Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри Константиновки рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут заходить бойцы ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
На прошлой неделе российская армия взяла под контроль Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, сообщило Минобороны. По мнению Разина, освобождение этих населенного пунктов обернулось болезненным ударом для ВСУ.
"Степановка – это южные окраины Константиновки. При этом в самой застройке Константиновки уже идут бои: в юго-восточной части и в районе железнодорожного вокзала (это направление к центру города)", — рассказал собеседник Украина.ру.
По его мнению, такое раздергивание обороны ВСУ как на внешнем периметре, так и внутри города, рано или поздно приведет к появлению дыр, через которые смогут "просачиваться" и закрепляться бойцы.
Разин привел в пример бои за Красноармейск. "Тогда наши группы заходили в тылы противника, уничтожая пешие группы и транспорт. При этом ВСУ понятия не имели, что в каком-то доме сидят два наших штурмовика, которые контролируют все их перемещения в районе", — подытожил военный корреспондент.
Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
При каких условиях европейские войска могли бы оказаться на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на