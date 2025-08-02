https://ukraina.ru/20250802/chasov-yar--klyuch-k-slavyansku-ksave-moro-o-strategicheskom-znachenii-novogo-uspekha-vs-rossii-1066294053.html

"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России

"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России - 02.08.2025 Украина.ру

"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России

Взятие Часов Яра открывает путь к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, где уже идут ожесточенные бои под Константиновкой и Красным Лиманом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-08-02T08:40

2025-08-02T08:40

2025-08-02T08:40

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Моро отметил стратегическое значение Часов Яра: "Эти позиции очень важны для российской армии. Поэтому ВСУ упорно их защищали, готовясь к обороне с 2014 года".Эксперт также прокомментировал дальнейшие перспективы наступления: "Сейчас у российской армии есть возможность окружить Славянск и Краматорск. Это будет сделано, чтобы спасти население этих городов"."Российская армия продвигается на запад, где меньше плотность населения и нет крупных промышленных зон. В Донбассе плотность населения 160 жителей на квадратный километр, а в Одесской области этот показатель составляет 27 человек", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250801/1066291969.html

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краматорск

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