило по ВСУ, у которых частично связь тоже отключилась. Работали только те терминалы, где снабжение спецсвязью обеспечивалось через минобороны Украины. То есть больший вред они сами себе нанесли, так как у России есть альтернативная связь.А в целом Россия всегда готова к неожиданным сюрпризам, которые пытается преподносить украинская сторона.В частности, накануне последних переговоров в Абу-Даби, несмотря на заявления Зеленского о якобы готовности к миру, киевский режим исподтишка атаковал полигон "Капустин Яр", прекрасно зная, что атака на этот стратегический объект может привести к ответу в виде ядерных ударов по силам, которые спровоцировали это нападение.И потом, какую стратегическую задачу решает Украина, атакую я "Капустин Яр"? Ее просто нет.Россия еще в 2022 году поставила цели, которых необходимо достичь. В соответствии с этими целями она решает стратегические задачи, связанные с Запорожьем и Славянско-Краматорской агломерацией. А Украина до сих пор не определила свою стратегическую цель и стратегические задачи. Риторика Зеленского регулярно меняется: то он за мир, то она за то, чтобы не отдать ни пяти украинской земли. Да, он вроде бы поручил разработать стратегию национальной обороны Украины, но, получается, что с 2022 года этой стратегии нет.Короче говоря, Украина живет одним днем. Что ей скажут заокеанские и европейские политики, то она и будет выполнять.И когда мы обсуждаем "Старлинк" или ход переговоров в Абу-Даби, то должны понимать: главное, что все это отражает – положение на линии фронта. А положение на линии фронта такого, что именно Россия диктует свои условия и будет на них настаивать. И чем дольше будет длиться этот переговорный процесс, тем хуже будут условия для Украины.- Вы сказали, что Украина не определила свои стратегические цели и задачи: что Запад ей прикажет, то и будет выполнять. Выходит, европейцы и американцы тоже не определили свои стратегические цели в этом конфликте?- Конечно. Ну что дала бы им атака на "Капустин Яр"? Да, с этого полигона один раз запустили "Орешник" и разрушили "Южмаш", но больше никаких существенных атак на Украину не происходило. В любом случае нам не приходится надеяться на то, что Запад с распростертыми объятьями примет положение о мире. Поэтому Россия будет достигать мир всеми силами и средствами, которые у нее есть.- В таком случае, каков план у России? Освобождать Донбасс и Запорожье, а там видно будет?- Как я уже сказал, стратегические цели Россия поставила. Мы все их знаем. Чтобы эти стратегические цели выполнить, нужно решить стратегические задачи в виде Запорожья и Славянска-Краматорска. Но это не значит, что завтра эти задачи не изменятся. Если условия, которые выставляет Россия, не будут приняты, то и задачи могут быть пересмотрены в сторону дальнейшего продвижения российских войск по юго-востоку Украины.- Помимо продвижения в зоне СВО, армия России бьет по украинской энергетике. В частности, по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области – "Западноукраинской". Это тоже часть политики по "принуждению к миру"? Или тут есть более сложный план?- Тут есть несколько целей. Во-первых, России необходимо уничтожить украинские объекты военной инфраструктуры. Во-вторых, продемонстрировать свои возможности, показав Западу и киевскому режиму, что продолжение войны приведет к более катастрофическим последствиям для них всех.Дело в том, что на Украине остаются экономические отрасли, которые все еще функционируют. Понятно, что химическая промышленность, металлургия и машиностроение не работают, но сельскохозяйственное производство (сахарные заводы и предприятия по переработке) действует. Россия по ним удары не наносит, но они зависят от энергетической составляющей. Следовательно, если не будет работать энергетика, остановятся и эти объекты. А если остановятся и эти объекты, дополнительная нагрузка ляжет на европейские страны, которым придется искать средства для поддержания стабильности киевского режима.То есть Европе нужно будет либо каким-то образом восстанавливать работу сельскохозяйственных предприятий Украины, либо компенсировать эти потери деньгами. Тяжесть войны в любом случае перекладывается на них. Готовы они к этому? Пусть ответ дадут избиратели в этих странах.- В том-то и дело, что Европа все еще не теряет надежды либо перетянуть Трампа на свою сторону, либо серьезно его ослабить, чтобы США вернулись на прежний евроатлантический курс безоговорочной поддержки Украины.- Конечно. Нынешние европейские элиты не хотят терять власть, поэтому настраивают глобальные медиа на поддержку того, что они творят. Другое дело, что конфликт между Трампом и либеральным руководством Евросоюза уже привел к экономическим проблемам в Европе. Европа покупает дорогостоящие СПГ и нефть в США. Промышленные предприятия, работавшие на дешевых российских энергоносителях, переезжают в Штаты. Германия уже ощущает это на себе. Прогноз говорит о том, что рост ее ВВП в этом году составит менее 1%.Ее экономика не развивается, а социальные проблемы никуда не исчезли. Нужно предлагать какие-то проекты и планы (инфраструктурные или логистические), но пока никаких прорывов нет. Ни в Евросоюзе в целом, ни в отдельных странах вроде Германии и Франции. Зато США продвигают свои планы по Гренландии, по Канаде, по Закавказью. Неспроста же Рубио приезжает и мирит Армению с Азербайджаном. А Европа остается в стороне.Улучшит это политические симпатии населения Европы к правящим элитам? Сомневаюсь. Набирает популярность "Альтернатива для Германии". Рейтинг Маттео Сальвини в Италии сравним с ведущими политическими силами страны. А, учитывая союз, который сложился с премьер-министром Италии, премьер-министр ориентируется на позицию своих партнеров по коалиции.Картина потихоньку меняется. Да, небыстро. Да, эволюционно. Но движение есть.Конечно, у европейских либеральных сил есть надежда на изменение политики США после очередных выборов в Конгресс, когда сторонники Трампа ослабят. Конечно, позиции Трампа немножко ослабевают. Но проекты, которые они продолжает продвигать, включая заключение нового договора по СНВ, подписание соглашения с Китаем (Трамп туда собирается ехать в апреле), инфраструктурные проекты на Ближнем Востоке, все равно могут перевернуть ситуацию коренным образом.- Выходит, вы разделяете оптимистичный прогноз, что российско-американские отношения будут постепенно улучшаться, а Европа будет медленно загибаться, если не пересмотрит свою политику?- Не совсем. Российско-американские отношения находятся на каком-то уровне. Да, сейчас есть определенная тенденция к сближению, но даже наше посольство не вернулось к работе, которая была прекращена при Байдене. Тут очень многое будет зависеть от действий России: насколько она будет тверда и последовательна. И все же, перспективы к развитию этих отношений есть. В чем они заключается?Раньше Трамп про ДСНВ, что это плохой договор и не даже речи не вел о том, чтобы заключить какое-то новое соглашение. Но потом мировое сообщество стало выражать обеспокоенность в духе: "Как же так? Нам для международной безопасности нужно этот договор иметь". И Ватикан уже включился, и нагнетается атмосфера вокруг этого вопроса. И вот в этот момент Трамп во всеуслышанье выходит и говорит: "Я сделаю новый договор. Он будет лучше договора моих предшественников".Трамп терпеть не может Обаму и Байдена, которые составляли подобные документы и руководствовались ими. В этом смысле для него союз с Россией – это возможность ослабить либеральные силы в Европе и в США. Он, за счет нынешнего своего курса, может продемонстрировать силу и удержаться у власти.- А возможна ли ситуация, когда внешнеполитическая активность Трампа в разных уголках мира нанесет России такой ущерб, что ей будет не до Украины? Я имею в виду, если он не успокоится в вопросе Ирана и Латинской Америки.- Ключевой вопрос для Трампа – не Россия, а Китай. Поэтому давайте проанализируем, что же сейчас происходит в американо-китайских отношениях.Последняя встреча Трампа и Си Цзиньпина произошла осенью в Южной Корее. Она показала, что существенных точек соприкосновения стороны не нашли. Да, Си Цзипьин продлил на год сохранение экспортных отношений с США по редкоземельным материалам, но продлил лишь на год. При этом встреча прошла не так, как было запланировано. Условно говоря, вместо двух часов – час. Трамп сразу же улетел из Южной Кореи. Было ясно, что он недоволен. Причем сразу же после этой встречи КНДР выпустила в сторону Японии ракету, давая понять, что у Трампа ничего не выйдет.Почему все было так напряженно? Мне кажется, что они говорили о Венесуэле. У Китая там свои интересы. Они не хотели бы активизации США на этом направлении. Но Трамп предупредил Си Цзиньпина, что у Китая будут проблемы, если ему будут мешать. Поэтому американцы провели спецоперацию с похищением Мадуро. Как они этого добились? Простым путем. Как и в Ираке, была куплена верхушка армейского руководства Венесуэлы. Потому что именно армия отвечала за контроль над небом. Не могли военные, зная, что флот США рядом, не увидеть вертолеты, которые направлялись к президентской резиденции. Даже какой-то ручной комплекс ПВО не выстрелил – просто пропустили.Короче говоря, США не согласились с Китаем и пошли на обострение. Однако события в Венесуэле послужили для Си Цзипьна сигналом, чтобы он тоже присмотрелся к своим вооружённым силам, которые обеспечивают безопасность в Пекине. И очевидно, что он нашел уязвимые места в армейском руководстве, которое убеждало его перед встречей с Трампом, что Китай пока не готов к противостоянию с США ("Давайте на год продлим"). Может быть, были еще какие-то причины. Но мне кажется, что он решил обезопасить себя, арестовав двух ведущих руководителей: заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и начальника Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.Таким образом, освободившись от этих людей, Си Цзиньпин посчитал, что обезопасил себя и может выступать на следующей встрече с Трампом занимать более жесткую позицию.Посмотрим, насколько верна моя гипотеза. Во всяком случае, Си Цзиньпин долгое время не комментировал эти события, но Белоусов и Шойгу все равно продолжи контакты с руководством Китая. Также состоялась видеоконференция Путина с китайским лидером, на котором они обговорили основные политические темы. Такой же разговор состоялся у Си Цзиньпина с Трампом. Наверняка входе беседы обсуждались и отголоски Венесуэлы, и кризис вокруг Ирана.Обратите внимание, что в Персидском заливе, куда направился флот США, находились и корабли Китая, России и Ирана. Они проводили учения, демонстрируя, что готовы к определенным действиям, если к тому их вынудят обстоятельства. Конечно, Трамп это должен учитывать и свою позицию в отношении Ирана пересматривать.В общем, в треугольнике "Россия-США-Китай" диалог ведется. Выводы из позиции США и России с Китаем мы видим и ощущаем. И если переводить это на события вокруг Украины, то мы видим активность российских войск наряду с отсутствием четкого плана у киевского с Европой.Более того, когда мы говорим о позиции Европы, надо учитывать еще один момент. Те силы, которые требовали "жесткого ответа России на ее действия" (прибалтийские государства, Мерц и французские власти), в последнее время прикусили язык. Там в последнее время говорится, что Украине надо пойти на какие-то уступки, а европейским странам начать диалог с Россией, чтобы не остаться последними у стола переговоров.- Уточню еще по поводу фронта. В одном из выступлений сказали, что идти к Запорожью и Славянско-Краматорской агломерации можно идти разными путями, поэтому в какой-то момент может выстрелить Купянское и Святогорское направление. Я бы хотел, чтобы вы продолжили эту мысль.- Почему за Купянск развернулись достаточно жесткие боевые действия? Для России это важное направление. Не только потому, что ей нужно получать военные грузы по железной дороге прямо из Валуек. России нужно разблокировать всю железнодорожную ветку, которая идет по маршруту "Валуйки- Купянск-Иловайск-Мелитополь", чтобы создать еще один сухопутный коридор в Крым и обеспечить его экономическое развитие после войны. И когда Россия займет всю Купянскую агломерацию, она однозначно застолбит ее за собой.Украина понимает эту стратегию России, поэтому бросает под Купянск новые резервы. Но про свои войска, которые заперты на левом берегу Оскола, киевский режим просто-напросто забыл. То есть они отвоевали какое-то количество квадратных километров у самого Купянска, но потеряли в три раза большую площадь на левобережье. Это лишний раз говорит о том, что Украина делает шаги, которые могут навредить России, но не улучшить ее положение. Подобные задачи ставятся ей извне.В целом же ситуация выглядит следующим образом. Купянск, Красный Лиман и Константиновка – это один большой котел для Славянско-Краматорской агломерации. После того, как российские войска закрепились в Святогорске, им осталось пройти 5 километров до перерезания стратегической трассы между Изюмом и Донбассом.Это лишь вопрос времени, когда и в каком месте в очередной раз армия России нанесет свой удар для выполнения своих стратегических целей и задач.

https://ukraina.ru/20260209/parallelnye-miry-v-kieve-delyat-novye-samolety-poka-ssha-otritsayut-dedlayn-do-leta-itogi-9-fevralya--1075432035.html

россия

украина

сша

китай

иран

славянско-краматорская агломерация

запорожье

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, китай, иран, переговоры, энергетика, славянско-краматорская агломерация, запорожье, купянск, си цзиньпин