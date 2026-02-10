https://ukraina.ru/20260210/vs-rf-udarili-po-energetike-odesskoy-oblasti-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1075450305.html

ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу

ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу - 10.02.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу

Российские военные ударили по энергетике Одесской области, передает 10 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-10T09:44

2026-02-10T09:44

2026-02-10T09:44

сво

спецоперация

россия

одесская область

брянская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg

🟥 Власти Одесской области уточнили, что на юге региона повреждён объект энергетики, возник пожар, также повреждено административное здание. Обесточено несколько населенных пунктов. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.🟥 Российская армия продолжает штурмовые действия южнее населенного пункта Боровская Андреевка на Богуславском направлении. Подразделения группы войск "Запад" продвигаются под прикрытием ударных и разведывательных беспилотников.🟥 На Сумском направлении установлена бригада ВСУ, причастная к ракетным ударам по гражданским объектам в Брянской области. Обстрелы осуществляет 107-я реактивная артиллерийская бригада. Приказы о нанесении ракетных ударов по гражданской инфраструктуре отдаёт командир бригады полковник Савченко Сергей Анатольевич.🟥Из-за ударов БПЛА ВСУ без электроснабжения осталась значительная часть абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

одесская область

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, одесская область, брянская область, вооруженные силы украины