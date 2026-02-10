https://ukraina.ru/20260210/pvo-nochyu-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1075450132.html

ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожила шесть украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 10 февраля телеграм-канал Украина.ру

Из них три сбили над территорией Белгородской области, два - над Астраханской и один - над Курской областью.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что за минувшую неделю от атак ВСУ погибли 14 мирных граждан России, пострадали 127 мирных жителей.Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2554 боеприпасов, добавил он.Об ударах ВС РФ - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.

