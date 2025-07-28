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"И хочется, и колется": военный эксперт раскрыл двойную игру президента США в отношении Украины
"И хочется, и колется": военный эксперт раскрыл двойную игру президента США в отношении Украины - 28.07.2025 Украина.ру
"И хочется, и колется": военный эксперт раскрыл двойную игру президента США в отношении Украины
Американский президент Дональд Трамп демонстрирует противоречивое отношение к украинскому конфликту, разрываясь между политическими обязательствами и экономической выгодой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-07-28T05:00
2025-07-28T05:00
2025-07-28T05:00
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Эксперт подробно объяснил эту двойственность: "А хочется, потому что к нему приходят лоббисты из ВПК, которые говорят, что украинский конфликт прекрасно оправдывает рост затрат американского военного бюджета, дает возможности поставлять оружие в Европу за счет европейцев и позволяет обкатывать новейшие системы вооружений в боевых условиях без последствий для США".Живов описал подход Трампа к внешней политике: "Он с помощью угроз и уговоров пытается заключать с разными странами сделки. В каком-то смысле это даже гуманный подход, поскольку раньше американцы просто бомбили тех, кто не хотел с ними договариваться"."Трамп-идеалист и Трамп-торгаш борются друг с другом. Пока торгаш побеждает", - подвел итог военный эксперт, подчеркивая преобладание экономических мотивов в текущей политике США.Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250725/1065933422.html
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новости, сша, украина, европа, алексей живов, дональд трамп, украина.ру, эспаньола, оружие, война, киевский режим, поддержка, глобализм, угроза, сделка, конфликт, сво
Новости, США, Украина, Европа, Алексей Живов, Дональд Трамп, Украина.ру, Эспаньола, оружие, война, киевский режим, поддержка, глобализм, угроза, сделка, конфликт, СВО
"И хочется, и колется": военный эксперт раскрыл двойную игру президента США в отношении Украины
Американский президент Дональд Трамп демонстрирует противоречивое отношение к украинскому конфликту, разрываясь между политическими обязательствами и экономической выгодой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов