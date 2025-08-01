Геи* кончаются. Реальность нетрадиционной Украины: не успели пожениться, а уже развод - 01.08.2025 Украина.ру
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Геи* кончаются. Реальность нетрадиционной Украины: не успели пожениться, а уже развод
Геи* кончаются. Реальность нетрадиционной Украины: не успели пожениться, а уже развод - 01.08.2025 Украина.ру
Геи* кончаются. Реальность нетрадиционной Украины: не успели пожениться, а уже развод
Не успел просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский сжиться с новой политической реальностью, в которую его с головой опустили в вопросе независимости антикоорупционных органов, как беда доказала, что она не ходит одна.
2025-08-01T19:44
2025-08-01T19:44
украина
харьков
европа
владимир зеленский
андрей ермак
валерий залужный
вооруженные силы украины
сап
набу
мнения
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Неожиданный, но сильный и вряд ли приятный удар сзади (в хорошем смысле этого слова) Зеленскому нанесли участники ЛГБТ*-движения Украины. Они на весь мир сообщили, что не могут собрать гей-парад в Харькове в честь погибших солдат, мягко говоря, нетардиционной сексуальной ориентации. В соцсетях завирусилось следующее объявление: "На 5 сентября требуются ЛГБТ*-активисты для участия в прайд-фестивале. Задание: чествование памяти погибших ЛГБТК+*-военных".Говорит это о том, что в Харькове, некогда миллионном городе, в котором каждой твари однозначно было по паре и всевозможными извращенцами можно было пруд прудить, либо просто закончились, извините, геи*, лесбиянки и прочие банальные трансгендеры с обычными девиантными субчиками.Либо же ситуация еще круче и хуже для Зеленского – эта публика сознательно срывает мероприятие. которое вполне могло стать мощным и заметным маркером европейской продвинутости неонацистского режима и его вождей. И всему западному миру подтверить, что Зеленский, его верный глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и наци-мешпуха рангом пониже свято чтят демократию западного образца, твердо и непреклонно стоят на пути европейской интегарции, беззаветно служат общечеловеческим ценностям и веруют в ЛГБТ*-повестку, как в самих себя.Без этого же, как известно, в Европу ни ногой – могут и на порог не пустить и в знак презрения выделить некачественные контрацетиввы для альтернативного секса. Как каким-нибудь лохам из темного переулочка или забитого хутора (впрочем, не знаю, как у них наказывают пассивных, нерадивых и неверных)…В Харькове же полноценная трагедия заднеприводного харарктера: в городе обнаружился страшный дефицит нетрадиционалов. Их оказалось настолько мало, что даже некого позвать на полноценный парад. И людей, идущих в Европу первыми через излюбленный и вернейший "портал", приходится набирать буквально по объявлению. Сейчас организаторы ищут людей в интернете, предлагая по 2500 гривен (60 долл) за участие в гей*-параде в качестве массовки.Странная ситуация, ей-богу. Европейские активисты, гуманитаррно окучивающие Украину, "геефицируют"* украинцев так системно и методочно, что, казалось бы, радужные флажки должны свисать с каждой форточки. Ан нет: за "правильные взгляды" и за их публичную демонстрацию приходится платить. Как страшно жить!Выходов тут может быть четыре:– либо вернуть с фронта и бросить на парад гей*-солдат (если они там есть, конечно);– либо жестко приказать соросятам других видов и подвидов под страхом отлучения от соска с печенюшками изобразить из себя 5 сентября борцов за девиантные семейные ценности и походить по городу в разноцветном и радужном с боа на шее и перьями ниже спины;– либо завезти геев* из других регионов в качестве политических гастарбайтеров, как это в Украине обычно и делается при организации всяких мини-майданов там, где для них нет человеческого "сырья";– либо повысить расценки за участие. Но тогда на это мероприятие полезут такие геи* из местных бомжей и пенсионеров, что никто не поверит в их способность отличать кекс от секса и наборот. А по задумке организаторов и вдохновителей действа, геями* должны быть молодежь – как бы дикорустущее будущее Украины, выбравшей Европу.Какая связь, спросите вы, между независимостью САП и НАБУ с возможным срывом гей*-парада и при чем тут Зеленский и его неонацисты?Отвечаю по порядку: во-первых, кроме перманентных и традиционных завываний на всех уровнях о верности рыночной экономике и принципам демократии, у всех неофитов, которые стремились в НАТО и в Евросоюз, сломя голову, всегда были еще два верных маркера соответствия европейским веяниям. Они и служили пропуском.Первый – это борьба с коррупцией, которой не должны препятствовать власти, даже участвуя в ней, как это и было в Украине.Второй – политкорректность и толерантность, которые предполагали уравнение в правах с обычными людьми всех геев* и прочих извращенцев, вершиной чего должны были стать узаконенные однополые браки. Это уравненные силой отдельного закона.С борьбой с коррупцией западники вроде бы разобрались. Зеленский со своими зелебобиками как не бролся с нею, так и бороться не будет. Но теперь антикорупционные органы (САП и НАБУ) вернули себе независимость от укро-властей с таким мощнейшим скандалом и опусканием Зеленского на политическое дно позора и унижений, что теперь их можно будет еще вернее использовать. Разумеется, для давления на власть. И даже если потребуется, использовать их для организции госпереврота по замене Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сейчас не говорит разве что ленивый.Во-вторых, если сорвется гей*-парад в Харькове, то Зеленского и его неонацистов можно будет обвинить в забвении европейских ценностей неподалеку от линии фронта, что, мол, расхолаживает украинцев в борьбе за европейский выбор. А виноваты - Зеленский и его команда, которые-де попользовали ЛГБТ*-движение в своих целях да и не выполнили свои обязательства перед ним. И тем самым поставили еще один тормоз на пути в Европу.Например, задвинули в долгий ящик закон о признании однополых браков, который был подготовлен девиантными соросятами и через свое лобби с парламентскими мандатами передан в Верховную Раду. На рассмотрение. Но пылится он до сих пор неизвестно где. А мальчки и девочки со смещенной природой, но ранимой душой переживают: как же там Европа?Тема ЛГБТ*-сообщества давно юзается в Украине. Но без особого успеха. Хотя бы потому, что традиционные нацики, опора режима – сторонники традиционных же ценностей и всяких педиков на дух не перенсоят. И стараются все их акции разгонять силой, а участникам чистить анфасы.Особый импульс этой возне дало начало спецвоенной операции (СВО), которой ЛГБТ*-сообщество и решило воспользоваться для повышения своих акций. Геи*-активсты заявили, что они – такие же патриоты, как и все прочие, и потому ломанутся защищать родину в окопы. Вот тогда в Украине впервые активно и заговорили об, извините "боевых пида…ах"Вершиной этого ну очень специфического патриотизма стал 2023 год, когда ВСУ затеяли знаменитый "контрнаступ" и заверили всех, что "нанесут Рашке стратегическое поражение". Геи заорали со всех трибун: "И мы, и мы!" И сообщили, что на войну пошли 50 тысяч девиантных, которые создали 12 (двенадцать, Карл!) полноценных воинских бригад, укомплектованных нетрадиционалами (бригада = 4 тыс чел). И что превысило численность широко разрекламированной так называемой "Гвардии наступления", которую создали для победы над Россией.Тогда же заговорили о гейских подразделениях, их организациях и пабликах – "Военные ЛГБТКИ+", батальон "Единорог", "Братство Ахилла" и т. д. Их сразу же поддержали Reuters, The Economist, The Telegraph. Последний вещал: "Тысячи геев служат в украинских вооруженных силах, часто с радужным значком рядом с украинским сине-желтым на своей форме. ЛГБТ-группы также находятся на переднем крае гуманитарного волонтерства. Их видимость привела к кардинальным изменениям в украинском обществе".К каким изменениям? Очень просто – к узакониванию однополых браков. "Первые открытые солдаты-геи надеются, что Украина будет следующей и признает вклад ее солдат-ЛГБТ* во время войны... Количество сражающихся за Украину открытых солдат-представителей ЛГБТ* в сочетании с восприятием гомофобии как "традиционной русской ценности" привело к большему принятию однополых отношений в украинском обществе", – написал The Telegraph.Нужно отметить, что тогда в атомсфере несбыточных надежд на победу и лихорадочного милитари-патритотического подъема ЛГБТ*-авктивисты ловко и умело придумали очень удачную идеологическую привязку своих притязаний к общей тематике. Украинская пропаганда строилась на двух китах:а) солдаты ВСУ воюют за Украину и, следовательно, достойны всяческого уважения и ждут любой помощи, а критика недопустима;б) все, кто критикует ВСУ и войну, те за Россию и русский мир.Отсюда ЛГБТ*-активсты извлекли свои выводы для своей пропаганды: геи*-солдаты тоже достойны уважения, а все кто критикует их – поддерживают Россию и, значит, геев* нужно уравнивать с правах с обычными. Виктор Пилипенко, глава объединения "Военные ЛГБТКИ+" тогда написал в СМИ: "Ребята-геи* воюют на уровне со всеми, погибают, а нас за спинами в тылу продолжают поливать грязью. Спекулянты на ненависти мусолят тему запретов гей*-браков, мэр Франковска снова и снова утверждает, что "гей* не может быть патриотом", какая-то известная поп-звезда говорит, что быть геем* это грех. Скажу на это одно: после войны мы или те, кто придет после нас, обязательно получим право на равенство, брак, поставим памятник всем погибшим ЛГБТ*+ военным и высадим аллею деревьев рядом. Чтобы росли долго, как запечатленная в граните память".Во как! Но контрнаступ ВСУ вместе с геями* закончился неароматным пшиком, победа над Россией растаяла, как влажные фантазии нетрадиционалов при виде здоровых мужиков, и закон об однополых браках завис.Сейчас же, с общим ослаблением Зеленского, опять подвернулся чудесный шанс дожать его и выдавить из него еще и равенство однополых браков. Тем более, что западные таблоиды активно намекают, что между недопрезидентом и его канцеляристом Ермаком очень теплые отношения имеются прямо в подвальчике, где они ночуют и, похоже, коротают вместе время не только за теннисом и перетягиванием тяжестей…И потому очень важно знать, что стоит за активизацией гей*-темы: желание получить еще один рычаг давления на Зеленского, чтобы еще больше усилить контроль над ним или же это геи* решают свои прикладные проблемы под шумок.И только Харькова жалко – он может попасть под раздачу, сопротивляясь сатанизму и бесстыдству. Хотя, конечно, положа руку на сердце, можно сказать, что от Харькова следовало бы этого протеста ожидать. А что? Нормальный русскоязычный, интеллигентный город лишь с небольшой накипью наносного патриотического идиотизма, выдаваемого за национальное возрождение.Именно поэтому этот патриотизм был обязателен к нарочитой демонстрации. По поводу и без повода. На праздники и когда у кого-то срывало крышу. Но в душе-то большинство харьковчан – до сих пор нормальные люди. Во всяком случае оптимистам украинско-российской дружбы хотелось бы в это верить.Но потому-то неонацисткий центр в Киеве с подачи Львова и отнес Харьков в разряд городов, подвергаемых насильственной украино-патриотизации особенно мощно, системно и последовательно. Харьков в этом плане, может быть, даже был на втором месте после Одессы, которую решено было сломать окончательно. И сделать там реальностью раньше вызывавший смех и неприятие оксюморон – выражение "Одесса – украинский город". "Ха-ха-ха, какой-какой?..", – долгое время весело интересовались одесситы. А их для начала сожгли 2 мая 2014 года в Доме профосюзов…И потом в Одессе особо зверствовали завезенные неонацистские боевики, с особым остервенением ломали памятники и пытались переписать историю, откровенным репрессиям подвергались любые проявления несогласия и т. д. и т. п. И делают это сейчас.И почти тоже самое происходит в Харькове. Спросите любого харьковчанина, он вам расскажет с красках и с примерами, которые очень хорошо иллюстрируют общую историю болезни страны и нации, пардон, народа, еще раз пардон, населения, затравленного, запуганного репрессиями, вогнанного в страх и безнадегу……Хотя с гей*-парадом в Харькове в честь погибших педиков все еще может быть хорошо. Начнется новый учебный год, и для блезиру за небольшие гонорары могут недостающих геев* набрать среди студентов – тем всегда деньги нужны. Да и контингент среди студентов соответствующий есть: чтобы разбавить национальный состав студенчества, власти в русскоязычные Одессу и Харьков сознательно и целенаправленно гонят потоки абитуриентов из Галичины. Надеясь, что "расово правильные украинские" разбавят "ущербных русских". Но будем посмотреть, как говорят в Одессе…*движение признано в РФ экстремистским и запрещено
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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украина, харьков, европа, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, вооруженные силы украины, сап, набу, мнения
Украина, Харьков, Европа, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, САП, НАБУ, Мнения

Геи* кончаются. Реальность нетрадиционной Украины: не успели пожениться, а уже развод

19:44 01.08.2025
 
© ФотоЛГБТ, дети
ЛГБТ, дети - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Не успел просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский сжиться с новой политической реальностью, в которую его с головой опустили в вопросе независимости антикоорупционных органов, как беда доказала, что она не ходит одна.
Неожиданный, но сильный и вряд ли приятный удар сзади (в хорошем смысле этого слова) Зеленскому нанесли участники ЛГБТ*-движения Украины. Они на весь мир сообщили, что не могут собрать гей-парад в Харькове в честь погибших солдат, мягко говоря, нетардиционной сексуальной ориентации. В соцсетях завирусилось следующее объявление: "На 5 сентября требуются ЛГБТ*-активисты для участия в прайд-фестивале. Задание: чествование памяти погибших ЛГБТК+*-военных".
Говорит это о том, что в Харькове, некогда миллионном городе, в котором каждой твари однозначно было по паре и всевозможными извращенцами можно было пруд прудить, либо просто закончились, извините, геи*, лесбиянки и прочие банальные трансгендеры с обычными девиантными субчиками.
Либо же ситуация еще круче и хуже для Зеленского – эта публика сознательно срывает мероприятие. которое вполне могло стать мощным и заметным маркером европейской продвинутости неонацистского режима и его вождей. И всему западному миру подтверить, что Зеленский, его верный глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и наци-мешпуха рангом пониже свято чтят демократию западного образца, твердо и непреклонно стоят на пути европейской интегарции, беззаветно служат общечеловеческим ценностям и веруют в ЛГБТ*-повестку, как в самих себя.
Без этого же, как известно, в Европу ни ногой – могут и на порог не пустить и в знак презрения выделить некачественные контрацетиввы для альтернативного секса. Как каким-нибудь лохам из темного переулочка или забитого хутора (впрочем, не знаю, как у них наказывают пассивных, нерадивых и неверных)…
В Харькове же полноценная трагедия заднеприводного харарктера: в городе обнаружился страшный дефицит нетрадиционалов. Их оказалось настолько мало, что даже некого позвать на полноценный парад. И людей, идущих в Европу первыми через излюбленный и вернейший "портал", приходится набирать буквально по объявлению. Сейчас организаторы ищут людей в интернете, предлагая по 2500 гривен (60 долл) за участие в гей*-параде в качестве массовки.
Странная ситуация, ей-богу. Европейские активисты, гуманитаррно окучивающие Украину, "геефицируют"* украинцев так системно и методочно, что, казалось бы, радужные флажки должны свисать с каждой форточки. Ан нет: за "правильные взгляды" и за их публичную демонстрацию приходится платить. Как страшно жить!
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Выходов тут может быть четыре:
– либо вернуть с фронта и бросить на парад гей*-солдат (если они там есть, конечно);
– либо жестко приказать соросятам других видов и подвидов под страхом отлучения от соска с печенюшками изобразить из себя 5 сентября борцов за девиантные семейные ценности и походить по городу в разноцветном и радужном с боа на шее и перьями ниже спины;
– либо завезти геев* из других регионов в качестве политических гастарбайтеров, как это в Украине обычно и делается при организации всяких мини-майданов там, где для них нет человеческого "сырья";
– либо повысить расценки за участие. Но тогда на это мероприятие полезут такие геи* из местных бомжей и пенсионеров, что никто не поверит в их способность отличать кекс от секса и наборот. А по задумке организаторов и вдохновителей действа, геями* должны быть молодежь – как бы дикорустущее будущее Украины, выбравшей Европу.
Какая связь, спросите вы, между независимостью САП и НАБУ с возможным срывом гей*-парада и при чем тут Зеленский и его неонацисты?
Отвечаю по порядку: во-первых, кроме перманентных и традиционных завываний на всех уровнях о верности рыночной экономике и принципам демократии, у всех неофитов, которые стремились в НАТО и в Евросоюз, сломя голову, всегда были еще два верных маркера соответствия европейским веяниям. Они и служили пропуском.
Первый – это борьба с коррупцией, которой не должны препятствовать власти, даже участвуя в ней, как это и было в Украине.
Второй – политкорректность и толерантность, которые предполагали уравнение в правах с обычными людьми всех геев* и прочих извращенцев, вершиной чего должны были стать узаконенные однополые браки. Это уравненные силой отдельного закона.
С борьбой с коррупцией западники вроде бы разобрались. Зеленский со своими зелебобиками как не бролся с нею, так и бороться не будет. Но теперь антикорупционные органы (САП и НАБУ) вернули себе независимость от укро-властей с таким мощнейшим скандалом и опусканием Зеленского на политическое дно позора и унижений, что теперь их можно будет еще вернее использовать. Разумеется, для давления на власть. И даже если потребуется, использовать их для организции госпереврота по замене Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сейчас не говорит разве что ленивый.
Во-вторых, если сорвется гей*-парад в Харькове, то Зеленского и его неонацистов можно будет обвинить в забвении европейских ценностей неподалеку от линии фронта, что, мол, расхолаживает украинцев в борьбе за европейский выбор. А виноваты - Зеленский и его команда, которые-де попользовали ЛГБТ*-движение в своих целях да и не выполнили свои обязательства перед ним. И тем самым поставили еще один тормоз на пути в Европу.
Например, задвинули в долгий ящик закон о признании однополых браков, который был подготовлен девиантными соросятами и через свое лобби с парламентскими мандатами передан в Верховную Раду. На рассмотрение. Но пылится он до сих пор неизвестно где. А мальчки и девочки со смещенной природой, но ранимой душой переживают: как же там Европа?
Тема ЛГБТ*-сообщества давно юзается в Украине. Но без особого успеха. Хотя бы потому, что традиционные нацики, опора режима – сторонники традиционных же ценностей и всяких педиков на дух не перенсоят. И стараются все их акции разгонять силой, а участникам чистить анфасы.
Особый импульс этой возне дало начало спецвоенной операции (СВО), которой ЛГБТ*-сообщество и решило воспользоваться для повышения своих акций. Геи*-активсты заявили, что они – такие же патриоты, как и все прочие, и потому ломанутся защищать родину в окопы. Вот тогда в Украине впервые активно и заговорили об, извините "боевых пида…ах"
Вершиной этого ну очень специфического патриотизма стал 2023 год, когда ВСУ затеяли знаменитый "контрнаступ" и заверили всех, что "нанесут Рашке стратегическое поражение". Геи заорали со всех трибун: "И мы, и мы!" И сообщили, что на войну пошли 50 тысяч девиантных, которые создали 12 (двенадцать, Карл!) полноценных воинских бригад, укомплектованных нетрадиционалами (бригада = 4 тыс чел). И что превысило численность широко разрекламированной так называемой "Гвардии наступления", которую создали для победы над Россией.
Тогда же заговорили о гейских подразделениях, их организациях и пабликах – "Военные ЛГБТКИ+", батальон "Единорог", "Братство Ахилла" и т. д. Их сразу же поддержали Reuters, The Economist, The Telegraph. Последний вещал: "Тысячи геев служат в украинских вооруженных силах, часто с радужным значком рядом с украинским сине-желтым на своей форме. ЛГБТ-группы также находятся на переднем крае гуманитарного волонтерства. Их видимость привела к кардинальным изменениям в украинском обществе".
К каким изменениям? Очень просто – к узакониванию однополых браков. "Первые открытые солдаты-геи надеются, что Украина будет следующей и признает вклад ее солдат-ЛГБТ* во время войны... Количество сражающихся за Украину открытых солдат-представителей ЛГБТ* в сочетании с восприятием гомофобии как "традиционной русской ценности" привело к большему принятию однополых отношений в украинском обществе", – написал The Telegraph.
Нужно отметить, что тогда в атомсфере несбыточных надежд на победу и лихорадочного милитари-патритотического подъема ЛГБТ*-авктивисты ловко и умело придумали очень удачную идеологическую привязку своих притязаний к общей тематике. Украинская пропаганда строилась на двух китах:
а) солдаты ВСУ воюют за Украину и, следовательно, достойны всяческого уважения и ждут любой помощи, а критика недопустима;
б) все, кто критикует ВСУ и войну, те за Россию и русский мир.
Отсюда ЛГБТ*-активсты извлекли свои выводы для своей пропаганды: геи*-солдаты тоже достойны уважения, а все кто критикует их – поддерживают Россию и, значит, геев* нужно уравнивать с правах с обычными. Виктор Пилипенко, глава объединения "Военные ЛГБТКИ+" тогда написал в СМИ: "Ребята-геи* воюют на уровне со всеми, погибают, а нас за спинами в тылу продолжают поливать грязью. Спекулянты на ненависти мусолят тему запретов гей*-браков, мэр Франковска снова и снова утверждает, что "гей* не может быть патриотом", какая-то известная поп-звезда говорит, что быть геем* это грех. Скажу на это одно: после войны мы или те, кто придет после нас, обязательно получим право на равенство, брак, поставим памятник всем погибшим ЛГБТ*+ военным и высадим аллею деревьев рядом. Чтобы росли долго, как запечатленная в граните память".
Во как! Но контрнаступ ВСУ вместе с геями* закончился неароматным пшиком, победа над Россией растаяла, как влажные фантазии нетрадиционалов при виде здоровых мужиков, и закон об однополых браках завис.
Сейчас же, с общим ослаблением Зеленского, опять подвернулся чудесный шанс дожать его и выдавить из него еще и равенство однополых браков. Тем более, что западные таблоиды активно намекают, что между недопрезидентом и его канцеляристом Ермаком очень теплые отношения имеются прямо в подвальчике, где они ночуют и, похоже, коротают вместе время не только за теннисом и перетягиванием тяжестей…
И потому очень важно знать, что стоит за активизацией гей*-темы: желание получить еще один рычаг давления на Зеленского, чтобы еще больше усилить контроль над ним или же это геи* решают свои прикладные проблемы под шумок.
И только Харькова жалко – он может попасть под раздачу, сопротивляясь сатанизму и бесстыдству. Хотя, конечно, положа руку на сердце, можно сказать, что от Харькова следовало бы этого протеста ожидать. А что? Нормальный русскоязычный, интеллигентный город лишь с небольшой накипью наносного патриотического идиотизма, выдаваемого за национальное возрождение.
Именно поэтому этот патриотизм был обязателен к нарочитой демонстрации. По поводу и без повода. На праздники и когда у кого-то срывало крышу. Но в душе-то большинство харьковчан – до сих пор нормальные люди. Во всяком случае оптимистам украинско-российской дружбы хотелось бы в это верить.
Но потому-то неонацисткий центр в Киеве с подачи Львова и отнес Харьков в разряд городов, подвергаемых насильственной украино-патриотизации особенно мощно, системно и последовательно. Харьков в этом плане, может быть, даже был на втором месте после Одессы, которую решено было сломать окончательно. И сделать там реальностью раньше вызывавший смех и неприятие оксюморон – выражение "Одесса – украинский город". "Ха-ха-ха, какой-какой?..", – долгое время весело интересовались одесситы. А их для начала сожгли 2 мая 2014 года в Доме профосюзов…
И потом в Одессе особо зверствовали завезенные неонацистские боевики, с особым остервенением ломали памятники и пытались переписать историю, откровенным репрессиям подвергались любые проявления несогласия и т. д. и т. п. И делают это сейчас.
И почти тоже самое происходит в Харькове. Спросите любого харьковчанина, он вам расскажет с красках и с примерами, которые очень хорошо иллюстрируют общую историю болезни страны и нации, пардон, народа, еще раз пардон, населения, затравленного, запуганного репрессиями, вогнанного в страх и безнадегу…
…Хотя с гей*-парадом в Харькове в честь погибших педиков все еще может быть хорошо. Начнется новый учебный год, и для блезиру за небольшие гонорары могут недостающих геев* набрать среди студентов – тем всегда деньги нужны. Да и контингент среди студентов соответствующий есть: чтобы разбавить национальный состав студенчества, власти в русскоязычные Одессу и Харьков сознательно и целенаправленно гонят потоки абитуриентов из Галичины. Надеясь, что "расово правильные украинские" разбавят "ущербных русских". Но будем посмотреть, как говорят в Одессе…
*движение признано в РФ экстремистским и запрещено
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