Российские военные ударили авиабомбами по Украине

Воздушно-космические силы России утром во вторник ударили управляемыми авиабомбами по целям в нескольких регионах Украины, передает 10 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-10T07:21

Так, ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб в оккупированной части ДНР и Запорожской области, в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях.Местные паблики сообщали о звуках взрывов в Харьковской области,Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника именно в Харьковской области.Российские дроны "Герань" сериями отработали по целям в пригородах Харькова и в районе Чугуева. Местные власти информировали о поражении критической инфраструктуры в столице региона."Герани" также в несколько заходов поразили цели в Одесской области. По данным местных каналов, в регионе фиксировалось не менее 20-ти БПЛА одновременно, сообщается о серии прилётов в Килие.Кроме того, ВС РФ ночью атаковали цели в Черниговской и Сумской областях.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

россия, украина, сумская область, украина.ру, вкс, спецоперация, сво