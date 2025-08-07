https://ukraina.ru/20250807/my-usilili-kaliningradskuyu-oblast-i-podtyanuli-s-400-ekspert-pro-zayavlenie-trampa-ob-atomnykh-1066563802.html

"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках

"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках - 07.08.2025 Украина.ру

"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках

Заявления Трампа о направлении атомных подводных лодок к российским границам являются скорее политическим блефом, чем реальной военной угрозой, поскольку США не смогут добиться стратегического преимущества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-08-07T05:20

2025-08-07T05:20

2025-08-07T05:20

новости

россия

калининградская область

сша

дональд трамп

украина.ру

нато

вооруженные силы украины

апл

подлодка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102944/03/1029440393_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2d1104d0768973fa27d1eb337746760f.jpg

По словам Насонова, приближение американских подводных лодок к российской границе никак не повысит способности противника поражать стратегические объекты."Наоборот, за счет гидрооборудования вдоль наших территориальных вод мы сможем определить их местонахождение. То есть лодки от этого только проиграют. И американские адмиралы это понимают", — подчеркнул ветеран.Эксперт раскритиковал политические методы президента США: "Трамп – дипломат слабенький. Он серьезный бизнесмен, но не понимает, что в политике нет места торгашеству. Политика – это столетиями выработанная практика"."Пусть Америка не забывает, что Россия – вторая или даже первая ядерная держава", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте — в интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/1066549612.html

россия

калининградская область

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, калининградская область, сша, дональд трамп, украина.ру, нато, вооруженные силы украины, апл, подлодка, угроза, война, конфликт, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, украина аналитика, аналитика