"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Взятие Часов Яра открывает путь к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, где уже идут ожесточенные бои под Константиновкой и Красным Лиманом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Бои за нее уже ведутся. Есть серьезное продвижение под Константиновкой и Красным Лиманом к северу от Славянска", - сказал эксперт о текущей ситуации на фронте.
Моро отметил стратегическое значение Часов Яра: "Эти позиции очень важны для российской армии. Поэтому ВСУ упорно их защищали, готовясь к обороне с 2014 года".
Эксперт также прокомментировал дальнейшие перспективы наступления: "Сейчас у российской армии есть возможность окружить Славянск и Краматорск. Это будет сделано, чтобы спасти население этих городов".
"Российская армия продвигается на запад, где меньше плотность населения и нет крупных промышленных зон. В Донбассе плотность населения 160 жителей на квадратный километр, а в Одесской области этот показатель составляет 27 человек", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
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