https://ukraina.ru/20250803/1066312409.html

Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу

Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу - 03.08.2025 Украина.ру

Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу

Стратегия киевского режима по удержанию территорий любой ценой не меняется с 2022 года. Но возможностей для ее реализации уже меньше. Их пехота еще может имитировать свое присутствие на территории, но удержать ее – нет, военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-03T07:00

2025-08-03T07:00

2025-08-03T07:00

интервью

константиновка

краматорск

украина

вооруженные силы украины

сумская область

сво

донбасс

покровск/красноармейск

вертолеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир, наше экспертное сообщество бросается из крайности в крайность, когда обсуждает освобождение Часов Яра. Сначала они говорили об этом городе как о ключевой высоте, с которой можно простреливать украинские позиции чуть ли не до Днепра. А теперь они говорят, что овладение им имеет чисто символическое значение, поскольку не даст нам никаких особенных преимуществ в плане продвижения. Что из этого правда, а что – нет?- Часов Яр – это действительно господствующая высота. Но господствующая над чем? Над Константиновкой, отдельными районами Краматорска и окраинами Дружковки. Овладение Часов Яром даст нам определенное преимущество в наступательных операциях и позиционном противостоянии. Но мы же понимаем, что на СВО фактор высот уже не такой значимый, как ранее.Раньше на высоту забирались корректировщики артиллерии. А сейчас это делают беспилотники, которым все равно, с какой позиции подняться.Освобождение Часов Яра, скорее, говорит о том, что нами пройден один из основных укрепрайонов ВСУ. И теперь нам открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки, которые важны для киевского режима даже не как укрепленные позиции, а как места накопления техники и размещения личного состава.Конкретно Константиновка и Дружковка неудобны для обороны, потому что они вытянуты и в низинах. Но оборонять их надо, и при этом есть альтернатива уйти. И теперь украинское командование стоит перед сложной дилеммой: что делать дальше?Ранее мы с вами обсуждали, что противнику придется выбирать между Красноармейском и Константиновкой. И. судя по всему, противник до сих пор не сделал окончательного выбора в пользу какого-то из городов. Поэтому я не удивлюсь, если к октябрю-ноябрю мы установим контроль сразу над тремя городами: Красноармейском, Дружковкой и Константиновкой.- Я по поводу высот уточню. Говорят, что на высотах Часов Яра мы сможем установить ретрансляторы, чтобы наши разведывательные БПЛА и ударные дроны работали по целям в Славянске и Краматорске.- Мы, конечно, это сделать можем. Другое дело, что и у ВСУ там очень серьезные войска беспилотных систем. Противник попытается не дать нам поставить ретрансляторы и сбивать дроны.Более того, у нас сейчас ведутся разговоры о том, что надо перенять опыт киевского режима по установке ретрансляторов на другие беспилотники. Операторы центра "Рубикон", когда наносят удары вглубь территории противника, уже их применяют.В этом смысле наземные ретрансляторы уже не будут играть столь значимую роль. Но тут все будет зависеть от наличия технических средств, компетенции и опыта использования воздушных ретрансляторов. Нельзя просто так взять и запустить дрон. Надо накопить опыт эксплуатации. По щелчку пальцев это не произойдет. Но рано или поздно мы к этому придем.- Как обстоят дела с беспилотным хозяйством у бойцов, с которыми вы общаетесь? Как у всех?- Наша ахиллесова пята – неравномерность боевого потенциала от бригады к бригаде. Комплексно преодолеть эту проблему у нас пока не получается. Это связано и с качеством личного состава, и с возможностями подразделений наладить оснащение вне каналов Минобороны. Достаточно вспомнить 51-ю армию, у которой есть старые бригады, а есть бывшие полки мобрезерва, где все гораздо грустнее по тяжелому вооружению. Хотя и задачи под более блеклые наши подразделения нарезаются попроще.Короче говоря, мы пока не можем быть сильными везде. Я общаюсь с бойцами группировки "Центр". Так вот даже в самой сильной нашей группировке войск это колебание в качестве подразделений есть.Что касается возможностей по дронам, то сейчас стала сказываться ситуация с созданием отдельных войск беспилотных систем. Из-за этого в линейных бригадах стали ощущать, что дроны в основном идут туда, а у им не хватает. Выйти из этой ситуации можно только за счет взаимодействия с отрядами "Рубикона".Это видно даже по видеоматериалам самого "Рубикона". Сейчас подписываются так: "Бойцы 132-й бригады обнаружили цель, а мы ее уничтожили". А раньше уничтожение самоходки или танка осуществлялось силами самой бригады.Посмотрим, насколько целесообразно такое распределение ресурсов в пользу войск беспилотных систем. Это покажет только время, статистика и взвешенный анализ.- Вернемся к стрелочкам на карте. Правильно ли я понимаю, что от Часов Яра к Константиновке мы тоже будем идти медленно, но нам будет чуток полегче? Во-первых, мы будем спускаться с высоты в низину. Во-вторых, следующие линии обороны врага будут размягчены.- Быстрой прогулки в сторону Константиновки точно не получится. Да, мы взяли Часов Яр, но против нас сражается тот же самый враг, который привык воевать на этой территории и еще получает подкрепления.То, что мы идем сверху вниз, не так важно. Гораздо важнее, что мы преодолели подготовленные позиции противника. ВСУ будут принимать бой на менее оборудованных рубежах.А то, что киевский режим до сих пор не расставил приоритеты по поводу Красноармейска и Константиновки, то на фоне дефицита его людских и технических ресурсов он может получить совсем уж глубокий кризис.Теоретически Украина могла бы с боями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи. Но пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в карман южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком.Украинская основательница школы воздушной разведки Берлинская пустила слезу, что их армия каждый год сокращается на 160 тысяч человек, а качество их пехоты падает. Да, у них еще формируются "элитные" подразделения из запрещенных организаций, которые пылесосят хоть каких-то идейных бойцов, а механизированные бригады получают пополнения в виде не самых здоровых, молодых и мотивированных людей.Например, в одной их старой и сильной 93-й бригаде жалуются, что не видели пополнения уже восемь месяцев. А про 72-ю бригаду со времен падения Угледара мы вообще ничего не слышали. Зато Сырский продолжает формировать бригады 160-й серии. Да, Украина получит новое подразделение, которое в одноразовом режиме сможет заткнуть прорыв. Зато от опытных подразделений остается только управление, артиллерийская группа и танковый батальон.Кстати, есть еще одна тенденция по переделке бригад теробороны в тяжелые механизированные бригады с уменьшенным количеством танковых батальонов. Возможно, это было бы актуально в 2022 году, но сейчас мы не видим применения в бою больше одного танкового взвода. И потом, эти танковые батальоны в основном оснащены танком "Леопард-1", который вообще бесполезен, потому что для него нет осколочно-фугасных снарядов – главного боеприпаса современных танков.Но вернемся к пехоте. Это уже видно по способностям ВСУ воевать в городе. Их пехоте явно не хватает устойчивости для ближнего боя. И им нужно много людей, чтобы прикрыть все слепые зоны. И когда на этом фоне противник все еще пытается удержать сразу два не самых маленьких города, он сам себя загоняет в цугцванг.В этом плане эта упрямая стратегия киевского режима не меняется с 2022 года. Но возможностей для ее реализации уже меньше. Их пехота еще может имитировать свое присутствие на территории, но удержать ее – нет. Отсюда такая ставка на дроны.А если же в наших подразделениях хорошее оснащение гладкоствольным оружием и хорошая подготовка по борьбе с БПЛА, то для нас вражеские дроны уже не кажутся непреодолимым препятствием. Да и тот же комплекс РЭБ "Орнитолог-Чистюля" показывает себя эффективно. И как только у Украины проседает эффективность ее главного оружия, получается наш прорыв к Красноармейску. А 155-я бригада ВСУ "Анна Киевская" снова испарилась, повторив свой скандальный эпизод начала года.Такие кризисы будут возникать у противника все чаще и чаще. Что сейчас не дает разгореться кризису под Степногорском, где ослабленные подразделения Украины, из которых долгое время изымались силы в пользу других направлений, не выдержали более-менее подготовленный удар группировки войск "Днепр"? Только то, что у нас там небольшой задействованный наряд сил.- Вы несколько раз сказали, что противник все еще выбирает между обороной Красноармейска и Константиновки. Выходит, вы не считаете, что Красноармейск может пасть в любой момент, как об этом пишут многие СМИ?- Почему же? Это вполне возможно.Во-первых, уже есть видео с вокзала в Красноармейска, где украинские военнослужащие обсуждают свое положение, а на заднем фоне слышны звуки стрелкового боя. Во-вторых, противник сам жалуется, что взаимодействие между подразделениями внутри города не на самом высоком уровне.Мне это напоминает историю с началом нашего наступления на Дзержинск, когда шлейф поселков к востоку от города пали за неделю, потому что мы поймали противника на ротации. Одна бригада как раз уезжала под Часов Яр, а другая бригада вместо нее не успела занять позиции.Только в Красноармейском ситуация для нас даже получше.В Дзержинске противник отреагировал на наше наступление переброской "гвардии наступа" из числа мотивированных и подготовленных сотрудников МВД. Он создал локальный перевес в силах и надолго затруднил освобождение города. А в Красноармейске у нас есть определенное численное преимущество. Да и снабжение гарнизона находится под нашим огневым воздействием.Разом перебросить крупные силы в город противник не может, а впрыскивание мелких пополнений ему не помогает.К тому же, противник нервничает от наших попыток охватить город с севера и с юга. Да и перспективы нашего наступления северо-восточнее Красноармейска украинцев тоже пугают. Киевский режим мечется, не понимая, куда будет нанесен следующий наш удар. Это не дает ему создать критическую массу войск, чтобы контратаковать вклинившиеся в город наши подразделения.Да и кризис под Константиновкой никуда не делся. На нее давят с трех сторон. Украинскому командованию надо принимать какое-то радикальное решение, но брать на себя ответственность никто не хочет.Давайте еще не забывать, что Украина пытается предпринять какие-то активные действия в Сумской области. Все-таки потеря территорий под Сумами воспринимается украинским обществом гораздо более болезненно, чем потеря Донбасса. Да и вообще информация о боевых действиях на этом участке в украинских СМИ сушится.Да и в целом киевский режим сейчас ужесточил цензуру. Раньше тот же военкор Бутусов публиковал взвешенную аналитику и критиковал украинское командование, то сейчас его телеграм-канал забит роликами с поражением наших войск. Только иногда публикуются скупые сообщения о том, что на фронте что-то произошло. Взяли какое-то село, объявили это перемогой, и на этом все.Только так киевскому режиму удается держать население в счастливом неведении о том, какая трагедия в скором времени их ожидает.- Есть еще один гипотетический вариант наступления от Часов Яра – в направлении Северского Донца, и попытались замуровать ВСУ в Северске. Насколько он целесообразен? Все-таки с Северском в любом случае надо будет что-то решать.- Для этого больше подойдет наступление от Часов Яра в сторону Краматорска. Это позволит отобрать у Украины несколько ключевых дорог и заставит ее постепенно снимать силы с Северского выступа. К тому же, приближение линии фронта к Краматорску вычеркнет город как одно из мест базирования вертолетной авиации.Напомню, что в Краматорске есть аэродром, откуда украинцы еще в прошлом году использовали вертолеты для работы по нашему передовому краю. Да, потом у них что-то пошло не так, но эти вертолеты все равно используются для подвоза грузов и эвакуации раненых.И как только Краматорск окажется под нашим артиллерийским зонтиком, мы можем постепенно решить вопрос и с вертолетами, и с Северском. Постепенно батальон за батальоном украинцы будут откатываться за канал "Северский Донец-Донбасс" ближе к Славянску.Также по теме - интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта

https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html

https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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