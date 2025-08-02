"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России - 02.08.2025 Украина.ру
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"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России
"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России - 02.08.2025 Украина.ру
"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России
Взятие Часов Яра открывает путь к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, где уже идут ожесточенные бои под Константиновкой и Красным Лиманом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-08-02T08:40
2025-08-02T08:40
новости
россия
константиновка
ксавье моро
красный лиман
часов яр
славянск
краматорск
славянско-краматорская агломерация
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Моро отметил стратегическое значение Часов Яра: "Эти позиции очень важны для российской армии. Поэтому ВСУ упорно их защищали, готовясь к обороне с 2014 года".Эксперт также прокомментировал дальнейшие перспективы наступления: "Сейчас у российской армии есть возможность окружить Славянск и Краматорск. Это будет сделано, чтобы спасти население этих городов"."Российская армия продвигается на запад, где меньше плотность населения и нет крупных промышленных зон. В Донбассе плотность населения 160 жителей на квадратный километр, а в Одесской области этот показатель составляет 27 человек", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250801/1066291969.html
россия
константиновка
красный лиман
часов яр
славянск
краматорск
славянско-краматорская агломерация
одесская область
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новости, россия, константиновка, ксавье моро, красный лиман, часов яр, славянск, краматорск, славянско-краматорская агломерация, одесская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, военный эксперт, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
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"Часов Яр – ключ к Славянску": Ксавье Моро о стратегическом значении нового успеха ВС России

08:40 02.08.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Взятие Часов Яра открывает путь к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, где уже идут ожесточенные бои под Константиновкой и Красным Лиманом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Бои за нее уже ведутся. Есть серьезное продвижение под Константиновкой и Красным Лиманом к северу от Славянска", - сказал эксперт о текущей ситуации на фронте.
Моро отметил стратегическое значение Часов Яра: "Эти позиции очень важны для российской армии. Поэтому ВСУ упорно их защищали, готовясь к обороне с 2014 года".
Эксперт также прокомментировал дальнейшие перспективы наступления: "Сейчас у российской армии есть возможность окружить Славянск и Краматорск. Это будет сделано, чтобы спасти население этих городов".
"Российская армия продвигается на запад, где меньше плотность населения и нет крупных промышленных зон. В Донбассе плотность населения 160 жителей на квадратный километр, а в Одесской области этот показатель составляет 27 человек", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
Работа ИСДМ Земледелие Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Вчера, 14:21
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