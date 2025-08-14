https://ukraina.ru/20250814/okkupatsiya-alyaski-kak-amerikantsy-agitirovali-sobak-na-kyske-v-krysem-arkhipelage-1066986065.html

Оккупация Аляски. Как американцы агитировали собак на Кыске в Крысьем архипелаге

В истории Аляски, к которой привлечено сейчас внимание всего мира, есть малоизвестный, но красочный эпизод – японская оккупация островов из Алеутской гряды, которые входят в состав самого большого американского штата.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066990957_0:24:1196:697_1920x0_80_0_0_70180ee7df75ef02ab6f1c487a2817ea.jpg

В Соединенных Штатах Америки любят освещать тему войны с Японией. Американская пропаганда старается убедить нас в том, что борьба за господство в акватории Тихого океана была решающей для исхода Второй мировой войны – чтобы отодвинуть на второй план историческую победу Советского Союза в борьбе с нацистской Германией.Голливудские фильмы – такие, как "Мидуэй" и "Перл-Харбор" – превозносят действия военно-морского флота США. Причем, история японского нападения на Гавайи, которое откровенно проспали американские адмиралы, тоже подается публике в возвышенно-героическом духе, с необходимой долей драматизма и пафоса.Однако битва за Аляску, как называют в историографии сражение за контроль над Алеутскими островами, оказалась обделена вниманием американских режиссеров. Потому что им пришлось бы снимать фильм в жанре трагикомедии, рассказывая об одном из самых нелепых сражений Второй мировой, которое не принесло американцам и их канадским союзникам ничего, кроме потерь и позора.Японцы вторглись на Алеутские острова в июне 1942 года. Этот маневр отвлекал от атаки на основные силы американского флота, сосредоточенные вблизи тихоокеанского атолла Мидуэй, которая в итоге завершилась знаменитым морским сражением.Японский десант высадился на островах Атту и Кыска, захватив их почти без боя. На Кыске (англ. Kiska), которая получила свое алеутское название в честь одноименного островного вулкана, находился только персонал американской метеостанции, сопротивление которого сразу же подавили.Оккупация американской территории наносила большой урон политическому престижу США. Кроме того, в Вашингтоне опасались, что японцы могут продвинуться по островной дуге до материковой Аляски, которая имела важное военно-стратегическое значение – в качестве узлового хаба для поставок продукции по ленд-лизу, поступавших в СССР по воздушной трассе "Алсиба". Поэтому освобождение утраченных островов сразу же стало для президента Франклина Рузвельта одним из важных приоритетов.В мае 1943 года американские войска собрали на Аляске значительные военные силы и сумели отбить у японцев Атту. Однако они столкнулись с ожесточенным сопротивлением японского гарнизона и понесли большие потери.Сразу после этого началась подготовка к битве за Кыску – главный остров Крысьего архипелага, который является составной частью большой Алеутской гряды. Эти острова получили свое название из-за крыс, которые переселились на них из корабельных трюмов, а потом расплодились – потому что, вопреки названию острова Кыска, на нем не было ни одного кота.В июле 1943 года силы западных союзников устроили морскую блокаду Кыски, которую обороняли около пяти тысяч японцев. Учитывая опыт боев за остров Атту, американцы привели к Крысьим островам целый флот – более сотни военных и транспортных кораблей, на борту которых находилось 30 тысяч американских пехотинцев и 6 тысяч канадцев. Причем, среди них были элитные боевые подразделения, включая только что сформированный американский военный спецназ, который должен был вступить на Кыске в свой первый бой.Все, что происходило дальше, больше напоминает анекдот. И неудивительно, что американцы до сих пор не любят вспоминать историю освобождения своей территории в штате Аляска.В ночь на 23 июля экипаж американского линкора "Миссисипи" обнаружил на радаре приближающиеся со стороны океана объекты, которые приняли за японские военные корабли, направленные на деблокаду окруженных на Кыске японцев. А на линкоре "Айдахо" и сопровождающих его тяжелых крейсерах тоже сообщили, что видят нечто похожее на вражескую эскадру.По приказу адмирала Томаса Кинкейда американцы открыли огонь из главных калибров, выпустив более тысячи снарядов. Моряки на американских линкорах уверяли, что они слышат ответные залпы японских пушек и даже увидели следы запущенных японцами торпед, от которых начали уворачиваться американские корабли.Но утром выяснилось, что американцы воевали с совершенно пустым океаном. Обследовав место ночного боя, разведчики заявили, что не обнаружили там "ни кораблей, ни обломков, ни даже дохлого кита". Оконфузившийся Кинкейд приказал снять блокаду Кыски и отправиться на материковую базу, за пополнением топлива и снарядов – не озаботившись даже тем, чтобы оставить возле острова наблюдателей.После того, как американский флот скрылся за горизонтом, к Кыске подошли настоящие японские корабли, которые эвакуировали ее гарнизон. Американская разведка каким-то образом не заметила эту крупную операцию. И спустя две недели, когда армада адмирала Кинкейда вернулась в Крысий архипелаг, американцы были убеждены, что на острове по-прежнему держат оборону тысячи японцев.Окружив совершенно пустую Кыску, где к тому времени ни осталось ни единого человека, американцы подвергли ее артиллерийскому обстрелу и интенсивным бомбардировкам, задействовав для этого 236 самолетов. Кроме того, летчики засыпали остров листовками на японском языке, призывавшими японских солдат к капитуляции. Причем, американские воздушные асы, опять-таки, уверяли свое командование, что японцы готовятся к отражению штурма и вовсю палят в них из зениток.После этого американцы начали сложную, тщательно спланированную операцию по захвату острова, которая стартовала 15 августа – ровно 98 лет назад.Американцы и канадцы высадились в разных частях Кыски, с осторожностью продвигаясь в ее центральную часть. И, в конце концов, столкнулись, вступив друг с другом в полноценный стрелковый бой.Американские спецназовцы отбивались от королевских канадских войск – виннипегских гренадеров, рейнджеров Скалистых гор и фузилеров Святого Иоанна, срочно требуя прислать к себе подкрепления. К тому же, во время высадки десанта эсминец "Абнер Рид" подорвался на морской мине. И в итоге войска союзников понесли реальные потери в битве против несуществующего противника, составившие 103 человека убитыми при 203 раненных.Когда в штабе Кинкейда поняли, что на Кыске никого нет, это стало для американских военных стратегов шоком. Поначалу они отказывались в это верить, заявляя, что стрелявшие в них японцы спрятались в каких-то подземных бункерах. Но тщательно прочесавшие остров солдаты в итоге не нашли там никого, кроме оставленных японским гарнизоном собак."Мы сбросили на Кыску 100 000 листовок, но эти собаки не умели читать", – с печальной иронией сказал один из американских пилотов.И эти люди говорят нам о том, что они выиграли Вторую мировую войну – таким словами хотелось бы завершить эпическую историю о битве за Кыску.О том, как развивалась Аляска и через какие сложности и перипетии пришлось пройти ее населению - в статье "Краткая история Аляски. Почему Трамп едет в Россию",

Леонид Николенко

