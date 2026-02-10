https://ukraina.ru/20260210/energeticheskie-voyny-rossiya-stroit-aes-v-evrope-indiya-pytaetsya-udovletvorit-ssha-v-neftyanom-voprose-1075449202.html

Энергетические войны: Россия строит АЭС в Европе, Индия пытается удовлетворить США в нефтяном вопросе

Импорт российской нефти в Индию может сократиться почти в два раза по сравнению с и без того низким уровнем последнего времени, однако никто из экспертов не прогнозирует полного прекращения поставок.

"Росатом" официально начал строительство новой АЭС в ВенгрииВ венгерском городе Пакш началось строительство крупнейшего российского проекта в Европе – АЭС "Пакш-2", генеральным подрядчиком которого является государственная корпорация "Росатом". 5 февраля на территории будущей АЭС залили первый бетон для фундамента, и по стандартам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "Пакш-2" теперь официально находится "в стадии строительства". Строительство станции началось со здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200.В данный момент в Пакше работает АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-х годах. На её долю приходится почти половина всей вырабатываемой и более трети потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции "Пакш-1", расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.Проект строительства АЭС "Пакш-2" реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трёх базовых контрактов о сооружении новой станции. Согласно расчётам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+ мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мВт до 4 400 мВт. При этом доля электроэнергии, вырабатываемой АЭС, достигнет в энергобалансе Венгрии 70%. Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков АЭС "Пакш-2" – 60 лет.На церемонии заливки первого бетона присутствовали глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и бывший министр, отвечавший за расширение АЭС "Пакш", Янош Шюли.Гросси заявил, что проект "Пакш-2" является одним из лучших примеров того, как двигаться вперед в современном мире. По его мнению, инвестиции, которые осуществляет Венгрия, способны обеспечить переход к безуглеродному производству электроэнергии в Европе. Шюли отметил, что строительство новой АЭС в Венгрии – это вопрос не только энергетической, но и национальной безопасности. Сийярто, в свою очередь, добавил, что государство сможет производить около 70% электроэнергии в стране самостоятельно, что позволит освободиться от волатильных цен на импортное электричество.Работы должны были начаться раньше, но их отложили из-за введённых администрацией Джо Байдена санкций против "Газпромбанка" и шести его иностранных дочерних структур, через которые финансировался проект "Пакш-2". Но в начале ноября 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визита в Вашингтон заявил, что США полностью отменили все ограничения относительно АЭС "Пакш-2". По словам американского госсекретаря Марко Рубио, это необходимо для того, чтобы Венгрия стала энергетически независимой. После этого венгерский регулятор выдал все необходимые разрешения на строительство АЭС.В проекте "Пакш-2" корпорация "Росатом" выступает генеральным подрядчиком, заказчик – правительство Венгрии, а оператором станет венгерский государственный концерн MVM. Немецкая компания Siemens Energy – субподрядчик в рамках EPC-контракта под руководством российской стороны, где "Росатом" отвечает за проектирование, закупки и строительство станции в целом, и поставку ядерных реакторов в частности. Siemens Energy должна снабдить "Пакш-2" ключевыми технологиями для неядерной части работы станции, эти соглашения имеют обязательную юридическую силу.В 2017 году Европейская комиссия (ЕК) одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия намеревалась предоставить концерну MVM для строительства двух новых ядерных реакторов на площадке АЭС "Пакш". Строительство новых реакторов было поручено российской компании Nizhny Novgorod Engineering. Контракт с российским подрядчиком заключен напрямую в соответствии с соглашением между Россией и Венгрией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В рамках этого соглашения Россия также согласилась предоставить Венгрии государственный кредит для финансирования проекта.Однако в сентябре 2025 года Суд ЕС по иску Австрии отменил упомянутое выше решение ЕК, в ответ ЕС сообщила, что повторно займется согласованием финансирования проекта. В Венгрии считают, что решение Суда ЕС не препятствует дальнейшему строительству АЭС "Пакш-2". При этом как раз 5 февраля 2026 года стало известно, что ЕК инициировала официальное расследование в отношении возможной государственной помощи проекту АЭС "Пакш-2" после решения Суда ЕС об отмене ранее выданного согласования.В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 9 февраля заявил: "К началу следующего десятилетия, то есть к 2031-2032 годам, эта атомная электростанция должна быть подключена к национальной энергосети". Он напомнил, что от начала непосредственного строительства атомной станции до её ввода в строй обычно проходит пять-семь лет. Своим заявлением Сийярто подтвердил, что первоначальные планы подключения новой станции к сети остаются без изменений, несмотря на попытки остановить этот проект с помощью антироссийских санкций.Под давлением США импорт нефти из РФ в Индию может сократиться вдвоеИмпорт российской нефти в Индию может сократиться почти в два раза по сравнению с и без того низким уровнем последнего времени. По словам людей, непосредственно знакомых с закупками, такими могут быть последствия указа Дональда Трампа, в котором изложены некоторые условия торгового соглашения между Индией и США. Об этом 9 февраля написало американское агентство Bloomberg.Источники агентства сообщили, что все государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии, за исключением Nayara Energy, приостановили закупки спотовых грузов из РФ с тех пор, как Трамп впервые упомянул о сделке в соцсетях около недели назад. По их словам, после издания 7 февраля указа президента США об отмене 25-процентных пошлин на индийские товары в результате обещания Нью-Дели прекратить закупки российской нефти этот перерыв, вероятно, будет продлён. Сами же закупки, скорее всего, сократятся примерно вдвое по сравнению со средним показателем в 1,2 млн баррелей в сутки в январе 2026 года.Индийские переработчики нефти провели беспокойные выходные, тщательно изучая указ президента США, сказали источники, добавив, что они ещё не получили никаких указаний из Дели и не ожидают их в ближайшее время. Переработчики оказались в сложной политической ситуации, поскольку их энтузиазм по поводу скидок на нефть сталкивается со всё более агрессивными требованиями Вашингтона, который увязал закупки нефти с более широким торговым соглашением между Индией и США.В США заявили, что Индия "обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти" из России, и предупредили, что импортные пошлины на все индийские товары могут быть повышены, если та возобновит закупки. Официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал в свою очередь подчеркнул, что энергетическая безопасность страны является ее "первостепенным приоритетом", и что Нью-Дели "продолжит диверсифицировать свой импорт".Nayara Energy, поддерживаемая "Роснефтью", вероятно, будет продолжать покупать около 400 тысяч баррелей российской нефти в сутки, сообщили источники, сославшись на то, что компания не может закупать нефть у других производителей из-за санкций. Однако неясно, получила ли Nayara какие-либо исключения или разрешения от Вашингтона и Дели на продолжение закупок.Вандана Хари из сингапурской консалтинговой компании Vanda Insights считает, что в будущем индийский импорт, вероятно, составит около 400-500 тысяч баррелей российской нефти в сутки. "Общая экономическая выгода от торговой сделки с США перевесит преимущество импорта нефти со скидкой", – заявила она. При этом никто из экспертов не прогнозирует полного прекращения поставок российской нефти в Индию.По информации британского агентства Reuters, три крупнейших индийских нефтепереработчика – Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries – ранее запланировали закупку нескольких партий российской нефти на март 2026 года, однако новых контрактов на первые месяцы весны компании пока не подписывают. Кроме того, большинство других индийских нефтеперерабатывающих заводов также приостановили закупки российской нефти на неопределённый срок.В качестве альтернативы российской нефти США продвигают венесуэльскую нефть, экспорт которой сейчас контролируют. Одна такая сделка даже состоялась – индийская Reliance Industries приобрела 2 млн баррелей нефти у трейдера Vitol с поставкой в апреле. Reuters 9 февраля сообщило о ещё одной сделке на тот же объём – Indian Oil и Hindustan Petroleum вместе закупят 2 млн баррелей венесуэльской нефти Merey у трейдера Trafigura с поставкой во второй половине апреля.Однако возможность системных поставок венесуэльской нефти в Индию, с учетом глубокого кризиса нефтяной отрасли Венесуэлы, вызывает сомнения. По данным вторичных источников, приводимых в докладе ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в декабре 2025 года упала на 60 тысяч баррелей в сутки к ноябрю, и составила 896 тысяч баррелей в сутки. Чтобы вернуться к уровню добычи в 3 млн барр./сутки Венесуэле потребуются время и значительные инвестиции, а стремления к работе с тяжелой венесуэльской нефтью в условиях политической неопределенности и низких цен на нефть у американских компаний нет, несмотря на призывы Дональда Трампа.Поэтому у многих экспертов есть большие сомнения в том, что Индия действительно готова отказаться от российской нефти исключительно ради улучшения отношений с США. Согласно докладу Государственного банка Индии, если Индия прекратит импорт нефти из России до конца 2026 финансового года, её расходы на топливо могут вырасти на 9 млрд долларов, а в 2027 финансовом году – на 11,7 млрд долларов.Российская сторона пока фиксирует только публичные заявления, связанные с возможностью отказа Индии от нефти из России, но никаких конкретных шагов в этом направлении не видит. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что российские энергоресурсы востребованы, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс на глобальном нефтяном рынке сохраняется.О сложности взаимоотношений России с США, в том числе и в экономической сфере - в статье Павла Котова "Радужного будущего с американцами не будет. Пора начать разговаривать с США по-мужски"

