https://ukraina.ru/20250731/1066231342.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс - 31.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-31T16:01
2025-07-31T16:01
2025-07-31T16:01
эксклюзив
сумы
харьков
донбасс
вооруженные силы украины
дроны
геннадий алехин
бригада
спецоперация
сумская область
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Командование ВСУ продолжает перебрасывать в Сумскую область подразделения с других участков линии соприкосновения. К примеру, Харьковского и Южно-Донецкого.Во-первых, батальон 73-го морского центра специальных операций вынужден выполнять не свойственные ему боевые задачи.Во-вторых, под Сумы в полном составе переброшен 59-й батальон 104-й отдельной бригады территориальной обороны. Цель очевидна: попытаться контратаковать на отдельных участках в районе населенных пунктов Юнаковка, Садки, Кондратовка. Там еще действуют отдельные подразделения из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Из радиоперехватов стало известно, что офицерский состав этих подразделений отсиживается в Сумах, а управлением боя на местах занимаются сержанты.Тем не менее, боестолкновения в этом районе вспыхнули с новым ожесточением. В Юнаковке противник пытается цепляться за южные окраины села, оказывая упорное сопротивление. Наши подразделения ВДВ группировки войск "Север" под прикрытием "дронового зонтика" (ударные беспилотники) и дальнобойной артиллерии зачищают частные домовладения и выкуривают из подвалов диверсионные группы врага. Штурмовые группы российской армии выбили всушников из опорного пункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись свыше 800 метров.В районе Тёткино противник активных действий не предпринимал, сосредоточив основные усилия на оборудовании позиций и доукомплектовании подразделений, а также на проводении ротации. Движение техники противника было своевременно вскрыто нашей разведкой, а артиллерией и ударами FPV-дронов "северян" нанесено прицельное поражение.Только на Сумском направлении за сутки уничтожено более 200 боевиков из переброшенных на усиление обороняющимся украинским войскам, а также боевая техника и вооружение. Неудивительно. Как я уже сказал некоторые командиры подразделений ВСУ из-за страха "задвухсотиться", предпочитать руководить боем подальше от "передка".Кстати, в рядах некоторых частей ВСУ вновь замечены колумбийские наемники. Причем если раньше они проходили боевое слаживание в учебных центрах под Харьковом, сейчас их прямиком бросили на линию боевого соприкосновения под Сумы.Вновь попытались "отличиться" украинские СМИ, несколько дней подряд разгоняя фейковую информацию "об уничтожении значительной части оккупантов в Кондратовке". На самом деле наши штурмовые подразделения, совершив маневренные действия, ушли за реку Синяк под прикрытием "зеленки" и оттуда вели обстрел позиций противника и пути их перемещения. Добавлю, что Кондратовка расположена на западном берегу, а зона безопасности в Сумской области пока охватывает территории восточнее реки Синяк, которая в здешних местах узкая (буквально двухметровый ручей), но при насыщении неба FPV-дронами и эта водная преграда несет смертельный риск.Между тем, те самые наши подразделения, которые будто бы были уничтожены в Кондратовке, как отмечают наши военкоры с места событий, продолжают успешно громить врага. Мотострелки 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" продвигаются вперед, расширяя буферную зону в Сумской области, несмотря на попытки противника удержать позиции.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250730/1066172271.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сумы, харьков, донбасс, вооруженные силы украины, дроны, геннадий алехин, бригада, спецоперация, сумская область
Эксклюзив, Сумы, Харьков, Донбасс, Вооруженные силы Украины, дроны, Геннадий Алехин, бригада, Спецоперация, Сумская область
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Командование ВСУ продолжает перебрасывать в Сумскую область подразделения с других участков линии соприкосновения. К примеру, Харьковского и Южно-Донецкого.
Во-первых, батальон 73-го морского центра специальных операций вынужден выполнять не свойственные ему боевые задачи.
Во-вторых, под Сумы в полном составе переброшен 59-й батальон 104-й отдельной бригады территориальной обороны. Цель очевидна: попытаться контратаковать на отдельных участках в районе населенных пунктов Юнаковка, Садки, Кондратовка. Там еще действуют отдельные подразделения из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Из радиоперехватов стало известно, что офицерский состав этих подразделений отсиживается в Сумах, а управлением боя на местах занимаются сержанты.
Тем не менее, боестолкновения в этом районе вспыхнули с новым ожесточением. В Юнаковке противник пытается цепляться за южные окраины села, оказывая упорное сопротивление. Наши подразделения ВДВ группировки войск "Север" под прикрытием "дронового зонтика" (ударные беспилотники) и дальнобойной артиллерии зачищают частные домовладения и выкуривают из подвалов диверсионные группы врага. Штурмовые группы российской армии выбили всушников из опорного пункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись свыше 800 метров.
В районе Тёткино противник активных действий не предпринимал, сосредоточив основные усилия на оборудовании позиций и доукомплектовании подразделений, а также на проводении ротации. Движение техники противника было своевременно вскрыто нашей разведкой, а артиллерией и ударами FPV-дронов "северян" нанесено прицельное поражение.
Только на Сумском направлении за сутки уничтожено более 200 боевиков из переброшенных на усиление обороняющимся украинским войскам, а также боевая техника и вооружение. Неудивительно. Как я уже сказал некоторые командиры подразделений ВСУ из-за страха "задвухсотиться", предпочитать руководить боем подальше от "передка".
Кстати, в рядах некоторых частей ВСУ вновь замечены колумбийские наемники. Причем если раньше они проходили боевое слаживание в учебных центрах под Харьковом, сейчас их прямиком бросили на линию боевого соприкосновения под Сумы.
Вновь попытались "отличиться" украинские СМИ, несколько дней подряд разгоняя фейковую информацию "об уничтожении значительной части оккупантов в Кондратовке". На самом деле наши штурмовые подразделения, совершив маневренные действия, ушли за реку Синяк под прикрытием "зеленки" и оттуда вели обстрел позиций противника и пути их перемещения. Добавлю, что Кондратовка расположена на западном берегу, а зона безопасности в Сумской области пока охватывает территории восточнее реки Синяк, которая в здешних местах узкая (буквально двухметровый ручей), но при насыщении неба FPV-дронами и эта водная преграда несет смертельный риск.
Между тем, те самые наши подразделения, которые будто бы были уничтожены в Кондратовке, как отмечают наши военкоры с места событий, продолжают успешно громить врага. Мотострелки 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" продвигаются вперед, расширяя буферную зону в Сумской области, несмотря на попытки противника удержать позиции.