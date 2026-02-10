Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР - 10.02.2026 Украина.ру
Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР
Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР
Раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри Константиновки рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут заходить бойцы ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
2026-02-10T05:20
2026-02-10T05:20
На прошлой неделе российская армия взяла под контроль Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, сообщило Минобороны. По мнению Разина, освобождение этих населенного пунктов обернулось болезненным ударом для ВСУ.По его мнению, такое раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри города, рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут "просачиваться" и закрепляться бойцы.Разин привел в пример бои за Красноармейск. "Тогда наши группы заходили в тылы противника, уничтожая пешие группы и транспорт. При этом ВСУ понятия не имели, что в каком-то доме сидят два наших штурмовика, которые контролируют все их перемещения в районе", — подытожил военный корреспондент.
Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР

05:20 10.02.2026
 
Раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри Константиновки рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут заходить бойцы ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
На прошлой неделе российская армия взяла под контроль Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, сообщило Минобороны. По мнению Разина, освобождение этих населенного пунктов обернулось болезненным ударом для ВСУ.

"Степановка – это южные окраины Константиновки. При этом в самой застройке Константиновки уже идут бои: в юго-восточной части и в районе железнодорожного вокзала (это направление к центру города)", — рассказал собеседник Украина.ру.

По его мнению, такое раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри города, рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут "просачиваться" и закрепляться бойцы.
Разин привел в пример бои за Красноармейск. "Тогда наши группы заходили в тылы противника, уничтожая пешие группы и транспорт. При этом ВСУ понятия не имели, что в каком-то доме сидят два наших штурмовика, которые контролируют все их перемещения в районе", — подытожил военный корреспондент.
Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
При каких условиях европейские войска могли бы оказаться на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
