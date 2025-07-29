"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинская армия может столкнуться с коллапсом фронта уже в начале 2026 года. Уже через полгода ВСУ столкнутся с таким уровнем убыли, что удерживать нынешнюю линию фронта станет физически невозможно. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Уже через полгода украинская армия столкнётся с таким уровнем убыли, что удерживать нынешнюю линию фронта станет физически невозможно", – утверждает эксперт.
По его данным, ежемесячная убыль составляет 10-15 тысяч человек при мобилизационных возможностях около 20 тысяч.
Павлив критикует озвученные Игорем Луценко оценки: "Его "два года" — это удобная цифра для внутреннего потребителя, для политической системы, которая живёт иллюзиями". Аналитик настаивает, что реальные сроки гораздо короче – фронт достигнет критической точки уже зимой 2025-2026 годов.
Особое внимание уделяется проблеме дезертирства: "С начала войны открыто более 250 тысяч дел о дезертирстве... реальная цифра дезертиров может достигать 300 тысяч". Это, по мнению эксперта, дополнительно усугубляет кадровый кризис ВСУ.
"Время играет против Украины. Вопрос звучит так: что рухнет раньше — линия фронта или вера в то, что её можно удержать?", – резюмирует Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.
05:13Александр Зимовский: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград Общая численность ВСУ уже составляет 2 миллиона человек. Из них на поле боя находятся 700 тысяч. Это сопоставимо с общей численностью наших вооруженных сил. Поэтому пока до демилитаризации Украины еще далеко, военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
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