https://ukraina.ru/20250801/ukraina-perebrosila-rezervy-pod-sumy-oslabiv-donbass--evseev-1066255168.html

Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев

Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев - 01.08.2025 Украина.ру

Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев

Передислокация украинских резервов в Сумскую область создала благоприятные условия для продвижения российских войск в Донбассе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-08-01T04:20

2025-08-01T04:20

2025-08-01T04:20

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Эксперт объяснил успехи российских войск переброской украинских сил на северное направление. "Киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории", — отметил Евсеев.Он подчеркнул, что это решение украинского командования уже привело к ослаблению обороны в ключевых районах. "Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что противник ослабил другие направления", — добавил аналитик.Особое внимание эксперт уделил ситуации под Ореховом. "Отдельно хотел бы обратить внимание на продвижение вблизи Орехова, где мы вышли к Степногорску", — сказал Евсеев."Учитывая все это, надеюсь, что мы сможем освободить юг Донбасса в начале осени", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/kiev-v-stadii-otritsaniya-rezhim-zelenskogo-otkazyvaetsya-priznavat-osvobozhdenie-chasov-yara-1066253329.html

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