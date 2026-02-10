"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины - 10.02.2026 Украина.ру
"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины
"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины - 10.02.2026
"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины
Российские удары по энергетике Украины проводятся в рамках четкой гуманитарной стратегии. Хотя мы могли бы полностью изолировать Киев, выбив все подстанции и ЛЭП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
В беседе с журналистом эксперт объяснил, могут ли удары по энергетике вызвать народное восстание на Украине. "В каком-то смысле – да. Я бы даже сказал, что именно по этой причине мы не бьем жестче. Эти удары очень ограниченные", — заявил Юрков, комментируя цели кампании.Он привел пример гипотетического сценария, который Россия не реализует из гуманитарных соображений. "Хотя мы могли бы полностью изолировать Киев, выбив все подстанции и ЛЭП, чтобы город на две недели погрузился в полную тьму, когда однозначно будут тысячи погибших", — пояснил историк.По словам Юркова, у России нет цели "заморозить" мирное население, которое оказалось в заложниках этой трагической истории. "Мы соблюдаем баланс", — четко обозначил эксперт гуманитарный приоритет."С одной стороны, мы доводим дело до точки кипения, когда не хватает сил и средств на быстрое восстановление, из-за чего народные массы возмущены. С другой стороны, мы явно не стараемся довести дело до гуманитарной катастрофы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины

05:30 10.02.2026
 
© AP / Danyil Bashakov
- РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP / Danyil Bashakov
Российские удары по энергетике Украины проводятся в рамках четкой гуманитарной стратегии. Хотя мы могли бы полностью изолировать Киев, выбив все подстанции и ЛЭП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
В беседе с журналистом эксперт объяснил, могут ли удары по энергетике вызвать народное восстание на Украине. "В каком-то смысле – да. Я бы даже сказал, что именно по этой причине мы не бьем жестче. Эти удары очень ограниченные", — заявил Юрков, комментируя цели кампании.
Он привел пример гипотетического сценария, который Россия не реализует из гуманитарных соображений.
"Хотя мы могли бы полностью изолировать Киев, выбив все подстанции и ЛЭП, чтобы город на две недели погрузился в полную тьму, когда однозначно будут тысячи погибших", — пояснил историк.
По словам Юркова, у России нет цели "заморозить" мирное население, которое оказалось в заложниках этой трагической истории. "Мы соблюдаем баланс", — четко обозначил эксперт гуманитарный приоритет.
"С одной стороны, мы доводим дело до точки кипения, когда не хватает сил и средств на быстрое восстановление, из-за чего народные массы возмущены. С другой стороны, мы явно не стараемся довести дело до гуманитарной катастрофы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.
Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
