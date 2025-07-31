https://ukraina.ru/20250731/1066231342.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс - 31.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-31T16:01

2025-07-31T16:01

2025-07-31T16:01

эксклюзив

сумы

харьков

донбасс

вооруженные силы украины

дроны

геннадий алехин

бригада

спецоперация

сумская область

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Командование ВСУ продолжает перебрасывать в Сумскую область подразделения с других участков линии соприкосновения. К примеру, Харьковского и Южно-Донецкого.Во-первых, батальон 73-го морского центра специальных операций вынужден выполнять не свойственные ему боевые задачи.Во-вторых, под Сумы в полном составе переброшен 59-й батальон 104-й отдельной бригады территориальной обороны. Цель очевидна: попытаться контратаковать на отдельных участках в районе населенных пунктов Юнаковка, Садки, Кондратовка. Там еще действуют отдельные подразделения из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Из радиоперехватов стало известно, что офицерский состав этих подразделений отсиживается в Сумах, а управлением боя на местах занимаются сержанты.Тем не менее, боестолкновения в этом районе вспыхнули с новым ожесточением. В Юнаковке противник пытается цепляться за южные окраины села, оказывая упорное сопротивление. Наши подразделения ВДВ группировки войск "Север" под прикрытием "дронового зонтика" (ударные беспилотники) и дальнобойной артиллерии зачищают частные домовладения и выкуривают из подвалов диверсионные группы врага. Штурмовые группы российской армии выбили всушников из опорного пункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись свыше 800 метров.В районе Тёткино противник активных действий не предпринимал, сосредоточив основные усилия на оборудовании позиций и доукомплектовании подразделений, а также на проводении ротации. Движение техники противника было своевременно вскрыто нашей разведкой, а артиллерией и ударами FPV-дронов "северян" нанесено прицельное поражение.Только на Сумском направлении за сутки уничтожено более 200 боевиков из переброшенных на усиление обороняющимся украинским войскам, а также боевая техника и вооружение. Неудивительно. Как я уже сказал некоторые командиры подразделений ВСУ из-за страха "задвухсотиться", предпочитать руководить боем подальше от "передка".Кстати, в рядах некоторых частей ВСУ вновь замечены колумбийские наемники. Причем если раньше они проходили боевое слаживание в учебных центрах под Харьковом, сейчас их прямиком бросили на линию боевого соприкосновения под Сумы.Вновь попытались "отличиться" украинские СМИ, несколько дней подряд разгоняя фейковую информацию "об уничтожении значительной части оккупантов в Кондратовке". На самом деле наши штурмовые подразделения, совершив маневренные действия, ушли за реку Синяк под прикрытием "зеленки" и оттуда вели обстрел позиций противника и пути их перемещения. Добавлю, что Кондратовка расположена на западном берегу, а зона безопасности в Сумской области пока охватывает территории восточнее реки Синяк, которая в здешних местах узкая (буквально двухметровый ручей), но при насыщении неба FPV-дронами и эта водная преграда несет смертельный риск.Между тем, те самые наши подразделения, которые будто бы были уничтожены в Кондратовке, как отмечают наши военкоры с места событий, продолжают успешно громить врага. Мотострелки 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" продвигаются вперед, расширяя буферную зону в Сумской области, несмотря на попытки противника удержать позиции.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250730/1066172271.html

сумы

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донбасс

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, сумы, харьков, донбасс, вооруженные силы украины, дроны, геннадий алехин, бригада, спецоперация, сумская область