Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР

Раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри Константиновки рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут заходить бойцы ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин

2026-02-10T05:20

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062698605_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_fa4e8e11dac88b9a47a517477ae32ca0.jpg

На прошлой неделе российская армия взяла под контроль Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, сообщило Минобороны. По мнению Разина, освобождение этих населенного пунктов обернулось болезненным ударом для ВСУ.По его мнению, такое раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри города, рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут "просачиваться" и закрепляться бойцы.Разин привел в пример бои за Красноармейск. "Тогда наши группы заходили в тылы противника, уничтожая пешие группы и транспорт. При этом ВСУ понятия не имели, что в каком-то доме сидят два наших штурмовика, которые контролируют все их перемещения в районе", — подытожил военный корреспондент.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.При каких условиях европейские войска могли бы оказаться на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.

