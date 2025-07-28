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"И хочется, и колется": военный эксперт раскрыл двойную игру президента США в отношении Украины

"И хочется, и колется": военный эксперт раскрыл двойную игру президента США в отношении Украины - 28.07.2025 Украина.ру

"И хочется, и колется": военный эксперт раскрыл двойную игру президента США в отношении Украины

Американский президент Дональд Трамп демонстрирует противоречивое отношение к украинскому конфликту, разрываясь между политическими обязательствами и экономической выгодой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-07-28T05:00

2025-07-28T05:00

2025-07-28T05:00

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Эксперт подробно объяснил эту двойственность: "А хочется, потому что к нему приходят лоббисты из ВПК, которые говорят, что украинский конфликт прекрасно оправдывает рост затрат американского военного бюджета, дает возможности поставлять оружие в Европу за счет европейцев и позволяет обкатывать новейшие системы вооружений в боевых условиях без последствий для США".Живов описал подход Трампа к внешней политике: "Он с помощью угроз и уговоров пытается заключать с разными странами сделки. В каком-то смысле это даже гуманный подход, поскольку раньше американцы просто бомбили тех, кто не хотел с ними договариваться"."Трамп-идеалист и Трамп-торгаш борются друг с другом. Пока торгаш побеждает", - подвел итог военный эксперт, подчеркивая преобладание экономических мотивов в текущей политике США.Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/1065933422.html

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новости, сша, украина, европа, алексей живов, дональд трамп, украина.ру, эспаньола, оружие, война, киевский режим, поддержка, глобализм, угроза, сделка, конфликт, сво