https://ukraina.ru/20250728/tramp-razmazal-evropu-soglashenie-o-poshlinakh-stalo-unizheniem-ursuly-fon-der-lyayen-1066056886.html

"Трамп размазал Европу". Соглашение о пошлинах стало унижением Урсулы фон дер Ляйен

"Трамп размазал Европу". Соглашение о пошлинах стало унижением Урсулы фон дер Ляйен - 28.07.2025 Украина.ру

"Трамп размазал Европу". Соглашение о пошлинах стало унижением Урсулы фон дер Ляйен

Соединенные Штаты Америки заключили соглашение о торговых пошлинах с Европейским Союзом, на котором настаивал Белый дом.

2025-07-28T13:27

2025-07-28T13:27

2025-07-28T13:27

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Это произошло в ходе личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она состоялась в частном шотландском гольф-клубе, который принадлежит Трампу. А условия так называемой сделки выглядят для европейцев настоящей капитуляцией.Вашингтон несколько месяцев угрожал Брюсселю 30%-ми таможенными тарифами и в итоге вынудил Еврокомиссию согласиться с так называемым компромиссным предложением – причем, в одностороннем порядке. В итоге американцы введут пятнадцатипроцентные пошлины на большую часть импортной продукции из Европы, включая автомобили. А Евросоюз, напротив, откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.Кроме того, европейское руководство обязуется полностью заменить российские энергоносители поставками сжиженного природного газа и ядерного топлива из-за океана, закупая их по крайней невыгодным расценкам для своей экономики.Наконец, Брюссель собирается заказать у американских военно-промышленных концернов крупные партии современных вооружений. И это, опять-таки, будет сделано в ущерб собственным европейским компаниям, потому что они будут простаивать без заказов."ЕС приобретет у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов", – сообщил во время совместного брифинга Трамп.Когда один из журналистов спросил, не может ли он понизить европейцам тарифную ставку, в благодарность за столь щедрые вложения в американское производство, президент США решительно ответил: "нет". И сидевшей рядом с ним Урсуле пришлось проглотить это обращение, изображая на лице натянутую улыбку."Сегодняшнее соглашение создает уверенность во времена неуверенности", – заявила глава Еврокомиссии в своем официальном коммюнике по итогам встречи. Из этого ясно, что она не может сказать европейцам ничего обнадеживающего. Ведь по итогам сделки можно уверенно сказать, что в первую очередь от нее пострадает именно прогнувшаяся под давлением Трампа Европа.Это констатируют даже лояльные Брюсселю масс-медиа, которые, как правило, поют Урсуле осанну.Агентство Reuters пишет о том, что новая торговая сделка между США и ЕС определенно будет воспринята европейским бизнесом как "плохой результат". А The New York Times отмечает: от последствий неравноправного договора больше всего пострадает Германия – главный промышленный локомотив объединенной Европы. Потому что производство в ФРГ сократится после утверждения этих соглашений на те же 15%.Стоит ли удивляться, что Германский промышленный союз немедленно назвал договор о пошлинах "фатальным сигналом" для своей экономики.Подобные голоса звучат и от французских предпринимателей. Они отмечают: соглашение с Трампом окончательно добьет местных аграриев, которые не смогут конкурировать с беспошлинным импортом из Америки – особенно в условиях очередного скачка цен на энергоносители. Однако Эммануэль Макрон до сих пор не смог прокомментировать новую сделку – очевидно, потому что ему тоже нечего сказать согражданам перед лицом сложившейся ситуации.Таким образом, встреча в шотландском гольф-клубе, которая даже не была оформлена в рамках государственного визита – Трамп прилетел туда в частном порядке, что выглядит как очередная дипломатическая пощечина для ЕС – стала для президента США убедительной экономической победой. А ее итоговый счет является для Европы настоящим разгромом – буквально-таки "всухую"."Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны.Нынешняя "сделка" с Евросоюзом:1) полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США – она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров;2) создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей;3) перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США.И конечно, "сделка" носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьёт по благосостоянию собственных граждан.Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело", – написал об этом в телеграме Дмитрий Медведев.Европейские политики действительно заслужили все, что делает с ними Трамп. Ведь они только что собственными руками вынесли Урсуле фон дер Ляйен вотум политического доверия – после того, как группа депутатов Европарламента потребовала отстранить ее от должности на фоне расследования коррупционной составляющей в многомиллиардных закупках американских вакцин от коронавируса.Это предоставило главе Еврокомиссии необходимый карт-бланш для заключения очередного скандального договора с США.Конечно, Урсулу будут ругательски ругать в большинстве европейских стран, где только начинают осознавать, какие кабальные условия утвердила она на переговорах в Шотландии от имени всей Европы. Но растущая непопулярность все равно не заставит ее уйти в отставку, а политический курс Брюсселя останется прежним – потому что там привыкли цинично игнорировать мнение собственных избирателей.Однако важно понимать главное. Европейский политический истеблишмент идет на уступки Трампу с ключевой целью – чтобы снабжать Украину поставками американского оружия, которое собираются передавать режиму Зеленского за счет покупающих эти вооружения европейцев. А также в надежде сохранить американскую вовлеченность в украинский конфликт, обеспечивая этим его дальнейшее продолжение.Реализация этой безумной стратегии не предвещает ничего хорошего. Потому что она усиливает угрозу глобальной войны, которую все более явно приближает руководство коллективного Запада.Другие подробности сделки между США и Украиной - "Унизительная сделка США и Европы, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июля"

https://ukraina.ru/20250526/posle-priyatnogo-razgovora-s-ursuloy-tramp-soglasilsya-povremenit-s-drakonovskimi-poshlinami-dlya-es-1063411368.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия, ес