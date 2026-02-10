https://ukraina.ru/20260210/glavnoe-za-noch-10-fevralya--1075450632.html

Главное за ночь 10 февраля

Главное за ночь 10 февраля - 10.02.2026 Украина.ру

Главное за ночь 10 февраля

Японцы собираются закупить бронежилеты для ВСУ. Об этом и других событиях рассказал 10 февраля телеграм-канал Украина.ру

🟦 Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник информировал, что от атак ВСУ за неделю со 2 по 8 февраля пострадали 127 мирных жителей: ранены 113 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 14 человек.🟦 Японцы собираются закупать бронежилеты для ВСУ. По данным NHK, Япония приняла решение присоединиться к программе помощи в рамках НАТО и закупать "нелетальное снаряжение". Официальные лица пока не дают однозначного ответа, хотя NHK утверждает, опираясь на слова чиновников НАТО, что это скоро будет объявлено официально.🟦 США понимают, что без РФ невозможно обсуждать мировые проблемы. Так постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал приглашение России присоединиться к работе Совета мира.🟦 Экс-министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок избрали председателем ГА ООН, чтобы стереть память о зверствах нацистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.🟦 Засекреченный свидетель по делу о теракте в "Крокусе" подтвердил в суде причастность к организации и участию в нападении всех 19 фигурантов. Об этом сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.О других событиях - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.

