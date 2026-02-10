Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте - 10.02.2026 Украина.ру
Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте
Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте - 10.02.2026 Украина.ру
Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте
Освобождение Староукраинки на Запорожье обернулось болезненным ударом для ВСУ. При этом Купянск стал тем местом, где ВСУ приходится каждый день тратить свои резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
2026-02-10T06:20
2026-02-10T06:20
На прошлой неделе ВС России взяли под контроль Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. По мнению Разина, освобождение этих сел — болезненный удар по ВСУ.По словам военкора, освобождение Староукраинки – это продвижение от Гуляйполя в сторону Орехова. После того, как войска форсировали Гайчур, противник так и не смог стабилизировать ситуацию, добавил собеседник Украина.ру.Он также выделил бои за Купянск, отметив, что этот город превратился в место, где противник вынужден ежедневно расходовать свои резервы. По словам военкора, ВСУ предпринимают попытки отбить населенный пункт, но украинские резервы уже не первую неделю пропадают в Купянске. Эксперт констатировал, что город действительно стал точкой притяжения для тех войск, которые киевский режим не может задействовать на других участках фронта, где продвижение российских сил является более значительным.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.При каких условиях европейские войска могли бы оказаться на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников
Освобождение Староукраинки на Запорожье обернулось болезненным ударом для ВСУ. При этом Купянск стал тем местом, где ВСУ приходится каждый день тратить свои резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
На прошлой неделе ВС России взяли под контроль Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. По мнению Разина, освобождение этих сел — болезненный удар по ВСУ.
По словам военкора, освобождение Староукраинки – это продвижение от Гуляйполя в сторону Орехова. После того, как войска форсировали Гайчур, противник так и не смог стабилизировать ситуацию, добавил собеседник Украина.ру.

"Несмотря на то, что ВСУ контратаковали со стороны Староукраинки и Железнодорожного (за него сейчас идут бои), наше продвижение на широком фронте смещается все дальше на запад", — констатировал Разин.

Он также выделил бои за Купянск, отметив, что этот город превратился в место, где противник вынужден ежедневно расходовать свои резервы. По словам военкора, ВСУ предпринимают попытки отбить населенный пункт, но украинские резервы уже не первую неделю пропадают в Купянске.
Эксперт констатировал, что город действительно стал точкой притяжения для тех войск, которые киевский режим не может задействовать на других участках фронта, где продвижение российских сил является более значительным.
Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
При каких условиях европейские войска могли бы оказаться на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
