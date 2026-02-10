https://ukraina.ru/20260210/besstydnoe-zloupotreblenie-glava-mid-rf-raskritikoval-valyutnuyu-politiku-vashingtona-1075451847.html
"Бесстыдное" злоупотребление: глава МИД РФ раскритиковал валютную политику Вашингтона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты в беспрецедентных масштабах используют статус доллара как мировую резервную валюту для достижения своих политических целей, не испытывая при этом никаких сомнений. Об этом он 10 февраля сказал в интервью телеканалу НТВ
"Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.По словам Лаврова, такой подход является прямым продолжением политики экс-президента администрации Джо Байдена, которая "превратила доллар в инструмент давления и политического шантажа". Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн, которые ведут США.Лавров добавил, что подход России к этим вызовам был чётко определён президентом страны Владимиром Путиным и строится на защите национальных интересов, развитии сотрудничества с надёжными партнёрами и дедолларизации экономических связей.
"Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, такой подход является прямым продолжением политики экс-президента администрации Джо Байдена, которая "превратила доллар в инструмент давления и политического шантажа". Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн, которые ведут США.
Лавров добавил, что подход России к этим вызовам был чётко определён президентом страны Владимиром Путиным и строится на защите национальных интересов, развитии сотрудничества с надёжными партнёрами и дедолларизации экономических связей.