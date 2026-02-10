https://ukraina.ru/20260210/zagadochnaya-isterika-zelenskogo-pochemu-on-nameren-uekhat-iz-abu-dabi-khronika-sobytiy-na-utro-10-1075450533.html

Загадочная истерика Зеленского: почему он намерен уехать из Абу-Даби? Хроника событий на утро 10 февраля

В МИД РФ дали понять, что любые мирные планы по Украине должны строиться вокруг безопасности России. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит втянуть страну в "безумие" войны на Украине. Американский полититолог заявил, что Владимир Зеленский осознаёт неминуемый крах Украины

Мирное урегулирование на Украине возможно только при обеспечении безопасности РоссииУрегулирование конфликта на Украине должно учитывать интересы Киева, однако ключевое значение при этом имеют интересы безопасности России. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу TV BRICS сообщил, что Москва в принципе согласна с предложениями США по урегулированию конфликта на Украине, обсуждёнными на контактах в Анкоридже.Он выразил мнение, что если "подходить по-мужски", проблему можно решить. По словам главы МИД РФ, Россия ранее согласилась на условия, инициированные американской стороной, включая вывод украинских войск из Донбасса и прекращение боёв по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.Лавров также повторил ключевое условие безопасности России, заявив, что "нацистские" основы Украины должны быть ликвидированы. Он отметил, что мнение Киева и Европы в этом вопросе для Москвы "неважно".Помимо этого, Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает сохранять все антироссийские санкции, введённые его предшественником Джо Байденом, несмотря на публичные заявления о готовности к сотрудничеству с Москвой. "При всех высказываниях администрации президента США Дональда Трампа о том, что необходимо ликвидировать развязанную Джо Байденом войну на Украине, договориться, убрать ее с повестки дня, и тогда, мол, откроются ясные, яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия, все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, она не оспаривает", — сказал Лавров.Самый непослушный ученик НАТО: Орбан отказался от "домашки" по отправке солдат на УкраинуОдновременно с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал заявления западных лидеров о возможном военном присутствии на Украине. В своём выступлении он осудил недавние слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости присутствия альянса "на суше, на море и в воздухе" в зоне конфликта.Политик также отреагировал на заявление лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, пожелавшего видеть на Украине солдат в униформе ЕС. Орбан прямо заявил, что не хочет видеть европейцев, и особенно молодых венгров, воюющими на украинской территории."Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!" — заключил венгерский премьер.Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. В российском МИД подобные заявления расценивают как подстрекательство к продолжению боевых действий.Политолог объяснил "странное поведение" и истерику Зеленского после переговоров в Абу-ДабиВладимир Зеленский устроил истерику после переговоров в Абу-Даби, осознавая критическое положение на фронте и неминуемый крах Киева в зоне боевых действий. Такую оценку дал американский политолог Гилберт Доктороу в интервью Гленну Дизену на YouTube."С Зеленским начали происходить некоторые странные вещи. Вчера <…> он пришел в ярость и заявил: "Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, все должно быть перенесены в Майами" и так далее. Во всем этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? <…> Там происходит что-то еще, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем", — заявил эксперт.По мнению Доктороу, режим Зеленского попал в стратегическую ловушку: быстрое окончание конфликта означает его свержение, но сохранение украинской государственности, а продолжение войны ведёт к полному уничтожению страны."Возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы "Пэтриотов" и не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам. <…> От Украины мало что останется, если эта война не закончится в ближайшее время. Но я думаю, что все к этому идет. <…> Мы очень близки к финалу, что объясняет истерику господина Зеленского", — подытожил политолог.На прошлой неделе в Абу-Даби завершился второй раунд трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил проведённую работу как конструктивную, но очень сложную, пообещав её продолжение. Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении войска продолжают укреплять контроль над Купянском, удерживая его центральную и западную части. Бои высокой интенсивности переместились на окраины Купянска-Узлового. Одновременно российские подразделения вышли на подступы к Ольховатке, в то время как противник пытается дестабилизировать обстановку, забрасывая диверсионные группы в район Чугуновки.На Гуляйпольском направлении ситуация носит динамичный характер. После отражения контратаки ВСУ в районе Зализничного и Гуляйполя, российские войска перешли в наступление южнее, продвигаясь в сторону Гуляйпольского. Тяжёлые бои также продолжаются у Горького, Цветкового и на подступах к Верхней Терсе. В районе Терноватого противник пытается сдержать продвижение ВС РФ в направлении Запорожья.На Красноармейском направлении зафиксирован тактический успех в районах Сергеевки и Гришино. Российские подразделения ведут манёвренные бои, обходя Белицкое с юга, и наращивают давление в направлении Нового Донбасса.На Северском направлении не стихают ожесточённые бои за Никифоровку и Резниковку. ВС РФ развивают наступление, продвигаясь к Липовке и Фёдоровке Второй, а от Закотногонаносят удар в сторону Кривой Луки.На Константиновском направлении основные столкновения происходят по линии Степановка–Бересток и в районе Ильиновки. В самой Константиновке продолжаются уличные бои в районе железнодорожного вокзала. Севернее Часов Яра отмечено продвижение российских сил у Миньковки.

