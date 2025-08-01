Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев - 01.08.2025 Украина.ру
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Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев
Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев - 01.08.2025 Украина.ру
Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев
Передислокация украинских резервов в Сумскую область создала благоприятные условия для продвижения российских войск в Донбассе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-01T04:20
2025-08-01T04:20
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Эксперт объяснил успехи российских войск переброской украинских сил на северное направление. "Киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории", — отметил Евсеев.Он подчеркнул, что это решение украинского командования уже привело к ослаблению обороны в ключевых районах. "Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что противник ослабил другие направления", — добавил аналитик.Особое внимание эксперт уделил ситуации под Ореховом. "Отдельно хотел бы обратить внимание на продвижение вблизи Орехова, где мы вышли к Степногорску", — сказал Евсеев."Учитывая все это, надеюсь, что мы сможем освободить юг Донбасса в начале осени", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/kiev-v-stadii-otritsaniya-rezhim-zelenskogo-otkazyvaetsya-priznavat-osvobozhdenie-chasov-yara-1066253329.html
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новости, донбасс, сумская область, владимир евсеев, сумы, наступление на сумы, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, спецоперация, вс рф, всу, новости украины, новости россии
Новости, Донбасс, Сумская область, Владимир Евсеев, Сумы, наступление на Сумы, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, Новости Украины, новости России

Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев

04:20 01.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Передислокация украинских резервов в Сумскую область создала благоприятные условия для продвижения российских войск в Донбассе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт объяснил успехи российских войск переброской украинских сил на северное направление. "Киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории", — отметил Евсеев.
Он подчеркнул, что это решение украинского командования уже привело к ослаблению обороны в ключевых районах. "Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что противник ослабил другие направления", — добавил аналитик.
Особое внимание эксперт уделил ситуации под Ореховом. "Отдельно хотел бы обратить внимание на продвижение вблизи Орехова, где мы вышли к Степногорску", — сказал Евсеев.
"Учитывая все это, надеюсь, что мы сможем освободить юг Донбасса в начале осени", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
06:55Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
06:20Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
06:00"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
05:49ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 1 августа
05:40Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
05:30"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
05:25Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта
05:23"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты
05:20Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
05:00Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
04:50"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны
04:40Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов
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04:30Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими
04:20Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев
04:14"Это всё враньё": как киевский режим скрывает преступления людоловов
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