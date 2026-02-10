https://ukraina.ru/20260210/glavnoe-za-noch-10-fevralya--1075450632.html
Главное за ночь 10 февраля
Главное за ночь 10 февраля - 10.02.2026 Украина.ру
Главное за ночь 10 февраля
Японцы собираются закупить бронежилеты для ВСУ. Об этом и других событиях рассказал 10 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-10T08:17
2026-02-10T08:17
2026-02-10T08:39
новости
россия
япония
сша
родион мирошник
василий небензя
анналена бербок
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟦 Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник информировал, что от атак ВСУ за неделю со 2 по 8 февраля пострадали 127 мирных жителей: ранены 113 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 14 человек.🟦 Японцы собираются закупать бронежилеты для ВСУ. По данным NHK, Япония приняла решение присоединиться к программе помощи в рамках НАТО и закупать "нелетальное снаряжение". Официальные лица пока не дают однозначного ответа, хотя NHK утверждает, опираясь на слова чиновников НАТО, что это скоро будет объявлено официально.🟦 США понимают, что без РФ невозможно обсуждать мировые проблемы. Так постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал приглашение России присоединиться к работе Совета мира.🟦 Экс-министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок избрали председателем ГА ООН, чтобы стереть память о зверствах нацистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.🟦 Засекреченный свидетель по делу о теракте в "Крокусе" подтвердил в суде причастность к организации и участию в нападении всех 19 фигурантов. Об этом сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.О других событиях - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.
россия
япония
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, япония, сша, родион мирошник, василий небензя, анналена бербок, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Новости, Россия, Япония, США, Родион Мирошник, Василий Небензя, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО
Главное за ночь 10 февраля
08:17 10.02.2026 (обновлено: 08:39 10.02.2026)
Японцы собираются закупить бронежилеты для ВСУ. Об этом и других событиях рассказал 10 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник информировал, что от атак ВСУ за неделю со 2 по 8 февраля пострадали 127 мирных жителей: ранены 113 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 14 человек.
🟦 Японцы собираются закупать бронежилеты для ВСУ. По данным NHK, Япония приняла решение присоединиться к программе помощи в рамках НАТО и закупать "нелетальное снаряжение". Официальные лица пока не дают однозначного ответа, хотя NHK утверждает, опираясь на слова чиновников НАТО, что это скоро будет объявлено официально.
🟦 США понимают, что без РФ невозможно обсуждать мировые проблемы. Так постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал приглашение России присоединиться к работе Совета мира.
🟦 Экс-министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок избрали председателем ГА ООН, чтобы стереть память о зверствах нацистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
🟦 Засекреченный свидетель по делу о теракте в "Крокусе" подтвердил в суде причастность к организации и участию в нападении всех 19 фигурантов. Об этом сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.
О других событиях - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.