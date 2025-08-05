https://ukraina.ru/20250805/1066439995.html

Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО

Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО - 05.08.2025 Украина.ру

Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО

Трамп – дипломат слабенький. Он серьезный бизнесмен, но не понимает, что в политике нет место торгашеству. Политика – это столетиями выработанная практика и приемы. Действовать так, как он действует он – не получится, считает полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-08-05T07:00

2025-08-05T07:00

2025-08-05T07:00

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украина

россия

херсон

дональд трамп

нато

минобороны

вооруженные силы украины

калининградская область

ядерное оружие

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман Олегович, у российского экспертного сообщества разделились мнения по поводу освобождения Часов Яра. Одни говорят, что на этой самой высокой точке Донбасса мы сможем установить ретрансляторы, чтобы наши дроны работали по целям в Славянске и Краматорске. Другие считают, что в этом нет необходимости, поскольку ретрансляторы надо ставить прямо на дроны, как это делает Украина. На ваш взгляд, кто тут ближе к правде?- Часов Яр доминирует над рельефом местности на высоте в 246-254 метра. Это дает нам значительное преимущество. Теперь мы на 30 километров сможем вести разведку, а также наладить систему ретрансляции, управления и наведения. При этом надо понимать, что Украина уже давно изучила все точки города. Если противник поймет, что в какой-то из точек поменялось местность (все разведпризнаки того, что мы где-то установим ретрансляторы, ясны), то они могут быть поражены.Грубо говоря, если раньше здесь не было дерева, а потом оно выросло за одну ночь, то тут явно что-то не то.Конечно, мы можем сделать ретранслятором один дрон, который будет летать и управлять роем остальных дронов. При этом надо понять, что ретрансляция будет осуществляться во время нахождения конкретного ретранслятора в воздухе. Для боевой работы этого вполне достаточно.Это сейчас изучают специалисты из нашего прославленного "Рубикона", у которых есть штучный опыт решения таких тактических задач. И я думаю, это будет комбинированное решение. В каких-то случаях будут стоять штатные ретрансляторы, в каких-то случаях ретрансляторы будут ставиться на дроны. И то, и другое у нас есть.Но торопиться не надо. Надо сначала выбрать место, которое позволяет нам доминировать и скрыть это от противника.Давайте подчеркнем главное. Часов Яр дает нам важное преимущество по рельефу местности. Мы это будем использовать. И запускать беспилотники с этой высоты мы тоже будем. Законы природы и физики никто не отменял. В конце концов, даже когда ты просто смотришь с высоты на противника, это большое удовольствие. Это дает нашим бойцам моральное превосходство.Одним словом, мы готовы идти на большую Славянско-Краматорскую агломерацию и освобождать ее.- Можно немного ликбеза? Если мы в Часов Яре установим ретрансляторы на развалинах многоэтажек или огнеупорного завода, противник это тоже легко вычислит?- Конечно, если это будут делать профессионалы. Украина же использует данные космической разведки, которые ей поставляют не только США, но и две других страны НАТО. Искусственный интеллект легко проведет сравнительный анализ местности. Тем не менее, мы будем устанавливать ретрансляторы скрытно и на короткое время. Вытащили из окна – втащили обратно.- Как раз говорят, что централизованная поставка всего этого дронового хозяйства от Минобороны идет в "Рубикон" и другие подразделения войск беспилотных систем, а не в линейные бригады. Насколько такой подход оправдан?- Этот подход оправдан. Не зря же целые войска создали. Идет централизация и обучение. Если раньше бригады в части БПЛА использовали гаражные изделия, то сейчас идет поставка от Минобороны: где-то ее можно сосредоточить, где-то – распылить. Если где-то есть подготовленный личный состав и есть результаты, разве командир не даст туда технику?Наверное, возможны какие-то преткновения между единой системой управления и общевойсковыми командирами. Но это все решается. Все же говорят на русском языке и понимают друг друга.- То есть теперь управление у нас будет осуществляться в формате, когда командиры подразделений связываются с беспилотчиками и просят их что-то разведать и что-то поразить?- Система управления будет осуществляться исходя из задач, которые будут стоять перед общевойсковым командиром. Специалисты беспилотных войск будут решать вопросы за границами его средств разведки и поражения. Вот и все. Все эти данные будут передаваться по закрытым каналам связи.- Говорят, что именно под Покровском у нас сейчас эффективнее всего получается реализовывать свои возможности по беспилотникам. Мол, нашим бойцам даже нет смысла какие-то позиции на земле занимать, поскольку наши дроны все контролируют. Так ли это?- Наверное, это так. Дроны дронами, а взводные опорные пункты и батальонные районы обороны у ВСУ там все равно есть. И подготовлены они крайне серьезно. Поэтому по мере того, как наши беспилотники приобретают господство в воздухе, меняется тактика наших штурмовых подразделений. И теперь сам враг отмечает, что мы сейчас пытаемся повсеместно просочиться через его боевые порядки.Мы, используя погодные условия и оставаясь незаметными, на багги и электромотоциклах (они тихо ездят) проникаем вглубь украинской обороны. Потом накапливаем силы, производим доразведку и приступаем к ударам по логистике и уничтожению отдельных подразделений врага. Это уже вынудило киевский режим вместо второго эшелона сделать район противодиверсионной обороны. Это что-то новое в тактике нашего противника. И это отвлекает его силы и средства.Нечто похожее было во время Великой Отечественной войны, когда партизанская активность в Белоруссии вынуждало немцев снимать с передовой целые дивизии.Я уже не говорю про поражение мостовых переправ, которым мы занимаемся, используя не только воздушную, но и агентурную разведку. К этому же можно отнести поражение гостиниц и общежитий, где враг размещает личный состав. Без глубинной разведки добиться этого было бы невозможно.Одним словом, мы стараемся избегать ожесточенных боев на передовой, поражая тылы противника на всю глубину. Тактическую, оперативную, а где-то даже – стратегическую.- А как будем бороться с этими противодиверсионными отрядами?- Профессионально. Раньше каждый диверсант был штучным товаром. По пальцам на руке можно было посчитать, сколько раз он ходил за линию фронта. А сейчас времена изменились. У нас уже больше опыта и больше технологий.Давайте зафиксируем, почему нам удается решать боевые задачи с минимальными потерями (не с теми, о которых говорит Трамп).Мы накапливаем и обобщаем боевой опыт. Каждая военная академия направляет свои исследовательские группы на линию соприкосновения. Все это вносится в новые уставы. Посмотрите, насколько качественно сейчас происходит взаимодействие с авиацией. Это сказка просто. Раньше надо было желтыми дымами обозначать свой передний край, а теперь это делается скрытно, не выдавая себя.У нас есть преимущество в боевом и численном составе по всем показателям.У нас есть преимущество по моральному состоянию. Скажем, в Виннице недавно был бунт гражданского населения против ТЦК, когда люди пытались отбить людей, которых поймали на улице и незаконно мобилизовали. Как Украина в таком состоянии сможет воевать? А у нас на фронт идут контрактники-добровольцы. Да, не каждый доброволец может стать профессиональным бойцом. Поэтому командиры внимательно оценивают их предыдущее место работы, склад характера и навыки, чтобы использовать по назначению.Наконец, сами первопричины СВО. Нам не нужна была территория Украины. Нам своих земель хватает. Но на Украине, где всю жизнь жили русские люди и была Русская православная церковь, теперь все это запрещают. И сейчас мы не забираем чужое – мы возвращаем свое.- Насчет ударов по мостовым переправам. Сейчас наши войска стали бить по мосту, который соединяет Херсон и остров Корабельный. Это подготовка к нашим активным действиям? Или это превентивная мера, чтобы противник не пошел ни на какие авантюры с форсированием Днепра?- Это превентивная мера, чтобы противник не пошел ни на какие авантюры.В СМИ еще говорят, что Украина якобы готовит наступление на Брянскую область. И тут я бы хотел привести один пример из истории. Когда Рихард Зорге дал четкие сведения, что в 1941 году Япония точно не будет открывать второй фронт, это позволило нам перебросить дивизии с Дальнего Востока и защитить Москву. И сейчас возможно то же самое. У нашей разведки есть точные данные относительно того, что готовит киевский режим, а что – нет.Более того, для проведения какой-то авантюры тебе нужно точные разведывательные данные и подготовленные штатные подразделения, сведенные в один мощный кулак. А Украина сейчас закрывает бреши в обороне бригадами 160-й серии. Это бригады, которые они сформировали в 2025 году. Никакой подвиг они точно совершить не могут. А других частей у противника нет.То есть все разговоры о новом наступлении ВСУ – блеф и попытка нагрузить нашу разведку дополнительной работой.- Можно ли считать эти удары генеральной репетицией на тот случай, если мы будем бить по мостам через Днепр во время какого-то крупного наступления?- "Генеральная репетиция" – это слишком слабенький термин. При необходимости мы можем уничтожить любой мост. Точность наведения и боевая часть наших ракет с этим справится с первого попадания. Мы же их вместе строили. Все знают, под какую опору каким количеством взрывчатки надо нанести удар.- Вы упомянули Трампа. Он в ответ на заявления Дмитрия Медведева сказал, что распорядился послать в "соответствующие регионы" две атомные подводные лодки. Как думаете, он больше изображает готовность бороться с Россией, чтобы его внутренняя оппозиция не трогала? Или он в силу своего характера и некомпетентности может довести дело до грани ядерной войны?- Сначала я отвечу на ваш вопрос с военной точки зрения, потом – с политической.Приближение американских подводных лодок к нашей границе никак не повысит способности противника поразить наши объекты. Наоборот, за счет гидрооборудования вдоль наших территориальных вод мы сможем определить их местонахождение. То есть лодки от этого только проиграют. И американские адмиралы это понимают.Что касается политики, то сейчас Трамп вокруг всех наших границ пытается реализовать то, что ему в уши дует Великобритания. Это именно английский взгляд на противостояние с Россией. Например, по поводу блокады или быстрого захвата Калининградской области. Но мы ее усилили.Во-первых, подтянули туда С-400. Для анклава это очень хорошо. К тому же, довезли туда другие зенитные средства по борьбе с беспилотниками. Во-вторых, там находятся средства поражения. Это наша территория. Мы там можем размещать все, вплоть до тактического ядерного оружия.То же самое касается информации о подготовке провокации на нашем Трансарктическом транспортном коридоре. Это морской путь, соединяющий три города: Санкт-Петербург, Мурманск и Владивосток. И для защиты его мы можем привлечь страны-партнеры.Трамп – дипломат слабенький. Он серьезный бизнесмен, но не понимает, что в политике нет место торгашеству. Политика – это столетиями выработанная практика и приемы. Действовать так, как он действует он – не получится.И пускай чудит. Президент наш уже красиво ответил Трампу, что разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий. Пусть Америка это учитывает, не забывая, что Россия – вторая или даже первая ядерная держава, обладающая всеми возможностями обеспечить свою национальную безопасность.О других аспектах СВО - в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html

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Кирилл Курбатов

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