"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках - 07.08.2025
"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках
Заявления Трампа о направлении атомных подводных лодок к российским границам являются скорее политическим блефом, чем реальной военной угрозой, поскольку США не смогут добиться стратегического преимущества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102944/03/1029440393_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2d1104d0768973fa27d1eb337746760f.jpg
По словам Насонова, приближение американских подводных лодок к российской границе никак не повысит способности противника поражать стратегические объекты."Наоборот, за счет гидрооборудования вдоль наших территориальных вод мы сможем определить их местонахождение. То есть лодки от этого только проиграют. И американские адмиралы это понимают", — подчеркнул ветеран.Эксперт раскритиковал политические методы президента США: "Трамп – дипломат слабенький. Он серьезный бизнесмен, но не понимает, что в политике нет места торгашеству. Политика – это столетиями выработанная практика"."Пусть Америка не забывает, что Россия – вторая или даже первая ядерная держава", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте — в интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
05:20 07.08.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Тренировка военной техники к параду Победы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Заявления Трампа о направлении атомных подводных лодок к российским границам являются скорее политическим блефом, чем реальной военной угрозой, поскольку США не смогут добиться стратегического преимущества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
По словам Насонова, приближение американских подводных лодок к российской границе никак не повысит способности противника поражать стратегические объекты.
"Наоборот, за счет гидрооборудования вдоль наших территориальных вод мы сможем определить их местонахождение. То есть лодки от этого только проиграют. И американские адмиралы это понимают", — подчеркнул ветеран.
Эксперт раскритиковал политические методы президента США: "Трамп – дипломат слабенький. Он серьезный бизнесмен, но не понимает, что в политике нет места торгашеству. Политика – это столетиями выработанная практика".
Насонов рассказал об ответных мерах России: "Мы усилили Калининградскую область – подтянули туда С-400 и другие зенитные средства. Это наша территория, мы можем размещать там все, вплоть до тактического ядерного оружия".
"Пусть Америка не забывает, что Россия – вторая или даже первая ядерная держава", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте — в интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:09
Обстановка на Константиновском направленииТелеграм-канал Украина.ру 6 августа описал обстановку на Константиновском направлении в зоне СВО
