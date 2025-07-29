https://ukraina.ru/20250729/front-vsu-mozhet-rukhnut-uzhe-v-2026-godu--ekspert-proanaliziroval-realnye-poteri-ukrainy-1066109743.html

"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины

"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины - 29.07.2025 Украина.ру

"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины

Украинская армия может столкнуться с коллапсом фронта уже в начале 2026 года. Уже через полгода ВСУ столкнутся с таким уровнем убыли, что удерживать нынешнюю линию фронта станет физически невозможно. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-29T14:04

2025-07-29T14:04

2025-07-29T14:04

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украина

михаил павлив

игорь луценко

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

украинская армия

потери

потери всу

крах всу

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По его данным, ежемесячная убыль составляет 10-15 тысяч человек при мобилизационных возможностях около 20 тысяч.Павлив критикует озвученные Игорем Луценко оценки: "Его "два года" — это удобная цифра для внутреннего потребителя, для политической системы, которая живёт иллюзиями". Аналитик настаивает, что реальные сроки гораздо короче – фронт достигнет критической точки уже зимой 2025-2026 годов.Особое внимание уделяется проблеме дезертирства: "С начала войны открыто более 250 тысяч дел о дезертирстве... реальная цифра дезертиров может достигать 300 тысяч". Это, по мнению эксперта, дополнительно усугубляет кадровый кризис ВСУ."Время играет против Украины. Вопрос звучит так: что рухнет раньше — линия фронта или вера в то, что её можно удержать?", – резюмирует Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.

https://ukraina.ru/20250729/1066070936.html

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