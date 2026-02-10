"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте - 10.02.2026 Украина.ру
"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте
"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте - 10.02.2026 Украина.ру
"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте
Для высокоскоростной связи на фронте российские подразделения делают ставку на прокладку оптоволоконных линий. Этот метод наиболее близок к возможностям спутниковой системы Starlink по скорости передачи данных и видео. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
На днях основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о введении ограничений для терминалов "Старлинк" в зоне конфликта на Украине. Решение связано с использованием его системы на российских беспилотниках. Сейчас терминалы будут функционировать только после официальной регистрации со стороны украинских силовых структур. Массовые сбои в работе спутниковой связи зафиксированы по обе стороны линии фронта.Комментируя отключение терминалов, Разин отметил, что у Украины связь "наладится быстрее", потому что есть возможность верификации, при этом с российской стороны "будут применяться альтернативные решения". "Одна из быстрых и рабочих альтернатив – прокладка интернет и связи с помощью оптоволокна. Это одно из самых близких к "Старлинку" решений по скорости передачи данных и видеоданных на фронте и в ближнем тылу", — подчеркнул военкор.Он отметил, что отключение "Старлинка" повлияло на ход боевых действий, но не до такой степени, "чтобы все остановилось"."Как бы там ни было, мы продолжаем двигать фронт. Я бы даже сказал, что пока это больше вреда принесло противнику, который в большей степени пользуется "Старлинком" для связи и управления", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
Для высокоскоростной связи на фронте российские подразделения делают ставку на прокладку оптоволоконных линий. Этот метод наиболее близок к возможностям спутниковой системы Starlink по скорости передачи данных и видео. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
На днях основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о введении ограничений для терминалов "Старлинк" в зоне конфликта на Украине. Решение связано с использованием его системы на российских беспилотниках. Сейчас терминалы будут функционировать только после официальной регистрации со стороны украинских силовых структур. Массовые сбои в работе спутниковой связи зафиксированы по обе стороны линии фронта.
Комментируя отключение терминалов, Разин отметил, что у Украины связь "наладится быстрее", потому что есть возможность верификации, при этом с российской стороны "будут применяться альтернативные решения".
"Одна из быстрых и рабочих альтернатив – прокладка интернет и связи с помощью оптоволокна. Это одно из самых близких к "Старлинку" решений по скорости передачи данных и видеоданных на фронте и в ближнем тылу", — подчеркнул военкор.
Он отметил, что отключение "Старлинка" повлияло на ход боевых действий, но не до такой степени, "чтобы все остановилось".
"Как бы там ни было, мы продолжаем двигать фронт. Я бы даже сказал, что пока это больше вреда принесло противнику, который в большей степени пользуется "Старлинком" для связи и управления", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
