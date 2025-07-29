Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки - 29.07.2025 Украина.ру
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Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки
Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки - 29.07.2025 Украина.ру
Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки
В получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа обвиняется бывший ведущий специалист военного представительства России. Об этом 29 июля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-07-29T12:39
2025-07-29T12:39
новости
россия
ск рф
следственный комитет
взятка
криминал
расследование
оборонный бюджет
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Военными следственными органами Следкома России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).Следователи установили, что в 2013-2023 гг. в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Меньшиков должен был контролировать исполнение контракта."В 2014-2020 гг. Меньшиков получил взятку от генерального директора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова в виде денег в общей сумме более 7,5 млн рублей за общее покровительство при осуществлении контроля за исполнением контрактов", - сказано в официальном сообщении.Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.Ранее в новостях: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, взятка, криминал, расследование, оборонный бюджет
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, взятка, криминал, Расследование, оборонный бюджет

Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки

12:39 29.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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В получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа обвиняется бывший ведущий специалист военного представительства России. Об этом 29 июля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Военными следственными органами Следкома России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Следователи установили, что в 2013-2023 гг. в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Меньшиков должен был контролировать исполнение контракта.
"В 2014-2020 гг. Меньшиков получил взятку от генерального директора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова в виде денег в общей сумме более 7,5 млн рублей за общее покровительство при осуществлении контроля за исполнением контрактов", - сказано в официальном сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее в новостях: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
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