Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Геленджика. Сводку на 2:00 мск 10 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

По всему Причерноморью Краснодарского края (Сочи, Туапсе, Новороссийск и другие районы) объявлена ракетная опасность. В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за ракетной опасностиРакетная опасность в ночь на 10 февраля объявлялась в Крыму и Севастополе, а также по всему Приазовью.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Запорожской, Орловской, Брянской областях.В районе Белой Березки Брянской области существует вероятность того, что украинский БПЛА "Баба Яга" осуществил дистанционное минирование."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ростовской, Херсонской, Калужской, Тульской, Смоленской, Курской областях, в Крыму, в ЛНР, в Калмыкии и Адыгее.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 10 февраля вводились в аэропорту Геленджика."Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные* временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. *Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Росавиации от 1:36 мск.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

