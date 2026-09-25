https://ukraina.ru/20260925/poyavilsya-zapros-na-nastoyaschee-v-rpts-zayavili-o-pereotsenke-tsennostey-blagodarya-svo-1083418972.html

"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО

"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО - 25.09.2026 Украина.ру

"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО

В обществе и культуре благодаря СВО произошла некоторая переоценка ценностей и этот процесс продолжится, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

2026-09-25T04:59

2026-09-25T04:59

2026-09-25T05:02

украина.ру

новости

россия

рпц

владимир легойда

сво

ценности

общество

война на украине

будущее

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081715152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c524d9e5917e881427757808b1a71ee2.jpg

Об этом он заявил в эфире "Первого канала" после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур на секции "Вера и сцена"."Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим — он появился", — сказал Легойда.Он напомнил, что даже после Великой Отечественной войны "лейтенантская проза" появилась не сразу."Сейчас скорости другие, и если что-то ещё не вызрело, то точно вызревает", — добавил представитель РПЦ.24-26 сентября в северной столице проходит XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.О том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война - в материале Александра Чаленко "Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, рпц, владимир легойда, сво, ценности, общество, война на украине, будущее