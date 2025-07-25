https://ukraina.ru/20250725/yuriy-knutov-armiya-rossii-beret-pokrovsk-v-koltso-no-chasov-yar-vynuzhdena-shturmovat-v-lob-1065957369.html

Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб

Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб - 25.07.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб

Отключение связи во время налета украинских дронов — это жизненная необходимость. Это как соблюдение в годы Великой Отечественной войны светомаскировки, потому что немецкие самолеты могли по свету определять свое местоположение. За несоблюдение светомаскировки в те времена существовала строгая ответственность, вплоть до уголовной.

2025-07-25T18:25

2025-07-25T18:25

2025-07-25T18:29

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.- Юрий Альбертович, в российских регионах стали отключать мобильный интернет во время атак украинских дронов, поскольку БПЛА управляются с помощью установленных на них модулей сотовой связи. Насколько эффективна эта мера, не наносит ли она, напротив, ущерб гражданскому сектору?- Если говорить об отключении мобильной связи, то это оправданная мера, потому что дроны, чтобы их не заглушали РЭБ, используют наши вышки мобильной связи как ориентиры и по ним наводятся на цели. Что нужно делать, чтобы это не наносило ущерба гражданском структурам. Нужен оптоволоконный интернет и цифровую телефонию. Это не такие большие затраты, но дублирование мобильной связи необходимо.- Наши "Герани" в воздушном пространстве Украины тоже переключаются на украинскую мобильную сеть. Как противник выходит из положения?- Они так же используют систему отключения. Других вариантов на сегодняшний день нет. Но сейчас большие деньги на Западе вкладываются в создание дронов ПВО. Франция объявила, что такой дрон уже разработан.Но в любом случае, отключение связи во время налета — это жизненная необходимость. Это как соблюдение в годы Великой Отечественной войны светомаскировки, потому что немецкие самолеты могли по свету определять свое местоположение. За необлюдение светомаскировки в те времена существовала строгая ответственность, вплоть до уголовной.- Как западные дроны ПВО могут снизить эффективность наших воздушных атак?- Они должны перехватывать "Герани", используя систему самонаведения с элементами искусственного интеллекта. Скоростные характеристики свыше 220 километров в час.То есть "Герань-2" они будут перехватывать, "Герань-3" вряд ли. "Герань-3" с реактивным двигателем от таких дронов будет уходить легко.Стоимость такого дрона ПВО в десятки раз меньше, чем зенитной ракеты, поэтому на них сейчас будет делаться ставка на Украине.Мы используем в качестве средства ПВО дрон "Елка", который запускается с пистолетной рукоятки. Он напоминает маленький "Ланцет". Дрон имеет четыре электрических двигателя, видеокамеру с современной системой распознавания. Дрон не несет взрывчатку, оказывая на цель только кинетическое воздействие.Не так давно в Минске на выставке демонстрировалась зенитная установка, напоминающая "Панцирь" на гусеничном шасси, но вместо ракет она применяет дроны, напоминающие "Елку".- Вчера вечером стало известно о том, что внезапно перестал работать Starlink, в том числе у ВСУ на фронте. Это технический сбой в империи Илона Маска или результат работы наших кибервойск?- Особенность работы этой системы заключается в том, что когда дальше по орбите уходит спутник, у которого произошел сбой, на его место приходит другой, исправный и рабочий. Поэтому здесь необходимо либо длительное воздействие на всю группу спутников, чем раскрывается местонахождение нашей станции РЭБ, либо воздействие на центр, который обрабатывает информацию подобного рода.Вероятнее всего, произошел сбой, либо имело место воздействие на центр управления и связи со спутниками, но он, конечно, находится не на Украине.Но есть и третий вариант — это высокая солнечная активность. Она могла повлиять на работу аппаратуру, которая крайне уязвима к такому роду воздействия.- На фоне сообщений с Запада о том, что Украина в будущем получит несколько комплексов Patriot, Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех пусковых установок этой системы за неделю. Как этого удалось достичь?- Каждый комплекс демаскирует себя после того, как производит пуск. Грамотное наблюдение, радиотехническая разведка, оптическая разведка со спутников, можно быстро определить координаты местонахождения пусковой остановки, если комплекс своевременно не свернулся и не переместился на новую позицию.Что касается передачи Украине Patriot, то вопрос не столько в самих комплексах, сколько в ракетах. На сегодняшний день примерно производится около 600 ракет для этих систем ПВО. Из них примерно 60 ракет версии PAC-2 производит Япония по лицензии. Строятся заводы в Румынии и Германии. В Румынии будут производиться новейшие версии PАC-3 MSE.Таким образом производство ракет может составлять примерно тысячу в год. Но если посмотреть на расход этих ракет, то Украине не хватит для решения проблем.По некоторым данным, в США насчитывается около 80 батарей Patriot, а во всем мире около 180. Так что Украина, даже если ее будут обеспечивать приоритетно, все равно будет получать крохи.А если еще эти ракеты мы будем отслеживать во время следования, а в момент разгрузки и складирования уничтожать, то даже наличие комплексов проблему не решит.Сегодня на Украине есть франко-итальянский комплекс SAMPT/T. Его называют европейским Patriot, хотя он уступает по дальности ракеты, но кое в чес превосходит. Но уже несколько месяцев этот комплекс не применяется из-за того, что нет ракет.Я считаю, что решение вопросов, связанных с Patriot, лежит в первую очередь в том, чтобы Украина не имела ракет, либо имела их очень мало.- Некоторые эксперты высказывают сомнения в целесообразности набора большого количества контрактной пехоты. Образно говоря, нет смысла контрактовать нового пехотинца за 3 миллиона рублей. Лучше на эти деньги купить 20 дронов. Якобы это принесет больше пользы, а потерь будет меньше. А как думаете вы?- Все зависит от стратегии, которую мы реализуем. На сегодняшний день Украина имеет колоссальное количество дронов. Но это связано не с тем, что она опережает нас в технологиях, которые передают ей страны НАТО, а с тем, что у Украины почти не хватает танков, тех же "Абрамсов" осталось несколько штук, САУ, ощущается резкая нехватка снарядов. У Украины нет авиации, способной проводить бомбометания.В этих условиях Украина может только обороняться, а в обороне дроны играют ключевую роль. Но не в наступлении, для которого нужна другая стратегия. Когда наши БПЛА ведут воздушную разведку, определяют цели. По ним отрабатывает артиллерия, РСЗО, если потребуется, то используется и танковая карусель.Если противник огрызается, то подключается авиация с ФАБами на УПМПК. После этого в дело вступает пехота в антидроновых плащах, которая может передвигаться на мотоциклах. Чаще всего это происходит либо на закате, либо на рассвете.Если все эти элементы соблюдаются, то вероятность того, что пехота выполнит свою задачу с минимальными потерями, очень велика. Особенно если такой цикл проводится несколько раз.И эта тактика показывает себя очень хорошо, учитывая, что мы не штурмуем города, за исключением Часов Яра, где вынуждены вести лобовое наступление из-за особенностей местности.Но даже Покровско-Мирноградскую агломерацию мы обходим с юга и севера. Мы берем агломерацию в кольцо, изолируем с помощью артиллерии и авиации. Противнику остается либо погибать в окружении без боеприпасов и резервов, либо оставлять позиции, обеспечивая наше продвижение.О способах борьбы с украинскими БПЛА Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу

https://ukraina.ru/20250725/1065906084.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, запад, румыния, юрий кнутов, илон маск, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, бпла