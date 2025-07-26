https://ukraina.ru/20250726/svinopasov-i-grechkoseev-ne-sprashivali-chto-pokazal-bunt-zelenskogo-protiv-nabu-1065953279.html

Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ

Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ - 26.07.2025 Украина.ру

Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ

Владимир Зеленский предпринял дерзкую, но уже очевидно безрезультативную попытку демонтировать созданную при его предшественнике инфраструктуру внешнего управления в лице НАБУ, САП и ВАКС — троицы антикоррупционных органов.

2025-07-26T07:07

2025-07-26T07:07

2025-07-26T07:07

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Пускай противостояние украинской жабы и заморской гадюки никак на ход СВО не влияет, но всё же позволяет сделать несколько небезынтересных наблюдений.История с неудачным подчинением себе НАБУ — это не бунт Зеленского против своих хозяев, а попытка снять накинутые ими намордник и поводок с ошейником в надежде на то, что хозяева это стерпят. НАБУ, САП и ВАКС создавали при Порошенко*, и тот с ними мирился, опираясь во многом на национальную олигархию, представителем которой он сам и является.У него хватило ума обеспечивать киевской власти и национальному капиталу достаточное поле для манёвра. Благоволили ему и внешние обстоятельства. Порошенко и его соратники понимали, кто и для чего держит ошейник, поводок и намордник, но не давали их на себя накинуть.Зеленский же сделал всё, чтобы ошейник и намордник стали для него привычными аксессуарами.Приходя к власти, он, словно паровоз, протащил в Раду целую фракцию "грантоедов" и "соросят", чей видный представитель ещё не так давно разъезжал по этажам Кабмина на электросамокате. Так и оказалось, что "соросята" стали властью, тогда как ранее они были при власти в статусе советников и помощников.Оказавшись наверху, Зеленский расправился со всеми представителями крупного капитала, с которыми ещё можно было жить по принципу "Техас грабят техасцы", и позволил участвовать в этом грабеже иностранным ТНК. А чтобы не усложнять себе жизнь, он позволил USAID взять на содержание целые органы государственной власти, перестроив систему госуправления по присланным с Запада лекалам — это было проще и удобнее, чем изобретать что-либо самостоятельно. Так и оказалось, что союзников внутри страны у Зеленского нет, а глубинное государство в лице остатков бюрократии куда внимательнее прислушивается к голосам из посольств G7, чем к крикам с Банковой.Допустив войну с Россией, он впал в полную политическую, финансовую и военную зависимость от владельцев своих новых аксессуаров и, не придумав ничего лучше, решил избавиться от всех конкурентов, превратив их во врагов, а не союзников в деле разворовывания Украины.И вот на пике внешней зависимости, после провала всех попыток сокрушить Россию — два контрнаступления, масса терактов — Зеленский попытался снять с себя ошейник и намордник. При этом тех, кто мог бы помочь ему в этом, не оказалось. Пётр Порошенко — единственный политически активный представитель национальной олигархии — и тот оказался на стороне антикоррупционеров.В какой-то иной — альтернативной и фантастической — реальности Зеленский мог бы опереться на народ как на совокупность жителей Украины. Но история вокруг НАБУ вновь показывает, кто на самом деле является украинским народом и на какую легитимность опирается киевская власть. Отыгрывая назад свою же инициативу по подчинению антикоррупционных органов себе же через Генпрокурора, Зеленский заявил, что "уважает мнение общества"."Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: всё должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали", — отметил Зеленский.Этим заявлением он сразу показал, что считает обществом лишь тех, кто, опираясь на западную инфраструктуру внешнего управления, может оказать сопротивление самому Зеленскому. Все остальные — свинопасы и гречкосеи, мнение которых Зеленского не интересовало ни до начала СВО, ни после неё. Люди — это грантовые активисты, народ — это сборище иноагентов, которые вышли на улицы протестовать за сохранение инфраструктуры внешнего влияния и получают за участие в протестной деятельности деньги. Этих людей нельзя бить, их протест нельзя подавить, а их самих — бусифицировать. К ним можно лишь прислушаться, так как они неприкосновенны. Остальных Зеленский людьми не считает, остальные для него являются оружием, на которое он просит 25 млрд долларов у тех, чей поводок он попытался перерезать своим законом.Поэтому единственным источником власти на Украине является уже утративший свой коллективный характер Запад. Он же является источником легитимности: кого назовут президентом послы стран G7, тот и будет таковым вне зависимости от своего происхождения и карьерного пути. Именно это Зеленскому и показали в лёгкой форме посредством вала публикаций в СМИ с угрозами оставить киевскую власть без внешнего финансирования и гарантий личной неприкосновенности. И киевская власть этот призыв услышала.При этом тот факт, что антикоррупционеры являются зримым воплощением украинской коррупции и в целом на них клейма ставить негде, не интересует никого ни внутри Украины, ни за её пределами. И в этом лично виновны Зеленский с Ермаком как воплощения алчности и тупости — худших качеств киевской власти. Тупое воровство было главной претензией к Зеленскому накануне СВО, о которой граждане Украины вскоре забыли, посчитав спецоперацию России агрессией, а войну с Россией — народным делом. А дальнейшее развитие украинского рабовладельческого строя будет продолжаться вне зависимости от того, кто ворует и кто формально борется с воровством.Мнение граждан Украины никого в принципе не интересует, и в этом противостоянии они являются исключительно сторонними наблюдателями без права голоса. Будущее Зеленского в свою очередь зависит от того, насколько сильно он готов каяться и унижаться за попытку уравнять себя, не имея для этого никаких ресурсов, с настоящими хозяевами Украины. Ему простили бунт против Трампа, но бунт против основы основ — инфраструктуры внешнего управления — могут и не простить.Беда Зеленского в данном случае в том, что он считал себя субъектом политики, будучи на самом деле лишь функцией.* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельностиЧитайте также: Экономика Украины и война: долги по пенсиям, массовая нищета и передача портового терминала американцам

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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