https://ukraina.ru/20250812/kratkaya-istoriya-alyaski-pochemu-tramp-edet-v-rossiyu-1066888626.html

Краткая история Аляски. Почему Трамп едет в Россию

Краткая история Аляски. Почему Трамп едет в Россию - 12.08.2025 Украина.ру

Краткая история Аляски. Почему Трамп едет в Россию

Мировые новости взорвало заявление Дональда Трампа. Выступая на вчерашнем брифинге перед журналистами, президент Соединенных Штатов Америки сказал: он "едет в Россию, чтобы увидеться с Путиным".

2025-08-12T22:46

2025-08-12T22:46

2025-08-12T22:46

эксклюзив

аляска

америка

дональд трамп

иван грозный

русское географическое общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066899206_0:201:532:500_1920x0_80_0_0_f110d81e6f1e0c3ea100abfae3c1ae9e.jpg

В Белом доме сразу же заявили, что это случайная оговорка, и на самом деле встреча пройдет на территории Аляски – как это было оговорено ранее. Однако ошибка Трампа выглядела очень симптоматичной. Она напоминает о том, что самый большой штат США прочно увязан в сознании американцев с Россией, владевшей им вплоть до 1867 года, когда земли современной Аляски были проданы царским правительством Вашингтону.История освоения Аляски, которая составляла основную часть обширной Русской Америки, простиравшейся вплоть до берегов Калифорнии, это не только "баня, водка, гармонь и лосось" – как пели в известном перестроечном шлягере.И сегодня стоит обратиться к полузабытым историческим эпизодам этой давней колонизации. Потому что они продолжают сохранять в наше время очевидную и непреходящую актуальность.Первыми обитателями Аляски стали америнды – древние люди, которые перешли на территорию Северной Америки в палеолите, по сухопутному перешейку на месте нынешнего Берингова пролива, и стали предками большинства индейских племен. Много позже до Аляски добрались морским путем предки эскимосов, а затем тлинкиты – особая ветвь индейцев, говоривших на языках на-дене, родственных сино-тибетским и енисейским народам.Но первыми европейцами на Аляске стали именно русские. Возможно, они попали туда еще в XVII веке, когда в этом районе появились новгородские ушкуйники, плававшие в Восточную Сибирь за мехами.Американский исследователь Теодор Фарелли опубликовал об этом в 1946 году специальную статью: "Затерянная колония Новгорода на Аляске", ссылаясь на письмо русского монаха Германа Аляскинского, посланное настоятелю Валаамского монастыря в 1795 году.Этот миссионер писал, что на территории Аляски существовали поселения русских переселенцев, обосновавшихся там еще при Иване Грозном. А русские купцы того времени также сообщали о существовавшем на ее побережье "русском городке" Кынговей, где жили бородатые люди, молившиеся вырезанным из дерева иконам.Археологи обнаружили следы этого поселка в 1937 году. Но современные историки полагают, что его основали не новгородцы, а пропавшие участники экспедиции Семена Дежнева, который официально считается первым европейцем, увидевшим берега нынешнего американского штата в 1648-м, с борта своего коча.С тех пор в Москве знали о морском пути в Северную Америку, а также имели определенное представление об ее обитателях. Уже в 1687 году смоленский воевода Иван Мусин-Пушкин, служивший ранее в Сибирском приказе, рассказывал иезуиту Филиппу Аврилю, что жители Аляски произошли от народов Сибири. А тобольский картограф Семен Ремезов тоже упоминал в своих работах морской путь в Америку.В 1732 году русская экспедиция Михаила Гвоздева и Ивана Федорова высадилась на Аляске, приплыв туда на борту бота "Святой Гавриил", а в 1741 году в Америку пришел бот "Святой Петр" под командованием командора Витуса Беринга.После этого на территорию Аляски устремились русские купцы, скупавшие там пушнину – прежде всего, серебристые меха "морских бобров", как называли тогда каланов. Они вскоре вошли в Санкт-Петербурге в большую моду. Например, принято считать, что бобровый воротник Евгения Онегина, описанный Александром Пушкиным, был сделан из шкурок этого дальневосточного зверя.Мореплаватели из западной Европы достигли Аляски много позднее – легендарный Джеймс Кук оказался там только в 1778 году. Первенство русских никто не оспаривал, и начиная с 1799 года нынешняя Аляска с прилегающими к ней Алеутскими островами находилась под управлением Российско-Американской компании. А восточная материковая граница будущего штата была установлена по согласованию с Великобританией в 1825-м – сегодня это граница между Канадой и США.Российско-Американская компания объединяла торговые партии купцов и отряды сибирских казаков, которые находились под формальным управлением прибывших из Петербурга чиновников.Эти люди основали на территории Аляски несколько факторий с центром в Ново-Архангельске – нынешней Ситке. Американские русские достигли в своих походах Калифорнии и Гавайских островов, однако они не занимались колонизацией обнаруженных территорий и редко оставались на них подолгу.Главной целью их экспедиций были меха, которые вывозили потом в Россию, откуда поселенцы получали большую часть продовольствия. Путь из Америки в Евразию был опасным и долгим, зачастую припасы не поступали более года. Вопреки известному мифу, на Аляске уже в то время обнаружили золото – но для разработки золотоносных месторождений не хватало ни людей, ни ресурсов.Среди постоянно проживавших в Америке русских выделялись миссионеры, крестившие в православие алеутов, тлинкитов и эскимосов. Со временем на Аляске появились метисы – потомки русских переселенцев и представителей местных народностей. Вожди индейцев-тлинкитов, которые прежде сами брали дань у алеутов, нередко выступали в стычки с купцами. Но территория Русской Америки постепенно расширялась, пока от нее не решили отказаться в российской столице, уступив территория площадью 1 519 000 км² за 7,2 миллиона долларов – приблизительно по цене 4,74 доллара за квадратный километр."Почему продали? Российская Империя не владела Аляской как коронной (государственной) землей, она передала это право Российско-Американской компании – коммерческому обществу, которое было заинтересовано в основном в извлечении прибыли и доходе акционеров. Поэтому никакого планомерного заселения и освоения этой громадной земли не велось: почти все сводилось к добыче каланов, китов, моржовых бивней.Русское население туда не привлекалось, несмотря на аграрное перенаселение Европейской России к середине XIX века. Этому мешало крепостное право и полное отсутствие государственных льгот и стимулов.Закономерный итог: к 1860 году население Аляски состояло из 35 тысяч аборигенов – алеутов и тлинкитов, и всего лишь около 1200 подданных Российской империи (около 800 великороссов, по 200 финнов и малороссов). После окончания Крымской войны и Гражданской войны в Америке судоходство англичан и особенно американцев в тех районах усилилось в десятки раз, и по численности они стали превышать русских. Шансы удержать этот край были минимальны", – объясняет причины этой продажи известный блогер, член Русского географического общества Сергей Сигачев.Современные авторы только начинают переосмысливать историю освоения Аляски, заново популяризируя эту тему в российском обществе. В частности, этот вопрос разбирается в книге Алексея Волынца "Оленья Кавалерия. Очерки о русских первопроходцах". Она увлекательно рассказывает о колонизации северо-западных территорий современных США, которая началась задолго до того, как в этих краях появились бродяги-золотоискатели, воспетые Джеком Лондоном.К слову, среди них был и Фредерик Трумп – дедушка американского президента, который наверняка еще застал следы русского присутствия на Аляске.

аляска

америка

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, аляска, америка, дональд трамп, иван грозный, русское географическое общество, россия, владимир путин