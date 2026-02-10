https://ukraina.ru/20260210/besstydnoe-zloupotreblenie-glava-mid-rf-raskritikoval-valyutnuyu-politiku-vashingtona-1075451847.html

"Бесстыдное" злоупотребление: глава МИД РФ раскритиковал валютную политику Вашингтона

"Бесстыдное" злоупотребление: глава МИД РФ раскритиковал валютную политику Вашингтона - 10.02.2026 Украина.ру

"Бесстыдное" злоупотребление: глава МИД РФ раскритиковал валютную политику Вашингтона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты в беспрецедентных масштабах используют статус доллара как мировую резервную валюту для достижения своих политических целей, не испытывая при этом никаких сомнений. Об этом он 10 февраля сказал в интервью телеканалу НТВ

2026-02-10T09:29

2026-02-10T09:29

2026-02-10T09:29

новости

россия

сша

вашингтон

сергей лавров

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43a414fccd32e3c29e178acfb647d2ea.jpg

"Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.По словам Лаврова, такой подход является прямым продолжением политики экс-президента администрации Джо Байдена, которая "превратила доллар в инструмент давления и политического шантажа". Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн, которые ведут США.Лавров добавил, что подход России к этим вызовам был чётко определён президентом страны Владимиром Путиным и строится на защите национальных интересов, развитии сотрудничества с надёжными партнёрами и дедолларизации экономических связей.О других словах Лаврова — в ежедневном обзоре Загадочная истерика Зеленского: почему он намерен уехать из Абу-Даби? Хроника событий на утро 10 февраля.

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, вашингтон, сергей лавров, джо байден, владимир путин