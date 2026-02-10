https://ukraina.ru/20260210/vs-rf-udarili-po-energetike-odesskoy-oblasti-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1075450305.html
ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу
Российские военные ударили по энергетике Одесской области, передает 10 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Власти Одесской области уточнили, что на юге региона повреждён объект энергетики, возник пожар, также повреждено административное здание. Обесточено несколько населенных пунктов. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.
🟥 Российская армия продолжает штурмовые действия южнее населенного пункта Боровская Андреевка на Богуславском направлении. Подразделения группы войск "Запад" продвигаются под прикрытием ударных и разведывательных беспилотников.
🟥 На Сумском направлении установлена бригада ВСУ, причастная к ракетным ударам по гражданским объектам в Брянской области. Обстрелы осуществляет 107-я реактивная артиллерийская бригада. Приказы о нанесении ракетных ударов по гражданской инфраструктуре отдаёт командир бригады полковник Савченко Сергей Анатольевич.
🟥Из-за ударов БПЛА ВСУ без электроснабжения осталась значительная часть абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Работы осложняются постоянными провокациями противника и опасностью повторных ударов", - уточнил он.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.