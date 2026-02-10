https://ukraina.ru/20260210/lavrov-prizval-ne-vpadat-v-vostorg-ot-davleniya-trampa-na-evropu-i-ukrainu-1075451195.html

Лавров призвал "не впадать в восторг" от давления Трампа на Европу и Украину

Лавров призвал "не впадать в восторг" от давления Трампа на Европу и Украину - 10.02.2026

Лавров призвал "не впадать в восторг" от давления Трампа на Европу и Украину

Нельзя впадать в восторг от давления американского лидера Дональда Трампа на Европу и Украину, заявил в интервью телеканалу "НТВ" глава МИД России Сергей Лавров

"Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, - там впереди еще большая дистанция", - сказал министр.Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли на прошлой неделе. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд. Как информировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время.О других событиях - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.

