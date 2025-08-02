"Зеленский хочет заключить мир в следующем году": историк о том, почему Киев начал искать компромисс
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украинское руководство активизировало поиски мирного урегулирования конфликта, что свидетельствует о растущих проблемах на фронте и в тылу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Зеленский хочет заключить мир в следующем году, полагая, что ВСУ за счет мобилизации женщин еще сохранятся", – заявил эксперт.
Он пояснил, что киевский режим планирует осенью ввести ограниченную мобилизацию женщин для тыловых подразделений, чтобы высвободить мужчин для украинского фронта.
Поликарпов отметил, что украинское командование пока избегает крайних мер. "Они не поступают как Гитлер, который отправлял в фольксштурм всех от 16 до 60 лет. Судя по всему, молодежь они трогать не решаются", – подчеркнул историк.
Эксперт связал мирные инициативы Киева с катастрофической нехваткой людских ресурсов. "По украинским оценкам, его хватит на два года с учетом насильственной мобилизации", – сообщил Поликарпов.
"Украина показала себя как не очень удачный проект. В этой войне на истощение самым слабым местом оказались людские ресурсы", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
31 июля, 16:54Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и ПокровскаЕсли бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.
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