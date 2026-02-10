https://ukraina.ru/20260210/rossiyskie-voennye-udarili-aviabombami-po-ukraine-1075449889.html
Российские военные ударили авиабомбами по Украине
Воздушно-космические силы России утром во вторник ударили управляемыми авиабомбами по целям в нескольких регионах Украины, передает 10 февраля телеграм-канал Украина.ру
россия
украина
сумская область
украина.ру
вкс
спецоперация
сво
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Так, ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб в оккупированной части ДНР и Запорожской области, в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях.Местные паблики сообщали о звуках взрывов в Харьковской области,Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника именно в Харьковской области.Российские дроны "Герань" сериями отработали по целям в пригородах Харькова и в районе Чугуева. Местные власти информировали о поражении критической инфраструктуры в столице региона."Герани" также в несколько заходов поразили цели в Одесской области. По данным местных каналов, в регионе фиксировалось не менее 20-ти БПЛА одновременно, сообщается о серии прилётов в Килие.Кроме того, ВС РФ ночью атаковали цели в Черниговской и Сумской областях.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Так, ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб в оккупированной части ДНР и Запорожской области, в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях.
Местные паблики сообщали о звуках взрывов в Харьковской области,
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника именно в Харьковской области.
Российские дроны "Герань" сериями отработали по целям в пригородах Харькова и в районе Чугуева. Местные власти информировали о поражении критической инфраструктуры в столице региона.
"Герани" также в несколько заходов поразили цели в Одесской области. По данным местных каналов, в регионе фиксировалось не менее 20-ти БПЛА одновременно, сообщается о серии прилётов в Килие.
Кроме того, ВС РФ ночью атаковали цели в Черниговской и Сумской областях.