Алексей Сурин: конструктор танков, которые не дошли до Москвы
Алексей Сурин: конструктор танков, которые не дошли до Москвы
В одной из своих фантастических книжек Виктор Суворов ругает советских историков за упоминание 35- и 38-тонных танков. Ругает за дело – самым тяжёлым немецким танком в 1941 году был Pz.Kpfw. B2 740(f), массой 25 тонн (Т-34 был тяжелее). Но танки PzKpfw.35(t) и PzKpfw.38(t) в панцерваффе были. Их конструктором был уроженец Слобожанщины Алексей Сурин
Для начала надо понять систему индексации немецкой бронетанковой техники того времени. PzKpfw – это Panzerkampfwagen, т.е. "бронированная боевая машина". По сути, это аналог советского индекса Т – танк. Основной средний танк вермахта перед началом Великой Отечественной войны назывался Pz.Kpfw. III.Но что же означала буковка в скобках? Это национальная принадлежность трофейной техники. В индексе Pz.Kpfw. B2 740(f) "f" – französisch, т.е. французский Char B2. В индексе PzKpfw.34(r) "r" – russisch, т.е. российский, в смысле – советский Т-34. А в индексе PzKpfw.35(t) "t" – tschechisch, т.е. чешский LT vz.35. 35 и 38 – это не масса, а год – "Lehky Tank vzor 35" переводится как "лёгкий танк образца 1935 года". LT vz.35 имел массу 11 тонн, а LT vz.38 – 9,7 тонны.Межвоенная Чехословакия была промышленно развитым государством, одним из немногих, способных производить высокотехнологическую продукцию – не только автомобили и мотоциклы, но и танки и даже боевые самолёты. Это и не удивительно – заводы "Татра", "Шкода" и "Ческа збройовка" обеспечивали техникой армию Австро-Венгерской империи.Алексей Михайлович Сурин родился 10 февраля 1897 года в с. Поличковка Богодуховского уезда Харьковской губернии в дворянской семье.Гимназию закончил в Ахтырке. В мае 1914 года поступил в Киевский политехнический институт, но пошёл добровольцем (вольноопределяющимся) на фронт. Сначала служил в артиллерии рядовым, стал унтер-офицером, потом окончил Высшую артиллерийскую школу и получил офицерский чин. Воевал на Юго-Западном и Румынском фронтах, на последнем и встретил революцию.Вернулся в Киев, попытался продолжить обучение в КПИ, но, когда в августе 1919 года в Киев вошли белые, вступил в Киевский Офицерский полк (именно пошёл добровольцем – мобилизованных в основном отправляли на главное, московское направление). Участвовал в боях в районе Чернигова и Житомира против красных и петлюровцев. Воевал вплоть до крымской эвакуации 1920 года.После поражения белых оказался в Турции, там нашёл себе работу автомеханика в гараже при французской военной миссии.В 1921 году эмигрировал в Чехословакию в составе первой группы русских эмигрантов, которые поехали получать высшее образование по приглашению властей республики. Сурин поступил в Технический институт (ČVUT). Он досрочно сдал экзамены и получил диплом инженера-машиностроителя и электротехника.Устроился работать на предприятие ČKD в Праге (мы его помним по трамваям и троллейбусам "Татра"), где прошёл путь от чертёжника до генерального конструктора.Первой его работой было совершенствование корпуса танка КН-50 ("Kolohousenka"), а затем он разработал танки КН-60 и КН-70. Эти странноватые машины были колёсно-гусеничными – представителями промежуточного семейства танков, созданные для "экономии" гусеничных лент, в те времена весьма ненадёжных. Кстати, оба выпущенных КН-60 закупил СССР.Потом ему была поручена переделка для выпуска в Чехословакии британской танкетки Carden-Loyd Mk VI. В оригинальном исполнении она была сочтена непригодной для современной войны. Вариант Сурина получил название Tancik vz. 33 и был выпущен серией в 70 экземпляров. Кстати, британская машина оказалась, пожалуй, лучшей танкеткой за всё время производства этого класса бронетехники – её выпускали в Италии, Франции и СССР. Советских Т-27 было выпущено с выше 3 тысяч.Этапной для Сурина машиной был малый танк (или танкетка – тут есть небольшая терминологическая путаница, хотя в общем случае танк отличается от танкетки наличием вращающейся башни) АН-IV. Для него Сурин разработал оригинальную ходовую часть (четыре катка большого диаметра как на танках Кристи, но с листовыми, а не свечными рессорами), и она поставлялась на экспорт – в Швецию, Иран и Румынию.В 1934 году под руководством Сурина был разработан первый серийный чешский танк LT vz.34. Это был типичный по тем временам лёгкий танк с довольно слабой бронёй и вооружением (37 мм. пушка, способная поражать бронированные цели только при стрельбе в упор – менее 100 м.), но при этом достаточно динамичный. Таких танков собрали около 40-ти и они даже приняли участие во Второй мировой войне – как неподвижные огневые точки.В 1935 году на вооружение чехословацкой армии был принят очень неплохой танк LT vz.35. Правда Сурин к его созданию прямого отношения не имел – это была разработка "Шкоды". Другое дело, что конкуренты подсмотрели некоторые технические решения уже состоящего на вооружении LT vz.34, а правительство передало половину серии для производства на "Татру".А вот свой проигравший конкурс проект Сурин довёл до серийного производства – было выпущено свыше ста машин под индексом TNH, которые поставлялись в Иран, Швейцарию и Перу, причём на вооружении армии последней они состояли вплоть до… 1988 года! Более полувека.Усовершенствованный (с шведским двигателем и британской коробкой передач) вариант экспортной машины под индексом LT vz.38 был принят на вооружение чехословацкой армии. Правда, серийный выпуск начать не успели – Чехословакия была захвачена Германией.Немцы сочли, что LT vz.38 по ТТХ соответствует серийному Pz.Kpfw. III (правда, немецкий танк был более динамичный и имел более удачную трёхместную башню) и начали его производить под индексом PzKpfw.38(t). Только радиостанцию заменили на немецкую, а после французской кампании толщину лобовой брони увеличили с 25 до 50 мм.В 1941 году 3-я танковая группа Германа Гота в составе ГА "Центр" и 4-я Эриха Гёпнера в составе ГА "Север" были в основном вооружены чешскими танками. Они, разумеется, не составляли конкуренцию Т-34 и КВ, но и необходимости такой не было – в общем случае танки с танками не воюют.Чешские танки оказались достаточно эффективны – во всяком случае, до осени 1941 года. Дальше начались проблемы – их проходимость оказалась недостаточной (так же, впрочем, как проходимость немецкой техники). Ещё большие проблемы начались с морозами – бывало танки примерзали к грязи и не могли сдвинуться с места – рекомендовалось во время стоянок ставить их на деревянные настилы.В 1942 году производство чешских танков прекратилось, а уже выпущенные машины были выведены из боевых подразделений и в основном были переданы союзникам – Словакии, Румынии и т.п. Чешские же заводы были переориентированы на производство немецких танков, в первую очередь – нового массового танка Pz.Kpfw. IV (собственно, новым он не был, просто "тройка" была основным танком, а "четвёрка" – танком качественного усиления, имеющим 75 мм. пушку, что сыграло решающую роль).Однако разработки Сурина забыты не были – на базе PzKpfw.38(t) начали выпускаться самоходные орудия Marder(под этим названием было выпущено множество машин на разной базе и с разным вооружением – вплоть до советских 76 мм. пушек ЗиС-3) и Hetzer. Последние очень неплохо показали себя на поле боя за счёт низкого силуэта.Получившая в управление заводы ČKD немецкая фирма ВММ какое-то время носилась с доработкой PzKpfw.38(t). Так появились TNHnA и Aufklarungpanzer 38(t), но в серию они не пошли – переход на выпуск новой продукции тормозит производство, а фронт уже катился на Запад…После освобождения Праги Суриным предсказуемо заинтересовалась советская контрразведка, но ему удалось отбрехаться – он утверждал, что сознательно проектировал Hetzer’ы ненадёжными и сотрудники СМЕРШ поверили, что он занимался саботажем. Скорее, конечно, сделали вид, что поверили – Hetzer действительно был "сырой" машиной, но вряд ли тут был злой умысел конструктора. Например, перегруженность передних катков - особенность всех САУ с передней установкой боевой рубки (в частности - всех советских тяжёлых и средних самоходок). Цели же хватать всех подряд точно не было – промышленность Протектората работала на Рейх, так что обвинить в сотрудничестве с оккупантами можно было каждого первого.После войны самостоятельная чешская конструкторская школа танкостроения оказалась невостребованной. Не то, чтобы чехам запрещали конструировать танки, но в семействе чешских бронемашин оказалась лакуна, причём пришлась она на наиболее важный для танкостроения период 1942-45 годов. Проекты, в которых чешские конструкторы пытались совместить лучшие качества советских и немецких танков остались на бумаге – они не настолько превосходили серийные Т-34-85, чтобы отвлекать на них производство.С 1948 года Сурин конструированием танков уже не занимался, но вплоть до конца 1960-х консультировал производителей тяжёлой военной техники (оно было перенесено в Словакию – подальше от НАТО). Выйдя на пенсию проектировал газотурбинные двигатели для сухопутной техники.Умер Алексей Михайлович в Праге 6 апреля 1974 года.Интересная история связана с наградами Сурина.В июле 1944 года он был награждён орденом Святовацлавской орлицы – за сотрудничество с Рейхом. Но Сурин награждения избежал, сказавшись больным (потом эта история была раздута до прямого отказа, но он просто лежал в больнице).В декабре 1948 года посол Шведского королевства торжественно вручил ему орден Вассы – за поставленные в Швецию танки.В 2015 году он был посмертно награждён орденом Золотой Липы – за заслуги в области обороны и безопасности Чехии. Причём при вручении ордена сыновьям конструктора министр обороны упомянул LT vz.35, к конструированию которого Сурин отношения не имел…
08:00 10.02.2026
 
© commons.wikimedia.orgКонструктор Алексей Сурин
Конструктор Алексей Сурин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В одной из своих фантастических книжек Виктор Суворов ругает советских историков за упоминание 35- и 38-тонных танков. Ругает за дело – самым тяжёлым немецким танком в 1941 году был Pz.Kpfw. B2 740(f), массой 25 тонн (Т-34 был тяжелее). Но танки PzKpfw.35(t) и PzKpfw.38(t) в панцерваффе были. Их конструктором был уроженец Слобожанщины Алексей Сурин
Для начала надо понять систему индексации немецкой бронетанковой техники того времени. PzKpfw – это Panzerkampfwagen, т.е. "бронированная боевая машина". По сути, это аналог советского индекса Т – танк. Основной средний танк вермахта перед началом Великой Отечественной войны назывался Pz.Kpfw. III.
Но что же означала буковка в скобках? Это национальная принадлежность трофейной техники. В индексе Pz.Kpfw. B2 740(f) "f" – französisch, т.е. французский Char B2. В индексе PzKpfw.34(r) "r" – russisch, т.е. российский, в смысле – советский Т-34. А в индексе PzKpfw.35(t) "t" – tschechisch, т.е. чешский LT vz.35. 35 и 38 – это не масса, а год – "Lehky Tank vzor 35" переводится как "лёгкий танк образца 1935 года". LT vz.35 имел массу 11 тонн, а LT vz.38 – 9,7 тонны.
Межвоенная Чехословакия была промышленно развитым государством, одним из немногих, способных производить высокотехнологическую продукцию – не только автомобили и мотоциклы, но и танки и даже боевые самолёты. Это и не удивительно – заводы "Татра", "Шкода" и "Ческа збройовка" обеспечивали техникой армию Австро-Венгерской империи.
Алексей Михайлович Сурин родился 10 февраля 1897 года в с. Поличковка Богодуховского уезда Харьковской губернии в дворянской семье.
Гимназию закончил в Ахтырке. В мае 1914 года поступил в Киевский политехнический институт, но пошёл добровольцем (вольноопределяющимся) на фронт. Сначала служил в артиллерии рядовым, стал унтер-офицером, потом окончил Высшую артиллерийскую школу и получил офицерский чин. Воевал на Юго-Западном и Румынском фронтах, на последнем и встретил революцию.
Макет танка Рено русский, музей в Кубинке
13 ноября 2023, 18:00История
Украинские корни "тов. Ленина"Первый советский танк имел имя собственное "Борец за свободу тов. Ленин", был собран 31 августа 1920 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а 13 ноября приступил к испытаниям. Позже он стал базой для небольшой серии. Известно, что танк был нелицензионной копией французского Renault. Но причём тут Украина?
Вернулся в Киев, попытался продолжить обучение в КПИ, но, когда в августе 1919 года в Киев вошли белые, вступил в Киевский Офицерский полк (именно пошёл добровольцем – мобилизованных в основном отправляли на главное, московское направление). Участвовал в боях в районе Чернигова и Житомира против красных и петлюровцев. Воевал вплоть до крымской эвакуации 1920 года.
После поражения белых оказался в Турции, там нашёл себе работу автомеханика в гараже при французской военной миссии.
В 1921 году эмигрировал в Чехословакию в составе первой группы русских эмигрантов, которые поехали получать высшее образование по приглашению властей республики. Сурин поступил в Технический институт (ČVUT). Он досрочно сдал экзамены и получил диплом инженера-машиностроителя и электротехника.
© Открытый источникТанк КН-50
Танк КН-50
© Открытый источник
Танк КН-50
Устроился работать на предприятие ČKD в Праге (мы его помним по трамваям и троллейбусам "Татра"), где прошёл путь от чертёжника до генерального конструктора.
Первой его работой было совершенствование корпуса танка КН-50 ("Kolohousenka"), а затем он разработал танки КН-60 и КН-70. Эти странноватые машины были колёсно-гусеничными – представителями промежуточного семейства танков, созданные для "экономии" гусеничных лент, в те времена весьма ненадёжных. Кстати, оба выпущенных КН-60 закупил СССР.
Потом ему была поручена переделка для выпуска в Чехословакии британской танкетки Carden-Loyd Mk VI. В оригинальном исполнении она была сочтена непригодной для современной войны. Вариант Сурина получил название Tancik vz. 33 и был выпущен серией в 70 экземпляров. Кстати, британская машина оказалась, пожалуй, лучшей танкеткой за всё время производства этого класса бронетехники – её выпускали в Италии, Франции и СССР. Советских Т-27 было выпущено с выше 3 тысяч.
Этапной для Сурина машиной был малый танк (или танкетка – тут есть небольшая терминологическая путаница, хотя в общем случае танк отличается от танкетки наличием вращающейся башни) АН-IV. Для него Сурин разработал оригинальную ходовую часть (четыре катка большого диаметра как на танках Кристи, но с листовыми, а не свечными рессорами), и она поставлялась на экспорт – в Швецию, Иран и Румынию.
В 1934 году под руководством Сурина был разработан первый серийный чешский танк LT vz.34. Это был типичный по тем временам лёгкий танк с довольно слабой бронёй и вооружением (37 мм. пушка, способная поражать бронированные цели только при стрельбе в упор – менее 100 м.), но при этом достаточно динамичный. Таких танков собрали около 40-ти и они даже приняли участие во Второй мировой войне – как неподвижные огневые точки.
В 1935 году на вооружение чехословацкой армии был принят очень неплохой танк LT vz.35. Правда Сурин к его созданию прямого отношения не имел – это была разработка "Шкоды". Другое дело, что конкуренты подсмотрели некоторые технические решения уже состоящего на вооружении LT vz.34, а правительство передало половину серии для производства на "Татру".
© Открытый источникТанк LT vz.34
Танк LT vz.34
© Открытый источник
Танк LT vz.34
А вот свой проигравший конкурс проект Сурин довёл до серийного производства – было выпущено свыше ста машин под индексом TNH, которые поставлялись в Иран, Швейцарию и Перу, причём на вооружении армии последней они состояли вплоть до… 1988 года! Более полувека.
Усовершенствованный (с шведским двигателем и британской коробкой передач) вариант экспортной машины под индексом LT vz.38 был принят на вооружение чехословацкой армии. Правда, серийный выпуск начать не успели – Чехословакия была захвачена Германией.
Немцы сочли, что LT vz.38 по ТТХ соответствует серийному Pz.Kpfw. III (правда, немецкий танк был более динамичный и имел более удачную трёхместную башню) и начали его производить под индексом PzKpfw.38(t). Только радиостанцию заменили на немецкую, а после французской кампании толщину лобовой брони увеличили с 25 до 50 мм.
21 ноября 2019, 13:03
Американский «трактор» с харьковской пропискойПервой в мире социалистической стране нужно было обороняться от агрессивного капиталистического окружения. Для обороны нужно было оружие. Оружие можно было купить только у капиталистов. Этот ход мысли привёл к тому, что 21 ноября 1930 года Реввоенсовет СССР принял решение о производстве танков американского конструктора Кристи
В 1941 году 3-я танковая группа Германа Гота в составе ГА "Центр" и 4-я Эриха Гёпнера в составе ГА "Север" были в основном вооружены чешскими танками. Они, разумеется, не составляли конкуренцию Т-34 и КВ, но и необходимости такой не было – в общем случае танки с танками не воюют.
Чешские танки оказались достаточно эффективны – во всяком случае, до осени 1941 года. Дальше начались проблемы – их проходимость оказалась недостаточной (так же, впрочем, как проходимость немецкой техники). Ещё большие проблемы начались с морозами – бывало танки примерзали к грязи и не могли сдвинуться с места – рекомендовалось во время стоянок ставить их на деревянные настилы.
В 1942 году производство чешских танков прекратилось, а уже выпущенные машины были выведены из боевых подразделений и в основном были переданы союзникам – Словакии, Румынии и т.п. Чешские же заводы были переориентированы на производство немецких танков, в первую очередь – нового массового танка Pz.Kpfw. IV (собственно, новым он не был, просто "тройка" была основным танком, а "четвёрка" – танком качественного усиления, имеющим 75 мм. пушку, что сыграло решающую роль).
© Центральный парк "Патриот"PzKpfw.38(t) в Кубинке
PzKpfw.38(t) в Кубинке
© Центральный парк "Патриот"
PzKpfw.38(t) в Кубинке
Однако разработки Сурина забыты не были – на базе PzKpfw.38(t) начали выпускаться самоходные орудия Marder(под этим названием было выпущено множество машин на разной базе и с разным вооружением – вплоть до советских 76 мм. пушек ЗиС-3) и Hetzer. Последние очень неплохо показали себя на поле боя за счёт низкого силуэта.
Получившая в управление заводы ČKD немецкая фирма ВММ какое-то время носилась с доработкой PzKpfw.38(t). Так появились TNHnA и Aufklarungpanzer 38(t), но в серию они не пошли – переход на выпуск новой продукции тормозит производство, а фронт уже катился на Запад…
После освобождения Праги Суриным предсказуемо заинтересовалась советская контрразведка, но ему удалось отбрехаться – он утверждал, что сознательно проектировал Hetzer’ы ненадёжными и сотрудники СМЕРШ поверили, что он занимался саботажем. Скорее, конечно, сделали вид, что поверили – Hetzer действительно был "сырой" машиной, но вряд ли тут был злой умысел конструктора. Например, перегруженность передних катков - особенность всех САУ с передней установкой боевой рубки (в частности - всех советских тяжёлых и средних самоходок). Цели же хватать всех подряд точно не было – промышленность Протектората работала на Рейх, так что обвинить в сотрудничестве с оккупантами можно было каждого первого.
Александр Морозов
29 декабря 2024, 08:02История
Конструктор Морозов – создатель самых знаменитых танков в историиВ советской военной промышленности есть много отечественных фамилий, известных всему миру и знаковых для различных видов вооружений: в стрелковых – это Калашников, в авиации – Микоян и Сухой, а в танкостроении – Александр Александрович Морозов
После войны самостоятельная чешская конструкторская школа танкостроения оказалась невостребованной. Не то, чтобы чехам запрещали конструировать танки, но в семействе чешских бронемашин оказалась лакуна, причём пришлась она на наиболее важный для танкостроения период 1942-45 годов. Проекты, в которых чешские конструкторы пытались совместить лучшие качества советских и немецких танков остались на бумаге – они не настолько превосходили серийные Т-34-85, чтобы отвлекать на них производство.
С 1948 года Сурин конструированием танков уже не занимался, но вплоть до конца 1960-х консультировал производителей тяжёлой военной техники (оно было перенесено в Словакию – подальше от НАТО). Выйдя на пенсию проектировал газотурбинные двигатели для сухопутной техники.
Умер Алексей Михайлович в Праге 6 апреля 1974 года.
© commons.wikimedia.orgСамоходное орудие Hetzer
Самоходное орудие Hetzer - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© commons.wikimedia.org
Самоходное орудие Hetzer
Интересная история связана с наградами Сурина.
В июле 1944 года он был награждён орденом Святовацлавской орлицы – за сотрудничество с Рейхом. Но Сурин награждения избежал, сказавшись больным (потом эта история была раздута до прямого отказа, но он просто лежал в больнице).
В декабре 1948 года посол Шведского королевства торжественно вручил ему орден Вассы – за поставленные в Швецию танки.
Николай Духов
8 ноября 2024, 08:17История
Броня и огонь: конструктор Николай Духов24 июня 1941 года в дневнике начальника Генштаба сухопутных войск Германии Франца Гальдера появилась запись о появлении на фронте новых русских танков вооружённых 150-мм пушкой. А 3 сентября 1949 года американский разведывательный самолёт обнаружил в воздухе над Камчаткой следы оружейного плутония. К обоим этим эпизодам имел отношение Николай Духов
В 2015 году он был посмертно награждён орденом Золотой Липы – за заслуги в области обороны и безопасности Чехии. Причём при вручении ордена сыновьям конструктора министр обороны упомянул LT vz.35, к конструированию которого Сурин отношения не имел…
