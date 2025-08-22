https://ukraina.ru/20250822/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-v-kieve-vpervye-priznali-krayne-tyazhloe-polozhenie-vsu-1067414664.html

Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ

Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ - 22.08.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ

Наступательные действия российской армии практически на всех направлениях по линии фронта, естественно, создавали особую атмосферу вокруг переговоров на высшем уровне на Аляске и в Вашингтоне. Линия боевого соприкосновения не замирала, более того, за прошедшую неделю в зоне проведения спецоперации произошло сразу несколько знаковых событий.

2025-08-22T05:47

2025-08-22T05:47

2025-08-22T05:47

эксклюзив

россия

константиновка

киев

александр сырский

вдв

впк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066295364_0:14:1230:706_1920x0_80_0_0_6b246cd6174bdd6a0131f1783d018e62.jpg.webp

Прежде всего, стоит отметить начало интенсивных боевых действий в районе Константиновки. Это крупный и хорошо укреплённый в инженерном отношении оборонительный узел ВСУ перед Краматорско-Славянской агломерацией. В течение последних дней поступают сообщения о заходе первых штурмовых групп ВДВ РФ в городскую черту со стороны Предтечино, то есть от Часова Яра. На том же участке бои идут в населённом пункте Николаевка, расположенном на пути к Константиновке.К югу от города наши штурмовые подразделения уверенно продвигаются в районе Александро-Шульгино, а также в Нелеповке и Плещеевке. В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, в котором оказалось, по предварительной информации, до двух изрядно потрёпанных украинских бригад (примерно три тысячи человек). Возможность выхода оттуда в сторону Константиновки сохраняется только через один укреплённый опорник, а также по старой дамбе через водохранилище. Отмечены попытки противника перебраться вплавь. При этом продолжаются упорные боестолкновения непосредственно в населённом пункте Клебан-Бык.Судя по карте и сообщениям с мест, на основном участке (юго-восточнее Константиновки) российская армия продвигается вдоль двух железнодорожных полотен — это уже отработанная за время СВО тактика. В степи железнодорожные пути часто строили на насыпях, что делает их естественными укреплениями. Вторая ветка идёт через уже отбитое у противника село Александро-Шульгино, а смыкаются пути уже в черте города.Ещё совсем недавно противник пытался удерживать там сплошную линию обороны с помощью двух отдельных группировок, из которых восточная опиралась на населённый пункт Белая Гора. ВС РФ заняли Белую Гору две недели назад, форсировали речушку Наумиху и фактически уничтожили эту группировку противника, открыв второй путь с юга на Константиновку.Наиболее успешным и эффективным, по мнению экспертов и аналитиков, стало продвижение с востока от Часова Яра. Десантники рывком переместились от Предтечино до городской черты по пойме реки Грузской и полями между этой речкой и трассой Константиновка — Артёмовск (ранее известный как Бахмут), закрепившись в частном секторе. Этот смелый и быстрый манёвр, ставший для противника неожиданным, грозит окружением тем частям ВСУ, которые продолжают сопротивляться вдоль железнодорожного полотна от Иванополья до Плещеевки.Фактически можно констатировать факт, что начался штурм Константиновки, причём противник даже не успел вывести все части с передних оборонительных линий вглубь города. Из-за того что Киев приказа на отход не давал, образовался котёл южнее водохранилища, а ситуация в Плещеевке близка к критической. Также противник, на мой взгляд, снова ошибся в выборе главного направления для удара и бросал последние силы на удержание обороны с западной стороны города.Прогнозировать дальнейшее развитие событий в самой Константиновке пока рано. Город крупный, протяжённый с севера на юг, с несколькими значительными промзонами. Не совсем понятен состав сил и средств, которыми ВСУ собираются его удерживать. Однако освобождение Константиновки вряд ли затянется надолго, даже несмотря на то что противник сохраняет возможность использовать для логистики коридор из Краматорска через Дружковку. Давление из Часова Яра на запад и северо-запад через Николаевку в перспективе этой логистике будет угрожать, поскольку возможен быстрый выход десантников на позиции к северу от Константиновки.Складывающаяся ситуация на Донбасском направлении свидетельствует о заметных тактических успехах российских войск на Покровском, Константиновском и Северском участках фронта. Основные усилия сосредоточены на создании оперативных охватов, перерезании путей снабжения ВСУ и зачистке укреплённых районов противника.Тяжёлые бои идут в окрестностях Удачного, Леонтовичей и Троянды, где российские войска продвигаются в направлении Чунишино. На севере Покровска ситуация осложняет положение ВСУ: группировка ВС РФ перешла к обороне в районе Рубежное — Золотой Колодезь — Кучеров Яр, опираясь на естественные укрепления — балки Западная и Великая. Противник сосредоточил значительные силы на линии Доброполье — Торское, пытаясь ликвидировать прорыв российских войск.Восточнее российские подразделения давят на Шахово и Софиевку, стремясь выйти во фланг группировке ВСУ и перерезать ключевые пути снабжения.На Херсонском направлении сохраняется относительная стабильность без значительных изменений линии фронта. Российские войска сосредоточились на уничтожении инфраструктуры противника: методично уничтожаются пункты наблюдения, позиции запуска беспилотников, автомобильная техника и склады Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ответ противник выпустил 31 боеприпас по девяти населённым пунктам левобережья, подконтрольного России. Активность ВСУ в этом секторе остаётся ограниченной, что позволяет российским силам удерживать контроль над ситуацией.На Запорожском направлении боевые действия охватывают всю линию соприкосновения — от Степногорска до Малой Токмачки. Российские подразделения ведут активные штурмовые операции, стремясь прорвать укреплённые позиции ВСУ. Противник оказывает упорное сопротивление, используя артиллерию и дроны, однако российские войска продолжают давление, поддерживая высокий темп наступательных действий.На Угледарском участке фронта после успешного выхода российских войск к населённому пункту Вороное началось формирование глубокого охвата оборонительных позиций ВСУ в районе Камышевахи с северного фланга. Одновременно наши штурмовые группы прикрывают правый фланг наступления на линии Шевченко — Камышеваха. По данным некоторых источников, село Январское перешло в "серую зону", что свидетельствует о постепенном ослаблении позиций ВСУ в этом секторе.На Северском направлении российские войска атакуют позиции ВСУ со стороны Ивано-Дарьевки и Выемки. По данным с мест, противник был выбит из Серебрянки. Выход российских подразделений на высоты западнее Серебрянки ставит под угрозу северные окраины Северска.Севернее Серебрянки продолжается зачистка Кременских лесов и пойменных участков по левому берегу реки Северский Донец, что позволяет ВС РФ укреплять свои позиции и готовиться к дальнейшему наступлению.На Харьковском фронте на Купянском направлении бои продолжаются в районе Соболевки и Петропавловки, где российские войска удерживают инициативу. На Волчанском участке бои идут в лесах западнее Синельниково и в районе Волчанских хуторов. ВС РФ продвигаются в направлении посёлка Тихое, усиливая давление на позиции ВСУ.В приграничных районах Сумской области продолжаются тяжёлые бои в окрестностях Новоконстантиновки, Алексеевки и Варачино. ВСУ заняли новые позиции восточнее Новониколаевки, однако российские войска удерживают свои рубежи и ведут активные боевые действия в районе Юнаковки. Ситуация остаётся сложной, но наши армейские подразделения сохраняют контроль над ключевыми участками.На Краснолиманском направлении российская армия атакует юго-западнее Червоной Дибровы в лесных массивах, стремясь выйти к Ямполю. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, пытаясь удержать позиции в районе Водяного Яра и южной окраины Торского. Потеря Колодезей стала серьёзным ударом для ВСУ, лишив их прикрытия в районе Ставки и на левом фланге Заречного.Российские подразделения также продвигаются западнее Колодезей и в районе Карповки, где стремятся перерезать трассу Коровий Яр — Редкодуб. В самом Редкодубе ВСУ продолжают контратаки, но их интенсивность снижается.Воздушные и наземные средства поражения ВС РФ продолжают наносить точечные удары по военным объектам противника. За минувшую неделю уничтожены и серьёзно поражены места хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним в пяти областях Украины. Также нанесён удар по командному пункту ВСУ и складу боеприпасов в Белозёрском. Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила четыре управляемые авиабомбы и 300 беспилотников противника.Российская армия методично (ежесуточно) наносит высокоточные удары на всю глубину оперативного тыла противника. Так, в ночь на 18 августа "прилетело" по Сумской, Харьковской, Черниговской областям, однако более всего — по объектам инфраструктуры ВСУ и предприятиям ВПК — в Одессе и Павлограде. Коллективная работа "Гераней" привела к пожарам объёмного масштаба на одесском терминале SOCAR (17 резервуаров с топливом в объёме более 16 тыс. кубометров), в региональном отделении "Новой Почты" (военный склад), на железнодорожной станции Усатово.Высокоточный удар "Искандера" по Павлоградскому механическому заводу (структура ГКБ "Южное") поразил очень важный для ракетной программы Киева объект: вторичной детонацией ракетных модулей типа "Гром-2" и "Сапсан" уничтожены линии сборки твердотопливных зарядов и другое дорогостоящее оборудование. Днём ранее в районе посёлка Новодонецкое (в 20 км к северу от Доброполья) ракетным ударом поражён крупный арсенал ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в Днепропетровской области — железнодорожный состав с боеприпасами.В то же время противник предпринял попытки атаковать российскую территорию. В Воронежской области беспилотник атаковал железнодорожную станцию Лиски, в результате чего был ранен сотрудник, повреждена линия электропередач, а поезда задержаны. Над Смоленской АЭС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен ударный беспилотник "Спис".Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России. "В течение прошедшей ночи, 20 августа, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что 14 беспилотников уничтожено над Воронежской областью, восемь — над Тамбовской, семь — над Курской, пять — над Ростовской. Кроме того, по два дрона сбито над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.На фоне чувствительных и ощутимых поражений украинских войск на передовой и в глубоком оперативном тылу главком украинской армии генерал Александр Сырский впервые публично признал крайне тяжёлое положение ВСУ. Чтобы "залатать дыры" в обороне, противник использует любые силы и средства.Так, командование ВСУ отправило на сумское направление специальные роты батальона "Шквал", состоящие из заключённых с острыми инфекционными заболеваниями. Об этом сообщается в телеграм-канале российской группировки войск "Север" "Северный Ветер". Бойцы ВС РФ уточнили, что уже было замечено прибытие данных спецрот. В публикации также отмечается, что украинское военное командование выводит с сумского направления основную часть подразделений 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, чтобы восполнить потери, и оставляет на месте 237-й батальон этой бригады.Киевский режим также планирует очередные провокации. Например, до конца августа обстрелять многоэтажные дома и соцобъекты в донецком Краматорске, а потом обвинить в этом Россию. Такую информацию, ссылаясь на агентурный источник, привёл военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Нет сомнений в том, что действия украинской стороны планируются администрацией Владимира Зеленского на фоне возможного урегулирования украинского конфликта после переговоров на высшем уровне.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска

https://ukraina.ru/20250820/sergey-sazonov-taktika-dzhikhad-mobiley-privela-vsu-k-poteryam-kotorye-postavili-ukrainu-na-gran-1067347140.html

россия

константиновка

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, россия, константиновка, киев, александр сырский, вдв, впк, вооруженные силы украины