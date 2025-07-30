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Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка"

Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" - 30.07.2025 Украина.ру

Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка"

Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-07-30T06:00

2025-07-30T06:00

2025-07-30T06:00

интервью

украина

россия

сумская область

дональд трамп

владимир евсеев

илон маск

вооруженные силы украины

сво

покровск/красноармейск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ подтвердило освобождение Новоэкономического, Бойковки, Бельгийки и Новоукраинки в районе Покровско-Мирноградской (Красноармейской) агломерации. Наши войска продолжают ее большой охват. Более того, российские ДРГ уже активно работают в городской черте, а Украина якобы накапливает силы для контрударов.- Владимир Валерьевич, чего ждать дальше?- Во-первых, речь идет уже не о ДРГ, а о входе наших штурмовых подразделений в городскую черту. Во-вторых, Украина и так пытается контратаковать нас в районе Мирнограда. Тем не менее, я считаю, что вся эта агломерация в скором времени будет освобождена. Это будет большое достижение, потому что мы фактически освободим юг ДНР. После этого нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию.В этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку.Во-первых, нам удалось отодвинуть линию фронта от Дзержинска. Это важно, поскольку нельзя постоянно объявлять об освобождении города, а потом вести бои с украинскими ДРГ прямо в центре города. Особенно важно сражение за Щербиновку, где сосредоточена крупная группировка противника, которая постоянно нависала над Дзержинском.Во-вторых, после освобождения Белой Горы начались бои за Александро-Шультино.То есть через какое-то время мы сможем продвинуться к Константиновке широким фронтом со стороны Дзержинска, а это поможет окончательно освободить Часов Яр.Может быть, у нас получится подойди к Дружковке. Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска. Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору. Да и сам Северск находится в низине, поэтому основные бои ведутся за высоты вокруг него.Отмечу также наше продвижение на Красный Лиман, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук. Это не основные, но тоже важные участки фронта.- Почему вы думаете, что бои за Покровск долго не продлятся?- Насколько я понимаю, Украина сосредоточила основные усилия не на обороне города, а на том, чтобы остановить нас на внешнем периметре. И попытки противника контратаковать нас в районе того же Удачного обернулись для него большими потерями.Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и другие высокоточные виды вооружений. Также мы активно обрабатываем город с помощью планирующих авиабомб. По некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем.Одним словом, у Украины не получится превратить Покровск в фортэцю, как это было с Бахмутом и Авдеевкой. Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений.Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории.Отдельно хотел бы обратить внимание на продвижение вблизи Орехова, где мы вышли к Степногорску.Учитывая все это, надеюсь, что мы сможем освободить юг Донбасса в начале осени.- Вы сказали про работу наших беспилотников. Можно ли сказать, что нам это удается так же умело, как под Суджей?- Сами украинцы отмечают, что туда переброшены самые эффективные наши операторы. Особенно беспокоит противника работа наших дронов на оптоволокне. Я бы даже сказал, что на этом участке мы создали перевес в части БПЛА. Благодаря этому мы можем парализовать работу ближайших тылов. Более того, наши модернизированные "Герани-2" позволяют нам блокировать украинские тылы фактически до Днепра. Повторюсь, благодаря этому, а также благодаря том, что киевский режим решил сохранить Сумы, пожертвовав остальными территориями, нам удается добиваться успехов в Донбассе.- С вражескими дронами мы как будем бороться? Вы упомянули наше продвижение к Степногорску. Это крупный населенный пункт с заброшенным Таврическим ГОК. А у нас за спиной степь без крупных тыловых баз.- Понятно, что Запорожское направление не основное, но нам все равно надо пытаться освобождать Орехов и Гуляйполе. И, опять же, мы не даем Украине перебрасывать силы на другие участки. А вообще мне кажется, что группировка "Днепр" в какой-то момент решит свою главную задачу – высадится на тот берег и вернет Херсон (смеется).- Я все-таки про дроны уточню, поскольку противник изменил тактику их применения. Теперь он наносит ими удары не постоянно, а после огневого затишья продолжительностью от двух до шести суток. Из-за этого под огонь попадают наши силы, которые мы успеваем подтянуть.- Борьба с беспилотниками сложна в том смысле, что у нас силы примерно равны. На каких-то направлениях противник получает преимущество над нами. И основные потери в личном составе мы несем от дронов. Это исключает возможность прорывов бронегрупп. Приходится продвигаться постепенно.Вы же знаете, что украинские дроны далеко не всегда собираются на территории Украины. В Польше и Прибалтике создано достаточно крупное производство БПЛА и комплектующих к ним. Повторюсь, у киевского режима их много. И эффективных средств борьбы с ними не так много. Средств РЭБ не хватает. Тем более, противник тоже начал применять дроны на оптоволокне. А одних ружей у пехотинцев явно недостаточно. Может быть, для этого подойдет много зенитных пулеметов. Не знаю.В любом случае это очень серьезный вопрос, потому что количество БПЛА превышает количество личного состава в штурмовых группах. Иногда за нашим бойцом по несколько дронов гоняются. Поэтому надо стараться вычислять пункты оправления вражеских операторов. Они себя демаскируют, когда включают различные технические средства. По ним иногда наносятся удары с помощью планирующих авиабомб.Как я уже сказал, в части использования беспилотников для ударов по украинским тылам у нас есть превосходство. Пару недель назад в одной такой атаке мы задействовали 700 "Гераней". Но на линии фронта мы пока не можем обеспечить превосходство по дронам. Это проблема.- Насчет зенитных пулеметов. Есть ли у вас точная информация по поводу "Шилок"? Одни говорят, что мы их давно с производства сняли. Другие говорят, что они есть, но бесполезны.- Не думаю, что от "Шилки" отказались. Если какое-то средство может хоть как-то сбивать дрон, оно не может быть бесполезным. Тем более, зенитный пулемет. Насколько я знаю, мы сейчас для этого используем различные зенитные аппараты морского базирования, которые можно поставить на мобильные устройства.Раньше у нас говорили про лазерные устройства вроде "Пересвета", но, насколько я понимаю, они оказались не столь эффективными в плане перехвата дронов. Поэтому нам нужны "Шилки", зенитные установки с кораблей и другие пулеметы, чтобы насытить ими передний край и обезопасить личный состав.Люди – это самое ценное. Чем больше бойцов мы спасем, тем быстрее цели СВО будут выполнены.- Вы сказали про "Пересвет". Так вот у нас еще есть "Рассвет" - проект военного интернета по образцу "Старлинка". Какие у нас тут перспективы?- По некоторым оценкам, для этого нам надо вывести на орбиту до 2000 микроспутников. Но мы всегда проигрывали по использованию источников питания на борту. Из-за этого наш спутник мог находиться на орбите только три года, а западные – по 15 лет. Из-за этого нам приходилось выводить их в большом количестве.Не знаю, насколько сейчас нам удается обеспечить питанием микроспутники. Для этого нужно много ракет-носителей, а это затратно. Но двигаться в этом направлении надо. Потому что микроспутники могут обеспечить не только военный интернет, но и работать по противнику: ослеплять и блокировать.Я не знаю, чем было вызвано отключение "Старлинка" на пару часов, но за это время ВСУ оказались без связи и целеуказаний. И если бы мы могли заблокировать компанию Маска перед каким-то большим наступлением, это был бы очень большой успех.Повторюсь, микроспутники могут выполнять много задач. Причем уже проводился эксперимент по блокированию больших спутников с помощью микроспутников. Все это может расширить наши боевые возможности.- Еще одна важная тема – налеты украинских дронов на наши аэропорты. Как с этим можно бороться?- Раньше мне казалось, что для этого нам надо поставить вдоль всей бывшей российско-украинской границы аэростаты. Они не требуют высокого расхода энергии. Они висят на большой высоте. На них можно установить не только средства наблюдения, но и средства поражения. К тому же, они многосекционные. Их не так просто поразить. Не знаю, почему мы их не используем. Может быть, они недостаточно эффективные.Пока же ситуация выглядит так. Когда нам удается что-то перехватить над границей, то потом противник начинает использовать данные космического наблюдения, чтобы обходить наши системы ПВО. А сплошной линии обороны у нас нет. Только очаговая. Больше всего средств ПВО у нас в районе Москвы, но на столицу как раз-таки идет больше всего беспилотников. А та же Ленинградская область меньше обеспечена ПВО. Поэтому враг там так активен.Тем более, ПВО нужно для защиты войск.Территория страны у нас большая. Дальность действия вражеских дронов самолетного типа уже составляет 2000 километров. За сутки противник уже запускает по нашим тылам по сто беспилотников. Это позволяет им пролетать всю европейскую часть России. И стопроцентной защиты тут быть не может.Что касается аэропортов, то их остановка связана не с тем, что есть угроза уничтожения самолетов. Тут больше идет перестраховка, потому что риск очень большой. При этом за три года СВО ни разу не было случаев гибели самолета (по поводу азербайджанского лайнера есть разные точки зрения). Они прикрываются.Конечно, это вызывает в обществе напряжение. Особенно летом, когда все едут в отпуска. Да и самолетов с экипажами у нас не так много, чтобы можно было перенастроить транспортные потоки. Все это создает серьезные проблемы. Еще мне лично непонятно, почему у нас открыли Геленджик, хотя все остальные аэропорты возле фронта закрыты. Может быть, тут есть какое-то лоббирование. Хотя правила должны быть одинаковы для всех.Теоретически можно использовать зональные системы перехвата, но ракеты от них очень дорогие, а беспилотник стоит дешево. И потом, есть риск, что обломки от этих ракет нанесут больше ущерба, чем сам беспилотник.Еще одна серьезная проблема – взлом информационной сети "Аэрофлота", который тоже привел к определенной парализации гражданской авиации. Все-таки Украина пользуется серьезной технической поддержкой Запада. Нам с ними трудно тягаться. Может быть, мы были уверены в защищенности наших систем. Но на любую систему с внешним доступом всегда можно воздействовать. Надо еще посмотреть, не было ли предателей в наших собственных организациях.Эти проблемы были не только у нас, но и в Америке. Не знаю, можем ли мы тут ответить симметрично. Мы должны быть готовы к отражению этих атак. Враг силен и технически подготовлен.Вы правы, что вопросы вокруг воздушного сообщения внутри страны серьезные. И с этим надо что-то делать.- Насчет взлома "Аэрофлота". За три года СВО еще не было громких случаев, когда наши или вражеские кибер-войска вырубили систему ПВО или командный пункт. С чем это может быть связано? Могут ли у сторон появиться такие возможности?- На командных пунктах используются другие каналы связи, которые дублируются. Отключить и заглушить их сложно. По ним надо просто бить. А вот проникнуть в компьютерные системы противника и изъять оттуда данные мы можем. Да и "Старлинк" почему-то отключался. Это дает надежду, что мы в этом отношении что-то можем сделать.- На днях Дональд Трамп сократил срок своего "ультиматума" с 50 до 10-12 дней. Ожидать ли после этого какого-то шоу с эскалацией? Или он молча введет санкции, а мы будем спокойно продолжать боевую работу в зоне СВО?- Нам надо меньше обращать внимание на то, что говорит Трамп. Он человек эмоциональный. Уже видно, что он не отличает ракету от ракетного комплекса. Ему в команду нужно несколько человек, чтобы они объясняли, что он имел в виду.Конечно, для Трампа ситуация трудная. Внутренняя оппозиция и европейские элиты требуют от него активных действий по сдерживанию России. Он к этому вынужден прислушиваться. Отсюда его противоречивые заявления, чтобы всех запутать.Что будет через 10, 30 или 50 дней? У меня все же есть надежда, что администрация Трампа попытается развести украинский конфликт и двусторонние российско-американские отношения, дабы не допустить чрезмерного сближения России и Китая. И ультиматум Трампа будет приведен в жизнь не в самой жесткой форме.Трамп собирается ввести 100% пошлины против российских товаров. Кого он хочет наказать? США же импортируют российский титан и природный уран. Это нужно Штатам. То есть нельзя исключать, что Трамп сделает по санкциям какие-то исключения, и они будут носить имитационный характер.А если Трамп разведет вопросы Украины и двусторонних отношений, мы сможем спокойно воевать, не опасаясь получить воздействие, которое было в самом конце президентства Байдена. Напомню, что в конце января 2025 года он ввел санкции против нашего нефтегазового сектора, которые вызвали сокращение поставок китайского оборудования для наших предприятий СПГ.Конечно, нельзя ситуацию идеализировать. Но я все же думаю, что в этом плане все будет нормально.О других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20250728/vladimir-bruter-posle-ultimatuma-trampa-rossiya-mozhet-otpravit-na-svo-voyska-kndr-i-pomoch-iranu-s-1066074880.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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