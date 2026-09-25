"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО - 25.09.2026 Украина.ру
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"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО
"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО - 25.09.2026 Украина.ру
"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО
В обществе и культуре благодаря СВО произошла некоторая переоценка ценностей и этот процесс продолжится, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
2026-09-25T04:59
2026-09-25T05:02
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рпц
владимир легойда
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ценности
общество
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Об этом он заявил в эфире "Первого канала" после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур на секции "Вера и сцена"."Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим — он появился", — сказал Легойда.Он напомнил, что даже после Великой Отечественной войны "лейтенантская проза" появилась не сразу."Сейчас скорости другие, и если что-то ещё не вызрело, то точно вызревает", — добавил представитель РПЦ.24-26 сентября в северной столице проходит XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.О том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война - в материале Александра Чаленко "Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, рпц, владимир легойда, сво, ценности, общество, война на украине, будущее
Украина.ру, Новости, Россия, РПЦ, Владимир Легойда, СВО, ценности, Общество, война на Украине, будущее

"Появился запрос на настоящее": в РПЦ заявили о переоценке ценностей благодаря СВО

04:59 25.09.2026 (обновлено: 05:02 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В обществе и культуре благодаря СВО произошла некоторая переоценка ценностей и этот процесс продолжится, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Об этом он заявил в эфире "Первого канала" после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур на секции "Вера и сцена".
"Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим — он появился", — сказал Легойда.
Он напомнил, что даже после Великой Отечественной войны "лейтенантская проза" появилась не сразу.
"Сейчас скорости другие, и если что-то ещё не вызрело, то точно вызревает", — добавил представитель РПЦ.
24-26 сентября в северной столице проходит XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.
О том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война - в материале Александра Чаленко "Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге.
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