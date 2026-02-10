Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу - 10.02.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу - 10.02.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Геленджика. Сводку на 2:00 мск 10 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-02-10T02:22
2026-02-10T02:22
По всему Причерноморью Краснодарского края (Сочи, Туапсе, Новороссийск и другие районы) объявлена ракетная опасность. В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за ракетной опасностиРакетная опасность в ночь на 10 февраля объявлялась в Крыму и Севастополе, а также по всему Приазовью.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Запорожской, Орловской, Брянской областях.В районе Белой Березки Брянской области существует вероятность того, что украинский БПЛА "Баба Яга" осуществил дистанционное минирование."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ростовской, Херсонской, Калужской, Тульской, Смоленской, Курской областях, в Крыму, в ЛНР, в Калмыкии и Адыгее.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 10 февраля вводились в аэропорту Геленджика."Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные* временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. *Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Росавиации от 1:36 мск.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.
Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу

02:22 10.02.2026
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Геленджика. Сводку на 2:00 мск 10 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
По всему Причерноморью Краснодарского края (Сочи, Туапсе, Новороссийск и другие районы) объявлена ракетная опасность. В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за ракетной опасности
Ракетная опасность в ночь на 10 февраля объявлялась в Крыму и Севастополе, а также по всему Приазовью.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Запорожской, Орловской, Брянской областях.
В районе Белой Березки Брянской области существует вероятность того, что украинский БПЛА "Баба Яга" осуществил дистанционное минирование.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ростовской, Херсонской, Калужской, Тульской, Смоленской, Курской областях, в Крыму, в ЛНР, в Калмыкии и Адыгее.
Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 10 февраля вводились в аэропорту Геленджика.
"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные* временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. *Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск", — говорится в сообщении официального телеграм-канала Росавиации от 1:36 мск.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
