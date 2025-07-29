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Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки

Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки - 29.07.2025 Украина.ру

Бывший ведущий специалист военного представительства России обвиняется в получении особо крупной взятки

В получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа обвиняется бывший ведущий специалист военного представительства России. Об этом 29 июля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-07-29T12:39

2025-07-29T12:39

2025-07-29T12:39

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Военными следственными органами Следкома России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).Следователи установили, что в 2013-2023 гг. в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Меньшиков должен был контролировать исполнение контракта."В 2014-2020 гг. Меньшиков получил взятку от генерального директора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова в виде денег в общей сумме более 7,5 млн рублей за общее покровительство при осуществлении контроля за исполнением контрактов", - сказано в официальном сообщении.Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.Ранее в новостях: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ск рф, следственный комитет, взятка, криминал, расследование, оборонный бюджет