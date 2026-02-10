https://ukraina.ru/20260210/miroshnik-obyasnil-udary-vs-rf-po-kievu--1075451907.html
Мирошник объяснил удары ВС РФ по Киеву
Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
"Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население", - сказал Мирошник.По его словам, украинская сторона действует в точности наоборот.Мирошник пояснил, что власти Киева создают невыносимые условия для жизни граждан. Их задача – влиять на внутреннюю повестку и пугать население, добавил он.Об ударах ВС РФ - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.
"Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население", - сказал Мирошник.
По его словам, украинская сторона действует в точности наоборот.
Мирошник пояснил, что власти Киева создают невыносимые условия для жизни граждан. Их задача – влиять на внутреннюю повестку и пугать население, добавил он.
Об ударах ВС РФ - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.