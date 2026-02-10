ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу - 10.02.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу
ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу - 10.02.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу
Российские военные ударили по энергетике Одесской области, передает 10 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-10T09:44
2026-02-10T09:44
сво
спецоперация
россия
одесская область
брянская область
вооруженные силы украины
🟥 Власти Одесской области уточнили, что на юге региона повреждён объект энергетики, возник пожар, также повреждено административное здание. Обесточено несколько населенных пунктов. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.🟥 Российская армия продолжает штурмовые действия южнее населенного пункта Боровская Андреевка на Богуславском направлении. Подразделения группы войск "Запад" продвигаются под прикрытием ударных и разведывательных беспилотников.🟥 На Сумском направлении установлена бригада ВСУ, причастная к ракетным ударам по гражданским объектам в Брянской области. Обстрелы осуществляет 107-я реактивная артиллерийская бригада. Приказы о нанесении ракетных ударов по гражданской инфраструктуре отдаёт командир бригады полковник Савченко Сергей Анатольевич.🟥Из-за ударов БПЛА ВСУ без электроснабжения осталась значительная часть абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
сво, спецоперация, россия, одесская область, брянская область, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Одесская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины

ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу

09:44 10.02.2026
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Ксения Михайлова
Перейти в фотобанк
Российские военные ударили по энергетике Одесской области, передает 10 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Власти Одесской области уточнили, что на юге региона повреждён объект энергетики, возник пожар, также повреждено административное здание. Обесточено несколько населенных пунктов. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.
🟥 Российская армия продолжает штурмовые действия южнее населенного пункта Боровская Андреевка на Богуславском направлении. Подразделения группы войск "Запад" продвигаются под прикрытием ударных и разведывательных беспилотников.
🟥 На Сумском направлении установлена бригада ВСУ, причастная к ракетным ударам по гражданским объектам в Брянской области. Обстрелы осуществляет 107-я реактивная артиллерийская бригада. Приказы о нанесении ракетных ударов по гражданской инфраструктуре отдаёт командир бригады полковник Савченко Сергей Анатольевич.
🟥Из-за ударов БПЛА ВСУ без электроснабжения осталась значительная часть абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Работы осложняются постоянными провокациями противника и опасностью повторных ударов", - уточнил он.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
СВОСпецоперацияРоссияОдесская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
