"Трампу наплевать на Европу": Каргин объяснил, как США выталкивают Старый Свет с мировой арены

Дональд Трамп демонстрирует открытое пренебрежение к Европе, что закономерно, потому что она превращается в третий мир. США медленно, но верно выталкивают Европу с международной политической площадки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин

Ранее Дональд Трамп предложил реформирования формата G7, предложив создать вместо него "Большую пятерку" (G5) в новом составе. Согласно информации издания Politico, со ссылкой на источник в Белом доме, в обновлённую группу должны войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.Примечательно, что в нынешний состав G7 входят четыре европейские державы — Германия, Великобритания, Франция и Италия, тогда как в проектируемом формате G5 представительство Европы полностью отсутствует.Комментируя возможное пренебрежение Трампа к Европе, политолог согласился с этой оценкой. "Да. Трампу абсолютно наплевать на Европу. И он, не стесняясь, вытирает об нее ноги", — заявил Каргин.Эксперт назвал такое отношение закономерным и дал жесткую характеристику текущему состоянию европейцев. "Но это закономерно, потому что Европа постепенно превращается в третий мир", — пояснил он.Каргин перечислил шаги администрации США в отношении союзников. "Вся практика политики Трампа заключается в том, что он, во-первых, заставляет Европу платить саму за себя", — сказал политолог."Во-вторых, отказывается защищать ее. В-третьих, Трамп медленно, но верно выталкивает Европу с международной политической площадки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международных отношений — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.

