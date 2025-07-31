День независимости НАБУ от Зеленского - 31.07.2025 Украина.ру
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День независимости НАБУ от Зеленского
День независимости НАБУ от Зеленского - 31.07.2025 Украина.ру
День независимости НАБУ от Зеленского
В четверг, в последний день июля, Верховная Рада должна проголосовать за законопроект, который фактически обнуляет изменения в работе антикоррупционных органов, которые еще совсем недавно тем же парламентом были утверждены
2025-07-31T04:36
2025-07-31T04:36
эксклюзив
украина
владимир зеленский
набу
сап
сбу
верховная рада
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Что такое НАБУ и САП и почему их так не любит ЗеленскийРечь идет о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), а также работающей с ним в связке Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Эти структуры были созданы вскоре после госпереворота в 2014 году в качестве выполнения условий Европы и США для дальнейшей поддержки Киева и ориентированы на расследования, касающихся высокопоставленных чиновников.Формально необходимость создания НАБУ и САП объяснялась разгулом коррупции на Украине, на которую косо смотрели на Западе. В реальности эти органы очень быстро превратились в инструмент давления на украинские постмайданные власти, представители которых в зависимости от текущей политической конъюнктуры могли попасть под уголовные дела.Зеленский и его команда давно точат зубы на НАБУ и САП, опасаясь, что рано или поздно могут стать фигурантами уголовных дел. Чтобы ослабить эти ведомства, Офис президента (ОП) стравливает две этих структуры между собой, а также не первый год предпринимает шаги, чтобы изменить схему работы антикоррупционных органов с выгодой для себя.В 2024 году с поста заместителя главы Национального агентства по противодействию коррупции (еще один антикоррупционный орган из той же серии) ушел Артем Сытник, который ранее руководил НАБУ. Он объяснил свое решение тем, что руководство этими органами хочет менять принцип их работы."В последнее время новые руководители антикоррупционных органов часто принимают решение об изменении организационной структуры учреждений. &lt;...&gt; При этом ломаются &lt;...&gt; системы, которые являются устойчивыми, эффективными и начали давать серьезные результаты работы. Определенные события и решения последнего времени, к сожалению, указывают, что вопрос сохранения независимости и профессиональности антикоррупционных органов особенно актуален", - рассказал Сытник.В противовес ОП поддержку НАБУ и САП выражают различные общественные организации, ориентированные на западные гранты, а также структуры, связанные с Демократической партией США, по лекалам которой производились реформы на Украине с 2014 года.Детективы-шпионы и скандальные правкиВялотекущие атаки властей на НАБУ и САП резко активизировались некоторое время назад. Двадцать первого июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обысках у нескольких детективов НАБУ.Поводом к следственным действиям стали подозрения в коррупции, госизмене и торговле с Россией в рядах сотрудников этих органов.Как сообщила СБУ, один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов якобы выступал посредником в продаже партии технической конопли своего отца в Дагестан.Его отец, отмечали в спецслужбе, имеет паспорт РФ, а мать проживает в Киеве, но пенсию получает в ДНР и агитирует за Россию в соцсетях. Магамедрасулов будто бы скрыл эти факты при приеме на работу в НАБУ, где он координируют деятельность ведомства в прифронтовой Днепропетровской области и на контролируемой Украиной части Запорожской области.Известно, что в те дни обыски прошли у 15 детективов и сотрудников НАБУ. Как сообщала СБУ, одним из них оказался "агентом ФСБ", который будто бы шпионил прямо в элитном подразделении "Д-2" (Второе Главное специальное подразделение детективов), где он якобы сливал россиянам некие секретные базы данных. Речь идет о сотруднике НАБУ Викторе Гусарове.В СБУ подчеркнули, что ранее предупреждали начальство НАБУ о нем."Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу в занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности", - заявили в спецслужбе. В НАБУ же ответили, что совместно с коллегами из СБУ провели внутреннее расследование, которое не подтвердило этих фактов.Гусаров и Магомедрасулов были взяты под стражу.В антикоррупционных органах на следственные действия СБУ и прокуратуры против своих работников ожидаемо отреагировали резко. Прозвучали обвинения в произволе, насилии, обысках без санкций суда, а также в попытке сорвать "спецоперации" антикоррупционных органов.Далее события развивались стремительно. На следующий день, 22 июля, Рада должна была рассматривать законопроект № 12414, который касался "особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения".Незадолго до того, как депутаты должны были приступить к голосованию, в проект закона были внесены правки, которые касались НАБУ и САП и переподчиняли их генеральному прокурору. Закон быстро провели через Раду и отправили на подпись Зеленскому, который также не стал мешкать.Позднее депутат парламента Алексей Гончаренко* заявил, что некоторым депутатам за "нужное" голосование были предложены деньги, а кем-то "попользовались бесплатно".Протесты, критика Запада и новый законВ день принятия и подписания закона, который многие расценили как ликвидацию самостоятельности антикоррупционных органов, на Украине прошли первые протесты. Наиболее массовая акция состоялась в Киеве у театра Франко, на которую пришли порядка 9 тыс. человек.Организованные "грантоедскими" организациями митинги прошли и в следующие дни в разных городах страны.Параллельно с этим на Зеленского стали оказывать сильное давление из-за рубежа. Послы стран "Большой семерки" выразили глубокую обеспокоенность происходящим, а в западных СМИ появилась серия материалов, в которых власти Украины критиковались за авторитарные замашки.Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на несколько источников в правительстве, МИД и Верховной Раде сообщило, что Европейский союз поставил на паузу всю финансовую помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП.Отмечалось, что речь идет о доле ЕС в программе ERA Loans (около 20 млрд долларов, которые Украина планировала получить до конца текущего года), а также кредитование от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Еврокомиссия направила украинским властям письмо, в котором потребовало вернуть независимость НАБУ и САП, иначе помощь от Европы Украина больше не увидит.Зеленского хватило на два дня. Уже 24 июля он объявил, что вносит в парламент новый законопроект, который фактически обнуляет предыдущие изменения, касающиеся НАБУ и САП. Единственное, что в нем остается – это необходимость для детективов НАБУ раз в полгода проходить проверку на детекторе лжи касательно связей с РФ.Рассмотрение закона должно пройти в четверг, 31 июля. Ранее его утвердил профильный парламентский комитет.Компромат на Зеленского и что будет дальшеКавалерийский наскок Зеленского на НАБУ и САП может быть связан с расследованиями, которые эти ведомства вели против лиц, близких к нынешнему руководству страны.Месяц назад подозрение в коррупции получил вице-премьер, близкий к главе ОП Андрею Ермаку Алексей Чернышов. Его обвиняют в мошенничестве с квартирами.Далее следствие, пишут местные СМИ, стало подбираться к "кошельку" Зеленского, совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу. В мае украинские СМИ обнародовали материал, согласно которому косвенно связанные с Миндичем компании причастны к махинациям со строительством оборонительных укреплений, а месяц спустя НАБУ задержало его двоюродного брата за хищения в "Харьковоблэнерго".Издание "Цензор.нет" пишет, что в настоящее время Миндич находится в Австрии.Вся шумиха вокруг лишения независимости НАБУ и САП может быть связана с тем, что ближайшего соратника Зеленского готовились перевести в статус подозреваемого, однако оперативный контрудар со стороны Офиса Зеленского эту угрозу нивелировал.Расчет строился на то, что Запад не станет резко реагировать на произошедшее, так как эта тема не находится в фокусе внимания администрации Дональда Трампа, а европейцы просто не захотят критиковать Украину, которая находится в состоянии военного положения, однако все получилось как раз наоборот.Кроме того, "Украинская правда" сообщила, что детективы НАБУ прослушивали Миндича и на записи мог попасть его разговор с Зеленским, в котором они обсуждали некие коррупционные схемы.Сохраняется интрига, как теперь проголосуют депутаты за новую версию закона. Протестующие готовятся к разным сценариям. Один из них – контролируемые ОП парламентарии сорвут голосование, выступив против или не набрав необходимого минимума. Тогда оппоненты власти готовятся продолжать протесты и переходить к их радикализации.Так или иначе, прошедшие полторы недели явили крупнейший внутриполитический кризис для Зеленского за все время его правления, который еще не окончился. Очевидно, что решение законодательно прижать НАБУ и САП было плохо просчитанным и опиралось на неверные выводы при анализе его последствий.В итоге болезненно реагирующий на колебания своей популярности Зеленский получил помимо непростой ситуации на фронте и в экономике еще и протестную улицу, которая требует его отставки. Это делает еще более зыбкими его шансы на переизбрание на второй президентский срок в случае назначения выборов.Поражение Зеленского в борьбе с НАБУ и САП лишний раз продемонстрировало всю степень внешней управляемости правящего на Украине режима. Оппоненты власти будут и дальше бить в это слабое место: участники нынешних протестов выдвинули новое требование - назначить директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цывинского. Это еще один выходец из НАБУ, назначение которого было обеспечено голосами иностранных экспертов, которые имеют решающее слово в комиссии, которая курирует работу БЭБ. Против его кандидатуры выступают власти, из-за чего правительство просто не утверждает его в должности.Зеленский разворошил улей и теперь стоит ожидать ответных ударов со стороны антикоррупционнеров. Первые намеки на это уже последовали - в САП заявили, что фигурантами уголовных дел о коррупции являются 31 действующий депутат Рады. Ближайшее будущее также покажет, как неосторожный маневр Киева с антикоррупционными органами скажется на отношении к нему со стороны американских и европейских покровителей Украины. Теперь они должны воочию убедится в непредсказуемости Зеленского на фоне все более отчетливо проступающих признаков полной коррумпированности украинской властной вертикали сверху до низу.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаИнтересные наблюдения из ситуации с НАБУ и САП - в материале издания Украина.ру Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ.
https://ukraina.ru/20250723/zelenskiy-igraet-s-ognm-zapad-ne-stal-molchat-nascht-nabu-i-sap-1065821377.html
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Павел Котов
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, набу, сап, сбу, верховная рада
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, НАБУ, САП, СБУ, Верховная Рада

День независимости НАБУ от Зеленского

04:36 31.07.2025
 
© Фото : пресс-служба НАБУнабу
набу - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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В четверг, в последний день июля, Верховная Рада должна проголосовать за законопроект, который фактически обнуляет изменения в работе антикоррупционных органов, которые еще совсем недавно тем же парламентом были утверждены
Что такое НАБУ и САП и почему их так не любит Зеленский
Речь идет о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), а также работающей с ним в связке Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Эти структуры были созданы вскоре после госпереворота в 2014 году в качестве выполнения условий Европы и США для дальнейшей поддержки Киева и ориентированы на расследования, касающихся высокопоставленных чиновников.
Формально необходимость создания НАБУ и САП объяснялась разгулом коррупции на Украине, на которую косо смотрели на Западе. В реальности эти органы очень быстро превратились в инструмент давления на украинские постмайданные власти, представители которых в зависимости от текущей политической конъюнктуры могли попасть под уголовные дела.
Зеленский и его команда давно точат зубы на НАБУ и САП, опасаясь, что рано или поздно могут стать фигурантами уголовных дел. Чтобы ослабить эти ведомства, Офис президента (ОП) стравливает две этих структуры между собой, а также не первый год предпринимает шаги, чтобы изменить схему работы антикоррупционных органов с выгодой для себя.
В 2024 году с поста заместителя главы Национального агентства по противодействию коррупции (еще один антикоррупционный орган из той же серии) ушел Артем Сытник, который ранее руководил НАБУ. Он объяснил свое решение тем, что руководство этими органами хочет менять принцип их работы.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національне Антикорупційне Бюро УкраїниСытник Артем НАБУ
Сытник Артем НАБУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національне Антикорупційне Бюро України
Сытник Артем НАБУ
"В последнее время новые руководители антикоррупционных органов часто принимают решение об изменении организационной структуры учреждений. <...> При этом ломаются <...> системы, которые являются устойчивыми, эффективными и начали давать серьезные результаты работы. Определенные события и решения последнего времени, к сожалению, указывают, что вопрос сохранения независимости и профессиональности антикоррупционных органов особенно актуален", - рассказал Сытник.
В противовес ОП поддержку НАБУ и САП выражают различные общественные организации, ориентированные на западные гранты, а также структуры, связанные с Демократической партией США, по лекалам которой производились реформы на Украине с 2014 года.
Детективы-шпионы и скандальные правки
Вялотекущие атаки властей на НАБУ и САП резко активизировались некоторое время назад. Двадцать первого июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обысках у нескольких детективов НАБУ.
Поводом к следственным действиям стали подозрения в коррупции, госизмене и торговле с Россией в рядах сотрудников этих органов.
Как сообщила СБУ, один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов якобы выступал посредником в продаже партии технической конопли своего отца в Дагестан.
Его отец, отмечали в спецслужбе, имеет паспорт РФ, а мать проживает в Киеве, но пенсию получает в ДНР и агитирует за Россию в соцсетях. Магамедрасулов будто бы скрыл эти факты при приеме на работу в НАБУ, где он координируют деятельность ведомства в прифронтовой Днепропетровской области и на контролируемой Украиной части Запорожской области.
© Фото : соцсетиОбыски СБУ у детективов НАБУ
Обыски СБУ у детективов НАБУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : соцсети
Обыски СБУ у детективов НАБУ
Известно, что в те дни обыски прошли у 15 детективов и сотрудников НАБУ. Как сообщала СБУ, одним из них оказался "агентом ФСБ", который будто бы шпионил прямо в элитном подразделении "Д-2" (Второе Главное специальное подразделение детективов), где он якобы сливал россиянам некие секретные базы данных. Речь идет о сотруднике НАБУ Викторе Гусарове.
В СБУ подчеркнули, что ранее предупреждали начальство НАБУ о нем.
"Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу в занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности", - заявили в спецслужбе. В НАБУ же ответили, что совместно с коллегами из СБУ провели внутреннее расследование, которое не подтвердило этих фактов.
Гусаров и Магомедрасулов были взяты под стражу.
В антикоррупционных органах на следственные действия СБУ и прокуратуры против своих работников ожидаемо отреагировали резко. Прозвучали обвинения в произволе, насилии, обысках без санкций суда, а также в попытке сорвать "спецоперации" антикоррупционных органов.
Далее события развивались стремительно. На следующий день, 22 июля, Рада должна была рассматривать законопроект № 12414, который касался "особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения".
Незадолго до того, как депутаты должны были приступить к голосованию, в проект закона были внесены правки, которые касались НАБУ и САП и переподчиняли их генеральному прокурору. Закон быстро провели через Раду и отправили на подпись Зеленскому, который также не стал мешкать.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
23 июля, 18:07
Зеленский играет с огнём: Запад не стал молчать насчёт НАБУ и САПСпешное решение об изменении структуры антикоррупционной системы на Украине так остро встретили зарубежные союзники Киева, потому что это напрямую затрагивает их интересы
Позднее депутат парламента Алексей Гончаренко* заявил, что некоторым депутатам за "нужное" голосование были предложены деньги, а кем-то "попользовались бесплатно".
Протесты, критика Запада и новый закон
В день принятия и подписания закона, который многие расценили как ликвидацию самостоятельности антикоррупционных органов, на Украине прошли первые протесты. Наиболее массовая акция состоялась в Киеве у театра Франко, на которую пришли порядка 9 тыс. человек.
Организованные "грантоедскими" организациями митинги прошли и в следующие дни в разных городах страны.
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP / Mykola Tys
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP / Alex Babenko
Параллельно с этим на Зеленского стали оказывать сильное давление из-за рубежа. Послы стран "Большой семерки" выразили глубокую обеспокоенность происходящим, а в западных СМИ появилась серия материалов, в которых власти Украины критиковались за авторитарные замашки.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на несколько источников в правительстве, МИД и Верховной Раде сообщило, что Европейский союз поставил на паузу всю финансовую помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП.
Отмечалось, что речь идет о доле ЕС в программе ERA Loans (около 20 млрд долларов, которые Украина планировала получить до конца текущего года), а также кредитование от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Еврокомиссия направила украинским властям письмо, в котором потребовало вернуть независимость НАБУ и САП, иначе помощь от Европы Украина больше не увидит.
Зеленского хватило на два дня. Уже 24 июля он объявил, что вносит в парламент новый законопроект, который фактически обнуляет предыдущие изменения, касающиеся НАБУ и САП. Единственное, что в нем остается – это необходимость для детективов НАБУ раз в полгода проходить проверку на детекторе лжи касательно связей с РФ.
Рассмотрение закона должно пройти в четверг, 31 июля. Ранее его утвердил профильный парламентский комитет.
Компромат на Зеленского и что будет дальше
Кавалерийский наскок Зеленского на НАБУ и САП может быть связан с расследованиями, которые эти ведомства вели против лиц, близких к нынешнему руководству страны.
Месяц назад подозрение в коррупции получил вице-премьер, близкий к главе ОП Андрею Ермаку Алексей Чернышов. Его обвиняют в мошенничестве с квартирами.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Чернышов
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Чернышов
Далее следствие, пишут местные СМИ, стало подбираться к "кошельку" Зеленского, совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу. В мае украинские СМИ обнародовали материал, согласно которому косвенно связанные с Миндичем компании причастны к махинациям со строительством оборонительных укреплений, а месяц спустя НАБУ задержало его двоюродного брата за хищения в "Харьковоблэнерго".
Издание "Цензор.нет" пишет, что в настоящее время Миндич находится в Австрии.
Вся шумиха вокруг лишения независимости НАБУ и САП может быть связана с тем, что ближайшего соратника Зеленского готовились перевести в статус подозреваемого, однако оперативный контрудар со стороны Офиса Зеленского эту угрозу нивелировал.
Расчет строился на то, что Запад не станет резко реагировать на произошедшее, так как эта тема не находится в фокусе внимания администрации Дональда Трампа, а европейцы просто не захотят критиковать Украину, которая находится в состоянии военного положения, однако все получилось как раз наоборот.
Кроме того, "Украинская правда" сообщила, что детективы НАБУ прослушивали Миндича и на записи мог попасть его разговор с Зеленским, в котором они обсуждали некие коррупционные схемы.
© пресс-служба президента Украины
© пресс-служба президента Украины
Сохраняется интрига, как теперь проголосуют депутаты за новую версию закона. Протестующие готовятся к разным сценариям. Один из них – контролируемые ОП парламентарии сорвут голосование, выступив против или не набрав необходимого минимума. Тогда оппоненты власти готовятся продолжать протесты и переходить к их радикализации.
Так или иначе, прошедшие полторы недели явили крупнейший внутриполитический кризис для Зеленского за все время его правления, который еще не окончился. Очевидно, что решение законодательно прижать НАБУ и САП было плохо просчитанным и опиралось на неверные выводы при анализе его последствий.
В итоге болезненно реагирующий на колебания своей популярности Зеленский получил помимо непростой ситуации на фронте и в экономике еще и протестную улицу, которая требует его отставки. Это делает еще более зыбкими его шансы на переизбрание на второй президентский срок в случае назначения выборов.
Поражение Зеленского в борьбе с НАБУ и САП лишний раз продемонстрировало всю степень внешней управляемости правящего на Украине режима.
Оппоненты власти будут и дальше бить в это слабое место: участники нынешних протестов выдвинули новое требование - назначить директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цывинского. Это еще один выходец из НАБУ, назначение которого было обеспечено голосами иностранных экспертов, которые имеют решающее слово в комиссии, которая курирует работу БЭБ. Против его кандидатуры выступают власти, из-за чего правительство просто не утверждает его в должности.
Зеленский разворошил улей и теперь стоит ожидать ответных ударов со стороны антикоррупционнеров. Первые намеки на это уже последовали - в САП заявили, что фигурантами уголовных дел о коррупции являются 31 действующий депутат Рады.
Ближайшее будущее также покажет, как неосторожный маневр Киева с антикоррупционными органами скажется на отношении к нему со стороны американских и европейских покровителей Украины. Теперь они должны воочию убедится в непредсказуемости Зеленского на фоне все более отчетливо проступающих признаков полной коррумпированности украинской властной вертикали сверху до низу.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Интересные наблюдения из ситуации с НАБУ и САП - в материале издания Украина.ру Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ.
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ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийНАБУСАПСБУВерховная Рада
 
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