Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/miroshnik-obyasnil-udary-vs-rf-po-kievu--1075451907.html
Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву
Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву - 10.02.2026 Украина.ру
Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву
Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
2026-02-10T09:15
2026-02-10T09:15
новости
киев
россия
мирошник
украина.ру
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_aa8af9d019edf39933f83061d0da0f0b.jpg
"Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население", - сказал Мирошник.По его словам, украинская сторона действует в точности наоборот.Мирошник пояснил, что власти Киева создают невыносимые условия для жизни граждан. Их задача – влиять на внутреннюю повестку и пугать население, добавил он.Об ударах ВС РФ - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:20:1280:980_1920x0_80_0_0_65ed2c20cc850b09a14a7a96d4c456f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, мирошник, украина.ру, украина
Новости, Киев, Россия, Мирошник, Украина.ру, Украина

Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву

09:15 10.02.2026
 
© Фото : из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
"Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население", - сказал Мирошник.
По его словам, украинская сторона действует в точности наоборот.
Мирошник пояснил, что власти Киева создают невыносимые условия для жизни граждан. Их задача – влиять на внутреннюю повестку и пугать население, добавил он.
Об ударах ВС РФ - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияМирошникУкраина.руУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:44ВС РФ ударили по энергетике Одесской области. Главные новости к этому часу
09:29"Бесстыдное" злоупотребление: глава МИД РФ раскритиковал валютную политику Вашингтона
09:15Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву
09:00Загадочная истерика Зеленского: почему он намерен уехать из Абу-Даби? Хроника событий на утро 10 февраля
08:48Лавров призвал "не впадать в восторг" от давления Трампа на Европу и Украину
08:17Главное за ночь 10 февраля
08:00Алексей Сурин: конструктор танков, которые не дошли до Москвы
07:42ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:21Российские военные ударили авиабомбами по Украине
06:43Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел
06:41Национальный интернет как глобальный тренд
06:20Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте
06:10"Их будут добивать" — историк Юрков объяснил логику новых атак по оставшимся энергоблокам Киева
06:06Энергетические войны: Россия строит АЭС в Европе, Индия пытается удовлетворить США в нефтяном вопросе
05:55"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте
05:46"Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией
05:40"Трампу наплевать на Европу": Каргин объяснил, как США выталкивают Старый Свет с мировой арены
05:30"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины
05:20Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР
05:10Станкевич про удары по энергетике Украины: "Мы продолжим оказывать давление на ВСУ"
Лента новостейМолния