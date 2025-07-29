"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины - 29.07.2025 Украина.ру
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"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины
"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины - 29.07.2025 Украина.ру
"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины
Украинская армия может столкнуться с коллапсом фронта уже в начале 2026 года. Уже через полгода ВСУ столкнутся с таким уровнем убыли, что удерживать нынешнюю линию фронта станет физически невозможно. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-29T14:04
2025-07-29T14:04
новости
украина
михаил павлив
игорь луценко
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украинская армия
потери
потери всу
крах всу
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По его данным, ежемесячная убыль составляет 10-15 тысяч человек при мобилизационных возможностях около 20 тысяч.Павлив критикует озвученные Игорем Луценко оценки: "Его "два года" — это удобная цифра для внутреннего потребителя, для политической системы, которая живёт иллюзиями". Аналитик настаивает, что реальные сроки гораздо короче – фронт достигнет критической точки уже зимой 2025-2026 годов.Особое внимание уделяется проблеме дезертирства: "С начала войны открыто более 250 тысяч дел о дезертирстве... реальная цифра дезертиров может достигать 300 тысяч". Это, по мнению эксперта, дополнительно усугубляет кадровый кризис ВСУ."Время играет против Украины. Вопрос звучит так: что рухнет раньше — линия фронта или вера в то, что её можно удержать?", – резюмирует Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.
https://ukraina.ru/20250729/1066070936.html
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новости, украина, михаил павлив, игорь луценко, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украинская армия, потери, потери всу, крах всу, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дезертирство , эксперты, аналитика, украина аналитика
Новости, Украина, Михаил Павлив, Игорь Луценко, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, украинская армия, потери, потери ВСУ, крах ВСУ, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дезертирство , эксперты, Аналитика, Украина аналитика

"Фронт ВСУ может рухнуть уже в 2026 году" – эксперт проанализировал реальные потери Украины

14:04 29.07.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинская армия может столкнуться с коллапсом фронта уже в начале 2026 года. Уже через полгода ВСУ столкнутся с таким уровнем убыли, что удерживать нынешнюю линию фронта станет физически невозможно. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Уже через полгода украинская армия столкнётся с таким уровнем убыли, что удерживать нынешнюю линию фронта станет физически невозможно", – утверждает эксперт.
По его данным, ежемесячная убыль составляет 10-15 тысяч человек при мобилизационных возможностях около 20 тысяч.
Павлив критикует озвученные Игорем Луценко оценки: "Его "два года" — это удобная цифра для внутреннего потребителя, для политической системы, которая живёт иллюзиями". Аналитик настаивает, что реальные сроки гораздо короче – фронт достигнет критической точки уже зимой 2025-2026 годов.
Особое внимание уделяется проблеме дезертирства: "С начала войны открыто более 250 тысяч дел о дезертирстве... реальная цифра дезертиров может достигать 300 тысяч". Это, по мнению эксперта, дополнительно усугубляет кадровый кризис ВСУ.
"Время играет против Украины. Вопрос звучит так: что рухнет раньше — линия фронта или вера в то, что её можно удержать?", – резюмирует Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.
Александр Зимовский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
05:13
Александр Зимовский: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград Общая численность ВСУ уже составляет 2 миллиона человек. Из них на поле боя находятся 700 тысяч. Это сопоставимо с общей численностью наших вооруженных сил. Поэтому пока до демилитаризации Украины еще далеко, военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
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